Những kiểu phụ nữ không nên lấy làm vợ, kẻo hôn nhân không hạnh phúc

Phụ nữ yêu 19/01/2019 05:30

Những kiểu phụ nữ "ưu tiên" lấy làm vợ không nhất thiết phải xinh đẹp dịu dàng, thùy mị, nhưng phải là người hiểu chuyện, biết điều, khôn khéo giữ lửa cho gia đình mình.

Chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện trăm năm. Đàn ông không thể lấy một người phụ nữ mà bạn biết không có tương lai ở đó. Bạn không thể giao cả quãng đời phía trước, hạnh phúc gia đình mình cho một người phụ nữ không biết quan tâm, không biết chăm lo cho người khác. Dưới đây là một số kiểu phụ nữ không nên lấy làm vợ mà đàn ông nên lưu ý.

Người phụ nữ hay ghen tuông

Có thể bạn sẽ cho rằng chỉ khi yêu, người ta mới ghen. Yêu càng nhiều thì ghen càng khủng khiếp. Tuy nhiên, bạn sẽ phải hối hận khi cưới một người phụ nữ "siêu" ghen tuông về nhà. Một lần, hai lần, hay thậm chí năm lần đầu tiên, bạn có thể bỏ qua bởi đó là bản năng của người phụ nữ khi yêu. Nhưng nếu sự việc cứ tiếp diễn, bạn sẽ phải trăn trở rất nhiều.

Một người phụ nữ siêu ghen tuông có thể hủy hoại hạnh phúc cả gia đình
Một người phụ nữ "siêu" ghen tuông có thể hủy hoại hạnh phúc cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Cưới một người phụ nữ hay ghen tuông, chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là nguyên cớ sâu xa của nhiều gia đình tan vỡ. Bạn sẽ nhận thấy rằng những người phụ nữ hay ghen tuông sẽ làm ầm mọi chuyện lên ngay khi chỉ có một dấu hiệu bất thường nào đó.

Cô ấy sẽ không quan tâm về những điều tốt đẹp bạn đã làm. Một người phụ nữ hay ghen tuông không đơn giản chỉ vì cô ấy yêu bạn. Thật ra, cô ấy còn có chút ích kỷ nữa. Ghen tuông quá nhiều chỉ vì nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình thôi, không dành thời gian để thấu hiểu và sẻ chia với nữa kia của mình.

Người phụ nữ ham chơi

Bạn có thể là một người đàn ông rất ga lăng, chấp nhận làm việc nhà, chấp nhận trông con, chấp nhận phụ giúp vợ những khi bạn rảnh rỗi. Bạn mong muốn được làm điều gì đó cho vợ mình. Nhưng nếu vợ bạn là một cô nàng ham chơi, đỏng đảnh, tiểu thư, thì nên nghĩ lại việc này. Bởi một người phụ nữ ham chơi có thể khiến cho gia đình bạn dễ bị tan vỡ.

Những kiểu phụ nữ không nên lấy làm vợ, kẻo hôn nhân không hạnh phúc - Ảnh 2
Lấy phải người phụ nữ ham chơi, ai sẽ chăm sóc gia đình? - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận được vai trò của người phụ nữ trong xã hội và việc phân biệt giới tính ngày càng được rút ngắn. Tuy nhiên, để gia đình có thể hạnh phúc, bền vững cần có bàn tay giữ lửa của người phụ nữ.

Một người vợ ham chơi khó có thể lo lắng chu toàn cho công việc của gia đình. Họ khó thấu hiểu những vất vả mà chồng phải trải qua. Họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ làm thế nào để gia đình bạn có thể trở nên hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Đừng dại gì lấy một người phụ nữ ham chơi, mặc dù đó là người xinh đẹp nhất trong mắt bạn, là người bạn yêu thương nhất. Bởi lẽ, hạnh phúc trong tương lai còn quan trọng hơn rất nhiều.

Người phụ nữ sống chết vì bạn

Có thể bạn sẽ rất băn khoăn không hiểu tại sao một người phụ nữ sống chết vì bạn lại không nên lấy làm vợ. Bởi bạn cần một người vợ chung thủy và khéo chiều chuộng chồng. Bạn cần một người có tình yêu to lớn và vĩ đại đối với bạn. Nhưng người có thể sống chết vì bạn, người luôn theo dõi và kè kè bên cạnh sẽ khiến cho cuộc sống của bạn bị bó hẹp và đông cứng lại. Bạn khó có được những xúc cảm và cuộc sống riêng tư.

Lấy một người vợ càng lụy tình sẽ khiến bạn càng áp lực
Lấy một người vợ càng lụy tình sẽ khiến bạn càng áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, một người phụ nữ sống chết vì bạn sẽ khiến cho bạn cảm thấy nặng nề và áp lực hơn nhiều trong cuộc sống. Hai người sống chung một nhà, có cùng một mục tiêu hướng đến là xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng cả hai vẫn nên có cuộc sống riêng, thế giới riêng.

Hãy để cho thế giới đó thực sự tự do và trọn vẹn. Đừng nên cưới một cô gái lụy tình, chỉ một mực nghĩ đến bạn. Bởi đôi khi, áp lực khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Người phụ nữ ương ngạnh

Kiểu phụ nữ này sẽ khiến cuộc hôn nhân của bạn luôn có những xung đột, những mâu thuẫn, những cãi vã. Nhưng đó chỉ là gia vị của cuộc sống thôi, sẽ thật nguy hiểm nếu như gia đình bạn luôn trong trạng thái căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Lấy một người phụ nữ ương ngạnh, bạn sẽ dễ phải trải qua tình cảnh đó.

Lấy một người phụ nữ ương ngạnh sẽ khiến cuộc sống bạn dễ chìm vào bế tắc
Lấy một người phụ nữ ương ngạnh sẽ khiến cuộc sống bạn dễ chìm vào bế tắc - Ảnh minh họa: Internet

Không có chuẩn mực nào cho người phụ nữ hiện đại để trở thành người mẹ người vợ tốt. Nhưng một người phụ nữ ương ngạnh, bướng bỉnh thật khó có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Họ sẽ luôn làm trái ý chồng, bảo thủ và chỉ làm theo ý mình. Họ bất chấp tất cả để làm những điều họ cho là đúng. Thật khó để hòa thuận với cô ấy, thật khó để có được hạnh phúc âu dài với người phụ nữ như thế này.

Tình yêu, sự cảm thông luôn là những yếu tố tiên quyết làm nên hạnh phúc của một gia đình. Nhưng hãy cẩn trọng khi bạn xác định chuyện trăm năm với những kiểu phụ nữ trên đây. Bởi bạn sẽ không chịu đựng được lâu trong cuộc sống với những người phụ nữ này.

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Đàn ông khi yêu vẫn thường nói: “Anh yêu vẻ đẹp tâm hồn của em” và phụ nữ thì ngây thơ tin rằng chỉ cần mình sống tốt là đủ. Nhưng mọi thứ không đơn giản vậy. Đúng là đàn ông yêu vẻ đẹp tâm hồn, nhưng là tâm hồn của một người phụ nữ đẹp. Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai.

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