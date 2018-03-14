Buổi hẹn hò gặp mặt đầu tiên rất quan trọng, bạn nên chuẩn bị một thần thái thật tốt, ăn mặc tươm tất để gây ấn tượng mạnh với chàng. Đặc biệt, chị em nên biết những hành động nhỏ này để giữ chân cũng như khiến chàng say mê.

Bạn tự tin vì mình sở hữu một đôi chân dài, một làn da trắng hoặc xương quai xanh quyến rũ? Hãy diện những bộ trang phục có thể làm nổi bật nét quyến rũ đó của bạn. Tuy nhiên, trong lần đầu gặp mặt, bạn đừng ăn mặc quá hớ hênh, điều này sẽ mang lại ấn tượng không tốt. Hãy diện những bộ cánh vừa có thể khoe đường cong, vừa kín đáo một cách tinh tế. Phụ nữ biết cách diện đồ nửa hở nửa kín sẽ chiếm được trái tim của chàng trong tích tắc.

Trong khi giao tiếp, nói chuyện, bạn hãy nhìn vào mắt đối phương. Điều này thể hiện từng câu từng chữ bạn nói ra đều rất chân thành. Đàn ông sẽ bị thu hút bởi những cô nàng luôn có phong thái tự tin, nhìn vào mắt đối phương khi giao tiếp. Tuy nhiên bạn không nên nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy kẻo chàng cảm thấy hơi ngại ngùng và có cảm giác bị áp đảo tinh thần. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Khi nhìn qua ánh mắt của đối phương, bạn sẽ biết họ đang nghĩ gì và điều chỉnh ngôn từ cho thích hợp. Đảm bảo hành động nhỏ này sẽ khiến chàng say bạn như điếu đổ.

Lựa chọn mùi nước hoa phù hợp

Mùi nước hoa là tuyệt chiêu hiệu quả nhất để thu hút sự chú ý của đàn ông. Anh ấy sẽ mê đắm mùi nước hoa của bạn, ngay cả khi không gặp cũng sẽ nhớ mãi không quên được. Là phụ nữ, ngoài việc lựa chọn trang phục phù hợp cho ngày đầu gặp mặt, bạn còn phải biết chọn nước hoa. Hãy xịt nước hoa vào hai bên cổ tay, bởi khi nắm tay, bàn tay anh ấy sẽ lưu lại mùi nước hoa của bạn. Đây là cách gây chú ý mạnh mẽ và ấn tượng nhất. Tuy nhiên, bạn chỉ nên xịt một lượng nước hoa nhất định, đừng quá nhiều kẻo khiến đối phương khó chịu.

Nói chuyện vui vẻ và hài hước

Đàn ông thích những cô nàng có tài nói chuyện hài hước, vui vẻ. Bởi khi ở bên người như vậy, anh ấy cảm thấy vô cùng thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, bạn hãy cố gắng nói chuyện tự nhiên, vui vẻ nhất có thể, đừng gồng mình tỏ ra lạnh lùng để gây ấn tượng. Khi nở một nụ cười tươi, thần thái sáng, bạn sẽ trở nên xinh đẹp và thu hút đối phương. Trong những buổi hẹn hò đầu tiên, bạn tuyệt đối không nên lộ vẻ mệt mỏi hay chán nản. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bạn.

Khen ngợi đối phương

Dành cho đối phương những lời khen là điều quan trọng khi gặp mặt. Khi nghe những thành tựu mà anh ấy đạt được, bạn hãy dành cho chàng lời khen. Điều đó chứng tỏ bạn tôn trọng cuộc gặp mặt này và thật sự cảm thấy anh ấy là người giỏi giang. Đây cũng là yếu tố giúp cuộc nói chuyện của bạn vui vẻ và bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, đừng tâng bốc anh ấy quá mức kẻo khiến chàng cảm thấy xấu hổ và phân vân rằng lời khen của bạn có thật lòng hay không.

Gọi tên đối phương một cách thân mật

Việc gọi tên đối phương thể hiện một mối quan hệ thân mật. Bạn nên tranh thủ tình cảm bằng cách gọi tên người đối diện khi giao tiếp. Điều này sẽ khiến chàng cảm thấy thú vị và thích thú với cuộc gặp mặt này. Tuy nhiên, đừng gọi tên anh ấy một cách tùy tiện và mang ý đùa cợt. Hãy gọi một cách tế nhị để anh ấy cảm nhận được sự thân thiết của mối quan hệ này. Sau đó, hãy nói chuyện một cách tự nhiên và khéo léo.