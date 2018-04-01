Những điều phụ nữ  tuyệt đối không được nói ra kẻo tự tạo khẩu nghiệp

Những lời đánh giá về người khác tưởng chừng vô hại nhưng lại tạo nên khẩu nghiệp nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn bà, đừng nói những lời khẩu nghiệp sau kẻo không chỉ đời bạn sống trong bất hạnh mà con cháu đời sau còn phải chịu tội thay.

Nếu nói những lời khẩu nghiệp sau, đàn bà đừng hỏi vì sao đời mình bất hạnh, mãi thê lương thống khổ:

Là đàn bà, đừng bao giờ phán xét bất cứ ai, cũng đừng tùy tiện đưa ra những nhận xét về người khác. Nên nhớ, những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy chỉ là một phần nổi trong tảng băng trôi. Chỉ khi đã hiểu rõ về đối phương, biết tường tận về họ bạn mới có thể đưa ra những lời nhận định khách quan, chân thành nhất.

Đàn bà đừng tự cho mình khôn ngoan hơn người, bạn nên nhớ rằng “núi này cao còn có núi khác cao hơn”. Học cách sống giản đơn, không sân si sẽ giúp bạn một đời an yên, không vướng bận nợ đời.

Lời nói bậy, chửi thề

Là đàn bà, đừng nói những lời khó nghe, cũng đừng đang tâm mắng nhiếc, chửi bới hay nguyền rủa ai. Đừng đổ lỗi do nóng giận mà không kiểm soát được lời nói, do mất bình tĩnh mà buông lời cay độc. Những lời nói bậy, chửi thề không chỉ khiến người khác xem thường bạn mà nó còn ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ nhỏ, nhất là con bạn.

Dù có tích bao nhiêu việc thiện nhưng lại nói lời tổn thương người khác thì bạn cũng đang tự rước họa vào người - Ảnh minh họa: Internet

Lời nói gây tổn thương đến người khác.

Đàn bà nên nhớ, những lời xúc phạm, xem thường sẽ giúp bạn hả dạ và nhanh chóng quên đi nhưng chúng sẽ là vết hằn lên tâm hồn đối phương mãi mãi. Vậy nên, bạn đừng dại khiến ai đớn đau bằng lời nói, nhất là với người thân của mình kẻo tạo nên khẩu nghiệp.

Lời khoe khoang, bốc phét

Người xưa có câu “xấu che, tốt khoe”, thế nhưng đàn bà phải biết cái gì nên khoe ra cái gì nên giấu đi. Đừng khiến người khác phải khó chịu, mệt mỏi bởi những lời khoe mẽ của mình bởi biết đâu những gì bạn tự hào lại là thứ người khác chẳng hề xem trọng.

Lời dối trá, thêu dệt sẽ khiến bạn tự tạo khẩu nghiệp cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Lời dối trá

Muốn có được lòng tin của người khác trước tiên bạn phải ngay thẳng, không nói lời điêu ngoa, dối trá. Hãy luôn sống ngay thẳng, nói lời chân thật, đừng “thêm mắm dặm muối” kẻo ai cũng tránh xa bạn.

Lời gây hấn

Đàn bà đừng để tham – sân – si khiến cho lời nói của mình bị méo mó, đầy lòng thù hận. Những lời gân hấn, khích bác có thể khiến bạn thỏa mãn lòng hiếu thắng nhưng có thể khiến người khác đưa ra những quyết định sai lầm, thậm chí hại người.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.