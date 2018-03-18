Những dấu hiệu chứng tỏ chàng không có ý định gắn bó lâu dài với bạn

Phụ nữ yêu 18/03/2018 05:12

Có khi nào bạn tự hỏi bản thân rằng liệu anh ấy có yêu bạn thật lòng không? Và liệu rằng ý nghĩ gắn bó lâu dài bên nhau có phải chỉ là mơ tưởng của một mình bạn?

Cả hai cùng nhau đi ăn, cùng dạo chơi, xem phim và bạn đang tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chính là hạnh phúc của tình yêu. Nhưng thật ra trong thâm tâm bạn lại đang rất lo lắng không biết anh ấy hiểu mình được bao nhiêu? Anh ấy có muốn bên bạn lâu dài không hay vẫn còn mơ tưởng đến một ai khác.

Trong tất cả mọi chuyện, bạn vẫn là người biết cuối cùng

Tất thảy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, dù là chuyện vui hay buồn chàng cũng không bao giờ nghĩ đến bạn đầu tiên. Anh ấy thà im lặng hoặc tâm sự với một người khác chứ nhất quyết không phải là bạn. Đó có thể đồng nghĩa với chuyện rằng chàng không tin tưởng bạn và không quan trọng suy nghĩ hay cảm xúc của bạn.

Những dấu hiệu chứng tỏ chàng không có ý định gắn bó lâu dài với bạn - Ảnh 1

Trong tất cả mọi chuyện, bạn vẫn là người biết cuối cùng - Ảnh: Internet

Bạn phải một mình gánh chịu những tổn thương

Bạn đã không biết bao nhiêu lần phải lén lau đi những giọt nước mắt vì những tổn thương mà người đàn ông đó gây ra. Còn trước mắt mọi người, bạn lại phải cố gắng để bảo vệ anh ta bằng những lời lẽ hết sức tốt đẹp.

Thế nhưng bạn phải thật bình tĩnh và sống cho bản thân hơn đi. Không phải sự cam chịu nào cũng đúng là được đáp lại như mong muốn. Bạn càng bao che, chàng càng không nhận ra những lỗi lầm của bản thân. Nếu một người đàn ông thật lòng muốn bên bạn lâu dài sẽ tuyệt đối không bao giờ làm những điều khiến bạn tổn thương nhiều như thế.

Anh ấy không có ý chí cầu tiến

Với công việc hiện tại anh ấy đã quá thỏa mãn và cứ dậm chân tại chỗ từ ngày này qua tháng khác. Chàng cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện kết hôn với bạn. Quy chung lại là anh ấy chưa biết phấn đấu vì tương lai của hai người thì bạn nên xem xét lại. Bạn không thể sống bên cạnh một người đàn ông không có chí cầu tiến và thậm chí ở bên cạnh anh ta có thể sẽ làm cản trở con đường phát triển của bạn.

Những dấu hiệu chứng tỏ chàng không có ý định gắn bó lâu dài với bạn - Ảnh 2

Người đàn ông không có chí cầu tiến sẽ khó để gắn bó lâu dài - Ảnh: Internet

Anh ấy luôn muốn bạn thay đổi

Khoảng thời gian quen biết nhau, bạn chợt nhận ra bạn như biến thành một con người hoàn toàn khác, nói đúng hơn là theo hình mẫu mà chàng nhào nặn ra. Tại sao bạn lại phải hi sinh để biến bản thân mình thành một người khác chỉ để làm hài lòng anh ta? Tại sao anh ấy không yêu chính con người của bạn?

Tất cả các ngày kỉ niệm chỉ có một mình bạn nhớ

Vào những ngày lễ, các cô gái khác được nhận quà và lời chúc từ người mình yêu còn bạn thì không. Cũng chưa bao giờ anh ấy nhớ bất kì ngày kỉ niệm nào của hai người. Trong khi đó bạn lại dành tâm huyết của mình để chuẩn bị cho anh ta thật nhiều điều bất ngờ. Vì thế hãy suy nghĩ kĩ lại việc có nên gắn bó lâu dài với con người này hay không.

Vật chất có thể chỉ là những thứ phù phiếm nhưng việc để tâm đến người phụ nữ của mình là điều bất cứ người đàn ông nào cũng nên làm. Điều đó thể hiện rằng trong trái tim anh ta cô ấy quan trọng đến nhường nào.

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