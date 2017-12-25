Những dấu hiệu chứng tỏ bạn rất ‘dễ chết’ vì yêu

Phụ nữ yêu 25/12/2017 06:30

Muốn biết bạn có phải là người lụy tình, sẵn sàng hy sinh bản thân để đánh đổi tình yêu hay không, chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu này là biết ngay.

Trong tình yêu, con người ta thường dùng con tim để quyết định mọi thứ, mà con tim thì không có mắt nên rất dễ lầm đường. Người lụy tình luôn tin vào tình yêu của mình, tin đối phương là nơi nương tựa vững chãi nhất. Có thể nói toàn bộ cuộc sống của bạn chỉ phụ thuộc vào người đó. Bạn hãy xem xét những biểu hiện sau đây để biết bản thân có phải là người lụy tình hay không.

1. Bạn luôn cố gắng thay đổi bản thân theo những gì người ấy mong muốn một cách mù quáng và không bao giờ tự tin vào chính mình.

2. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, vui hay buồn bạn cũng cố gắng giữ bình tĩnh và hướng mọi chuyện theo hướng tích cực. Thậm chí còn nhận hết lỗi về mình và “van xin” sự tha thứ của người ấy. Dù có tổn thương đến đâu bạn cũng một lòng đặt người yêu lên trên tất cả.

3. Người ấy điều khiển hết tất cả những cảm xúc trong lòng bạn. Người ấy vui, bạn sẽ bất chấp tất cả để cùng vui, cùng hạnh phúc. Khi "nửa kia" buồn, tức giận hay bế tắc trong cuộc sống, bạn cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự.

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn rất ‘dễ chết’ vì yêu - Ảnh 1
Những dấu hiệu chứng tỏ bạn là người lụy tình - Ảnh minh họa: Internet

4. Bạn không còn dành thời gian cho những mối quan hệ bên ngoài, thậm chí còn cắt đứt hết những liên lạc với bạn bè để có thời gian toàn tâm toàn ý chăm sóc người ấy. Cuộc sống của bạn chỉ quanh quẩn bên người ấy, một bước cũng không muốn rời. Dấu hiệu này cho thấy bạn đã “nghiện” người ấy thật sự, không thể sống khi thiếu vắng đối phương.

5. Khi ở bên cạnh người ấy, bạn luôn có cảm giác bất an, lo lắng rằng bản thân đã đáp ứng tốt những yêu cầu của người đó chưa. Bạn luôn mong muốn làm những điều tốt nhất cho đối phương. Bạn lo sợ bản thân mình không đủ tốt để người ấy yêu thương và trân trọng, sợ người ấy sẽ bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào.

6. Bạn cố gắng thay đổi những sở thích, đam mê và thói quen thường ngày để phù hợp với người ấy. Thậm chí bạn còn sẵn sàng thay đổi tất cả những lịch trình trong tương lai của mình sao cho tốt nhất đối với đối phương.

7. Khi "nửa kia" của bạn rơi vào tình trạng nghiện ngập, thường xuyên dùng chất kích thích và bị mọi người lên án gay gắt, bạn sẵn sàng bỏ ngoài tai hết thảy và ra sức bảo vệ người ấy vô điều kiện. Bạn tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc người ấy cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng đổi lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Vì nhiều lý do bạn cố gắng chịu đựng những tổn thương và không nói cho người khác biết tình trạng hiện tại của mình.

Phụ nữ nên nhớ lụy tình đồng nghĩa với tổn thương. Nếu bạn cảm thấy khó thở với cuộc tình, cuộc hôn nhân của chính mình, hãy buông tay đi, đừng dùng dằng níu kéo chỉ khiến trái tim thêm khổ đau.

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