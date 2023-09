Người yêu cũ như 'bóng ma' trong hôn nhân, nhớ thì không nên mà quên thì không thể

Con cá không câu được lại là con cá to nhất, người không cưới được lại là người thương yêu nhiều nhất. Dù là đàn bà hay đàn ông, những mối tình đã trải qua trong đời thì không dễ gì phai nhòa được. Thật hiếm có ai đó gặp gỡ, yêu thương rồi kết hôn với duy nhất một người. Nếu ai cũng may mắn như vậy, hẳn hôn nhân cũng mất đi phần nào giá trị thiêng liêng của nó. Trải qua nhiều mối tình, va vấp nhiều ta mới lựa chọn được người thật sự hiểu và thật sự cần cho một cuộc đời rất dài phía trước.

Nhưng đâu phải ai khi đã chọn lựa được người bạn đời trăm năm cũng trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình. Không hài lòng với những gì mình đang có mà trong lòng họ lúc nào cũng ngầm so sánh người hiện tại với người cũ. Giữa hạnh phúc giản đơn, giữa những bữa cơm, hay thậm chí là những lúc ái ân nhiều người vẫn không thôi so sánh và tự nhủ thầm: “Người yêu cũ làm những điều này tốt hơn”. Những nhớ nhung và sự so sánh âm thầm này là những đợt sóng ngầm đầy nguy hiểm cho cuộc hôn nhân. Sóng lớn thì dễ lật thuyền.