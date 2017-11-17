Người yêu cũ như 'bóng ma' trong hôn nhân, nhớ thì không nên mà quên thì không thể

Phụ nữ yêu 17/11/2017 13:54

Ai rồi cũng cất giấu trong tim mình một hình bóng không phải người bạn đời của mình. Người yêu cũ đâu khác gì những "bóng ma" trong cuộc hôn nhân, vô hình nhưng những gì nó gây ra cho người trong cuộc lại có thật.

Con cá không câu được lại là con cá to nhất, người không cưới được lại là người thương yêu nhiều nhất. Dù là đàn bà hay đàn ông, những mối tình đã trải qua trong đời thì không dễ gì phai nhòa được. Thật hiếm có ai đó gặp gỡ, yêu thương rồi kết hôn với duy nhất một người. Nếu ai cũng may mắn như vậy, hẳn hôn nhân cũng mất đi phần nào giá trị thiêng liêng của nó. Trải qua nhiều mối tình, va vấp nhiều ta mới lựa chọn được người thật sự hiểu và thật sự cần cho một cuộc đời rất dài phía trước.

Nhưng đâu phải ai khi đã chọn lựa được người bạn đời trăm năm cũng trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình. Không hài lòng với những gì mình đang có mà trong lòng họ lúc nào cũng ngầm so sánh người hiện tại với người cũ. Giữa hạnh phúc giản đơn, giữa những bữa cơm, hay thậm chí là những lúc ái ân nhiều người vẫn không thôi so sánh và tự nhủ thầm: “Người yêu cũ làm những điều này tốt hơn”.  Những nhớ nhung và sự so sánh âm thầm này là những đợt sóng ngầm đầy nguy hiểm cho cuộc hôn nhân. Sóng lớn thì dễ lật thuyền.

Người yêu cũ như 'bóng ma' trong hôn nhân, nhớ thì không nên mà quên thì không thể - Ảnh 1
Đừng bao giờ so sánh người yêu cũ với bạn đời của mình hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Những lúc vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” là những lúc hình ảnh của người cũ trỗi về mạnh mẽ nhất. Vợ chồng cãi nhau, lục đục đàn bà thường dằn vặt rằng: “Sao lại lấy một người như vậy về làm chồng?”. Người cũ thì hội tụ tất cả những thiếu sót mà chồng mình không có: Người đó tốt hơn, vững chãi hơn, kiếm tiền giỏi hơn…Với đàn ông cũng vậy. Khi vợ chồng mâu thuẫn họ nghĩ về người cũ với đầy vẻ nữ tính, dịu dàng, tốt đẹp…

Có rất nhiều người đã không kiềm chế được dù đã có gia đình. Khi tình cũ lên tiếng họ đã không ngần ngại mà ngả vào vòng tay ấy. Năm bữa, nửa tháng lại dắt nhau đi nhà nghỉ, lao vào nhau mà quên mất gia đình. Nhân danh tình yêu cho thứ tình cảm ích kỉ và yếu đuối. Đổ lỗi cho hoàn cảnh đẩy đưa họ xa nhau, vụt mất tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Con người những lúc yếu đuối thường sống bằng quá khứ. Họ quên mất rằng lí do nào dẫn đến sự chia tay với người cũ. Họ đã từng đau đớn và tổn thương ra sao với người yêu cũ. Và hiện tại, ai là người mua cho ta viên thuốc khi cảm sốt, nhức đầu? Ai nấu cho ta một bát cháo nóng hổi khi ốm? Ai là người đặt bàn tay lên trán mà hỏi han ân cần những khi bạo bệnh?

Yêu và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người cũ đơn giản chỉ đến với những hồi ức lãng mạn yêu đương. Còn người bạn đời, ngoài tình yêu còn đối mặt với cơm áo gạo tiền, những xung đột va vấp khi sống cùng nhau. Chén bát trong chạn còn khua nhau rổn rảng, chỉ khi sống chung đối mặt với sóng gió trong hôn nhân ta mới nhận ra con người thật của nhau. Bởi vậy, đừng mặc chiếc áo lung linh cho người cũ mà chê bai người bạn đời của mình.

Dù là đàn bà hay đàn ông, hãy để cho người cũ lui về quá khứ. Nghĩa vợ chồng trăm năm mới thật sự trân quý giữa hàng trăm bạc bẽo ở đời. Trân trọng người bạn đời bên cạnh với viên thuốc, chén cơm giản dị thường ngày. Đừng nhớ nhung, ôm ấp bóng hình người cũ, cũng đừng đem người cũ ra so sánh như vậy là không công bằng với người bạn đời của mình. Nguy hiểm hơn, nó có thể bóp chết cuộc hôn nhân của bạn.

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Từ khóa:   cuộc sống hôn nhân người yêu cũ

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