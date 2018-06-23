Người vợ thông minh sẽ không bao giờ đòi hỏi những điều này từ chồng

Phụ nữ thông minh sẽ luôn biết lúc nào cần cứng, lúc nào cần mềm với chồng. Đặc biệt người vợ hiểu chuyện, hiện đại sẽ không bao giờ đòi hỏi những điều này từ chồng.
- Bạn sẽ không là người phụ nữ bản lĩnh nếu chưa làm được 5 điều này
- 2 người có hợp trở thành vợ chồng hay không, chỉ cần nhìn 4 điểm này là biết
1. Bắt chồng phải lựa chọn giữa mẹ và vợ
Xưa nay chuyện mẹ chồng – nàng dâu là câu chuyện chưa có hồi kết. Thế nên bạn đừng bao giờ để xích mích, mâu thuẫn giữa bạn với mẹ chồng trở thành sự khủng hoảng trong gia đình, trong cuộc hôn nhân của bạn. Bạn cũng đừng để chồng phải khó xử khi bắt anh ấy phải lựa chọn giữa mẹ và vợ. Vì nếu bạn làm như vậy anh ấy không những cảm thấy rất khó nghĩ mà còn cho rằng bạn là người phụ nữ ích kỉ. Anh ấy cũng sẽ cho rằng bạn kém cỏi trong việc điều chỉnh mối quan hệ của mình. Hơn nữa đàn ông sẽ không bao giờ nói thật lòng anh ấy sẽ lựa chọn ai, bởi đối với họ bạn hay mẹ chồng đều quan trọng với họ vô cùng.
2. Đừng bắt chồng không được gặp gỡ bạn bè
Mỗi người ngoài gia đình, ngoài công việc thì chúng ta còn có những mối quan hệ khác ngoài xã hội, nhất là mối quan hệ bạn bè. Đàn ông sẽ không thích bị kiểm soát và bó buộc trong khuôn phép giờ giấc mà bạn đưa ra. Thế nên thay vì bắt anh ấy “tan làm là phải về ngay” thì bạn hãy để cho anh ấy chút không gian riêng để có thể thư giãn, tâm sự, chia sẻ với bạn bè, giúp anh ấy giảm được stress trong công việc, cuộc sống. Đôi khi có những chuyện vợ chồng không thể chia sẻ với nhau nhưng với bạn bè thì lại khác. Vì vậy đừng để những chuyện nhỏ nhặt có thể khiến hai vợ chồng xảy ra những trận chiến tranh lạnh hay những cuộc cãi vã.
3. Muốn chồng giống một ai đó
Mỗi người đều có cái tôi cá nhân cũng như có những đặc điểm riêng về ngoại hình, tính cách, khả năng. Ngay cả bạn cũng hoàn toàn khác so với những người khác. Thế nên phụ nữ thông minh đừng nên bắt chồng phải trở thành “bản sao” của một ai đó. Đừng đem chồng ra so sánh với người khác vì mọi so sánh đều là khập khiễng và chính sự so sánh có thể sẽ đánh vào lòng tự trọng, sĩ diện của đàn ông.
Hãy nghĩ đến những điểm tốt từ chồng bạn và cảm nhận điều tuyệt vời đó. Vì ai cũng có những thế mạnh riêng.
4. Đừng bắt chồng phải nhớ những ngày kỉ niệm, những ngày quan trọng
Không ai là siêu nhân cả. Ngay cả đó là bạn. Vì thế đừng bắt chồng phải nhớ tất cả những ngày quan trọng, những ngày kỉ niệm. Bởi cuộc sống bộn bề lo toan, công việc áp lực khiến anh ấy mệt mỏi và không phải lúc nào anh ấy cũng chỉ chăm chăm nghĩ về ngày quan trọng. Thế nên đừng giận dỗi hay cằn nhằn nếu anh ấy có thiếu sót trong việc nhớ ngày mà thay vào đó chính bạn có thể tạo bất ngờ cho anh ấy. Như vậy không những cả hai sẽ có kỉ niệm đẹp mà trong mắt anh ấy bạn sẽ là một người phụ nữ dịu dàng, lãng mạn và thật sự rất hấp dẫn.
Người phụ nữ thông minh sẽ luôn biết làm cho đàn ông bị cuốn hút không chỉ bởi hành động, tư tưởng mà cả ở những cử chỉ dù là nhỏ nhất.