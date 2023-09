Người vợ thông minh sẽ không bao giờ đòi hỏi những điều này từ chồng

Đừng để những chuyện nhỏ nhặt có thể khiến hai vợ chồng xảy ra những trận chiến tranh lạnh hay những cuộc cãi vã - Ảnh minh họa: Internet

3. Muốn chồng giống một ai đó

Mỗi người đều có cái tôi cá nhân cũng như có những đặc điểm riêng về ngoại hình, tính cách, khả năng. Ngay cả bạn cũng hoàn toàn khác so với những người khác. Thế nên phụ nữ thông minh đừng nên bắt chồng phải trở thành “bản sao” của một ai đó. Đừng đem chồng ra so sánh với người khác vì mọi so sánh đều là khập khiễng và chính sự so sánh có thể sẽ đánh vào lòng tự trọng, sĩ diện của đàn ông.

Hãy nghĩ đến những điểm tốt từ chồng bạn và cảm nhận điều tuyệt vời đó. Vì ai cũng có những thế mạnh riêng.