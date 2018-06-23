Người vợ thông minh sẽ không bao giờ đòi hỏi những điều này từ chồng

1. Bắt chồng phải lựa chọn giữa mẹ và vợ

Xưa nay chuyện mẹ chồng – nàng dâu là câu chuyện chưa có hồi kết. Thế nên bạn đừng bao giờ để xích mích, mâu thuẫn giữa bạn với mẹ chồng trở thành sự khủng hoảng trong gia đình, trong cuộc hôn nhân của bạn. Bạn cũng đừng để chồng phải khó xử khi bắt anh ấy phải lựa chọn giữa mẹ và vợ. Vì nếu bạn làm như vậy anh ấy không những cảm thấy rất khó nghĩ mà còn cho rằng bạn là người phụ nữ ích kỉ. Anh ấy cũng sẽ cho rằng bạn kém cỏi trong việc điều chỉnh mối quan hệ của mình. Hơn nữa đàn ông sẽ không bao giờ nói thật lòng anh ấy sẽ lựa chọn ai, bởi đối với họ bạn hay mẹ chồng đều quan trọng với họ vô cùng.

Đừng bao giờ để xích mích, mâu thuẫn giữa bạn với mẹ chồng trở thành sự khủng hoảng trong gia đình, trong cuộc hôn nhân của bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng bắt chồng không được gặp gỡ bạn bè

Mỗi người ngoài gia đình, ngoài công việc thì chúng ta còn có những mối quan hệ khác ngoài xã hội, nhất là mối quan hệ bạn bè. Đàn ông sẽ không thích bị kiểm soát và bó buộc trong khuôn phép giờ giấc mà bạn đưa ra. Thế nên thay vì bắt anh ấy “tan làm là phải về ngay” thì bạn hãy để cho anh ấy chút không gian riêng để có thể thư giãn, tâm sự, chia sẻ với bạn bè, giúp anh ấy giảm được stress trong công việc, cuộc sống. Đôi khi có những chuyện vợ chồng không thể chia sẻ với nhau nhưng với bạn bè thì lại khác. Vì vậy đừng để những chuyện nhỏ nhặt có thể khiến hai vợ chồng xảy ra những trận chiến tranh lạnh hay những cuộc cãi vã.