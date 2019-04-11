Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ chia sẻ 4 điều này lên mạng xã hội

Mạng xã hội có thể giúp bạn kết nối với bạn bè, người thân một cách dễ dàng, là nơi bạn nhận được những sẻ chia, an ủi khi vui buồn. Thế nhưng, đàn bà cần biết đâu là giới hạn thông tin nên công khai kẻo không chỉ khiến mình gặp rắc rối mà người thân cũng bị vạ lây.

Việc than vãn, kể lể đời sống vợ chồng lên mạng xã hội có thể giúp bạn nhận được sự đồng cảm, hùa theo của đám đông nhưng họ sẽ khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Bởi lẽ, đàn ông rất ghét việc vợ mang chuyện trong nhà đi ngồi lê đôi mách, ghét việc vợ “vạch áo cho người xem lưng”.

Hôn nhân dù hạnh phúc, ấm êm đến mấy cũng không thể tránh khỏi lúc vợ chồng hục hặc, mâu thuẫn với nhau. Bởi lẽ, bát đũa còn có lúc xô nhau huống gì vợ chồng chung sống từ ngày này sang tháng nọ. Trước những bất hòa với bạn đời, phụ nữ hãy giữ bình tĩnh để ngồi xuống, cùng chống tháo gỡ những vướng mắc trong lòng. Đây chính là cách hòa giải hiệu quả, ôn hòa nhất.

Cảm giác bị xâm phạm đời tư, bị miệng đời cười nhạo mỉa mai sẽ khiến chồng bạn cảm thấy bị xúc phạm mà đâm ra chán ngán, ghét bỏ vợ.

Vợ khôn luôn hiểu rằng, hai thế hệ chung sống dưới một mái nhà khó tránh khỏi những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống - Ảnh minh họa: Internet

2. Xích mích với nhà chồng

Lúc nóng giận, bực dọc bạn đừng vội đăng tải bất cứ thông điệp gì lên trang cá nhân của mình, nhất là khi đang có xích mích với nhà chồng. Vợ khôn luôn hiểu rằng, hai thế hệ chung sống dưới một mái nhà khó tránh khỏi những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống. Họ học cách dung hòa, tôn trọng cha mẹ chồng và giữ cho gia đình luôn an ổn.

Người vợ thông minh không dại dột nói xấu gia đình chồng, họ ý thức được rằng việc làm ấy chẳng những khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ mà còn khiến cha mẹ chồng quay sang trách móc, buồn lòng con dâu. Nếu chuyện truyền đến tai gia đình chồng thì sự bồng bột, nông nổi ấy sẽ phải trả giá rất đắt.

Người ngoài sẽ cho rằng anh ấy bất tài vô dụng, không thể chăm lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

3. Than vãn về tài chính

Hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với hàng tá hóa đơn cần được thanh toán, nào tiền nhà tiền điện, tiền học cho con, tiền ăn mỗi ngày. Là vợ, phải cân đo đong đếm để cân bằng từng khoản chi tiêu khiến chị em căng thẳng vô cùng. Những lúc tài chính eo hẹp, nằm ngoài khả năng chi trả càng khiến chị em thêm đau đầu.

Lúc này, bạn cần nghĩ cách để cải thiện tình hình, cùng chồng bàn xem làm thế nào để cải thiện thu nhập. Đừng than vãn “trời ơi, có quá nhiều khoản chi mà chẳng có tiền” hay “sao lại khổ thế này, làm quần quật mà cứ thiếu trước hụt sau mãi”.

Người ngoài sẽ cho rằng anh ấy bất tài vô dụng, không thể chăm lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Hãy nhớ, những lời tưởng chừng vô hại của bạn đã khiến chồng bạn mất mặt trước thiên hạ đến nhường nào.

Đừng vội bóng gió về đổ vỡ hôn nhân của mình, cũng đừng đăng tải những dòng trạng thái ủ dột, sầu bi - Ảnh minh họa: Internet

4. Chồng có đàn bà khác

Một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là họ đã không còn yêu vợ như ngày đầu, đã bội tín với những hứa hẹn thề nguyền. Lúc ấy, đàn bà dù mạnh mẽ, can trường đến mấy cũng đớn đau tận cùng, tổn thương đến từng tế bào.

Vậy nhưng, đây cũng chính là lúc bạn cần giữ bình tĩnh để có thể giải quyết thấu đáo mọi điều. Đừng vội bóng gió về đổ vỡ hôn nhân của mình, cũng đừng đăng tải những dòng trạng thái ủ dột, sầu bi. Hãy lẳng lặng tìm đủ chứng cứ buộc chồng phải thừa nhận tội lỗi đã gây ra.

Sau đấy, hãy cho anh ấy lựa chọn trở về bên gia đình hay xách vali chạy theo nhân tình. Nếu chồng hồi tâm chuyển ý hãy cho anh ấy cơ hội làm lại từ đầu, vợ chồng cùng nhau vun đắp. Nếu chàng quyết thay lòng thì hãy tác thành cho họ. Đừng bao giờ nói xấu chồng hay chồng cũ, đấy chính là cách trả đũa văn minh nhất.