Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ chia sẻ 4 điều này lên mạng xã hội

Phụ nữ yêu 11/04/2019 15:23

Là đàn bà, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng chia sẻ điều này lên mạng xã hội kẻo chuốc phiền toái vào người, rước tai vạ vào thân.

Mạng xã hội có thể giúp bạn kết nối với bạn bè, người thân một cách dễ dàng, là nơi bạn nhận được những sẻ chia, an ủi khi vui  buồn. Thế nhưng, đàn bà cần biết đâu là giới hạn thông tin nên công khai kẻo không chỉ khiến mình gặp rắc rối mà người thân cũng bị vạ lây.

Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ chia sẻ 4 điều này lên mạng xã hội - Ảnh 1
Việc than vãn, kể lể đời sống vợ chồng lên mạng xã hội có thể giúp bạn nhận được sự đồng cảm, hùa theo của đám đông nhưng họ sẽ khiến tình hình càng tồi tệ hơn - Ảnh minh họa: Internet

1. Việc vợ chồng bất hòa

Hôn nhân dù hạnh phúc, ấm êm đến mấy cũng không thể tránh khỏi lúc vợ chồng hục hặc, mâu thuẫn với nhau. Bởi lẽ, bát đũa còn có lúc xô nhau huống gì vợ chồng chung sống từ ngày này sang tháng nọ. Trước những bất hòa với bạn đời, phụ nữ hãy giữ bình tĩnh để ngồi xuống, cùng chống tháo gỡ những vướng mắc trong lòng. Đây chính là cách hòa giải hiệu quả, ôn hòa nhất.

Việc than vãn, kể lể đời sống vợ chồng lên mạng xã hội có thể giúp bạn nhận được sự đồng cảm, hùa theo của đám đông nhưng họ sẽ khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Bởi lẽ, đàn ông rất ghét việc vợ mang chuyện trong nhà đi ngồi lê đôi mách, ghét việc vợ “vạch áo cho người xem lưng”.

Cảm giác bị xâm phạm đời tư, bị miệng đời cười nhạo mỉa mai sẽ khiến chồng bạn cảm thấy bị xúc phạm mà đâm ra chán ngán, ghét bỏ vợ.

Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ chia sẻ 4 điều này lên mạng xã hội - Ảnh 2
Vợ khôn luôn hiểu rằng, hai thế hệ chung sống dưới một mái nhà khó tránh khỏi những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống - Ảnh minh họa: Internet

2. Xích mích với nhà chồng

Lúc nóng giận, bực dọc bạn đừng vội đăng tải bất cứ thông điệp gì lên trang cá nhân của mình, nhất là khi đang có xích mích với nhà chồng. Vợ khôn luôn hiểu rằng, hai thế hệ chung sống dưới một mái nhà khó tránh khỏi những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống. Họ học cách dung hòa, tôn trọng cha mẹ chồng và giữ cho gia đình luôn an ổn.

Người vợ thông minh không dại dột nói xấu gia đình chồng, họ ý thức được rằng việc làm ấy chẳng những khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ mà còn khiến cha mẹ chồng quay sang trách móc, buồn lòng con dâu. Nếu chuyện truyền đến tai gia đình chồng thì sự bồng bột, nông nổi ấy sẽ phải trả giá rất đắt.

Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ chia sẻ 4 điều này lên mạng xã hội - Ảnh 3
Người ngoài sẽ cho rằng anh ấy bất tài vô dụng, không thể chăm lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

3. Than vãn về tài chính

Hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với hàng tá hóa đơn cần được thanh toán, nào tiền nhà tiền điện, tiền học cho con, tiền ăn mỗi ngày. Là vợ, phải cân đo đong đếm để cân bằng từng khoản chi tiêu khiến chị em căng thẳng vô cùng. Những lúc tài chính eo hẹp, nằm ngoài khả năng chi trả càng khiến chị em thêm đau đầu.

Lúc này, bạn cần nghĩ cách để cải thiện tình hình, cùng chồng bàn xem làm thế nào để cải thiện thu nhập. Đừng than vãn “trời ơi, có quá nhiều khoản chi mà chẳng có tiền” hay “sao lại khổ thế này, làm quần quật mà cứ thiếu trước hụt sau mãi”.

Người ngoài sẽ cho rằng anh ấy bất tài vô dụng, không thể chăm lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Hãy nhớ, những lời tưởng chừng vô hại của bạn đã khiến chồng bạn mất mặt trước thiên hạ đến nhường nào.

Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ chia sẻ 4 điều này lên mạng xã hội - Ảnh 4
Đừng vội bóng gió về đổ vỡ hôn nhân của mình, cũng đừng đăng tải những dòng trạng thái ủ dột, sầu bi - Ảnh minh họa: Internet

4. Chồng có đàn bà khác

Một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là họ đã không còn yêu vợ như ngày đầu, đã bội tín với những hứa hẹn thề nguyền. Lúc ấy, đàn bà dù mạnh mẽ, can trường đến mấy cũng đớn đau tận cùng, tổn thương đến từng tế bào.

Vậy nhưng, đây cũng chính là lúc bạn cần giữ bình tĩnh để có thể giải quyết thấu đáo mọi điều. Đừng vội bóng gió về đổ vỡ hôn nhân của mình, cũng đừng đăng tải những dòng trạng thái ủ dột, sầu bi. Hãy lẳng lặng tìm đủ chứng cứ buộc chồng phải thừa nhận tội lỗi đã gây ra.

Sau đấy, hãy cho anh ấy lựa chọn trở về bên gia đình hay xách vali chạy theo nhân tình. Nếu chồng hồi tâm chuyển ý hãy cho anh ấy cơ hội làm lại từ đầu, vợ chồng cùng nhau vun đắp. Nếu chàng quyết thay lòng thì hãy tác thành cho họ. Đừng bao giờ nói xấu chồng hay chồng cũ, đấy chính là cách trả đũa văn minh nhất.

Đàn bà 'hư' và 3 hấp lực khiến đàn ông cả đời mê  mệt, phải chạy theo để 'giữ'

Đàn bà 'hư' và 3 hấp lực khiến đàn ông cả đời mê  mệt, phải chạy theo để 'giữ'

Đàn bà đừng tự hào rằng mình ngoan bởi càng ngoan là càng dại, phải hư mới khiến đàn ông cả đời mê mệt, mải miết chạy theo mà giữ lấy.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 37 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này