Nếu là tình yêu đích thực thì không gì có thể chia cắt được, kể cả những lý do này

Nếu là tình yêu đích thực, không có gì có thể ngăn cản hai trái tim đến với nhau. Dù bị ngăn cản bởi những lý do này, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua thử thách, thương nhau trọn kiếp này.

Nếu tình yêu của bạn tan vỡ vì lý do ngớ ngẩn này, chứng tỏ cả hai chưa thật sự chân thành với nhau. Hoặc người kia yêu gia đình quá nhiều và xem nhẹ tình cảm của đối phương, hoặc có thể vì tình yêu của cả hai đơn thuần chỉ là “sớm nở, chóng tàn”. Khi bị gia đình ngăn cản, có người chọn lựa buông tay để làm vừa lòng cha mẹ, có người sẽ chọn đấu tranh để bảo vệ tình yêu. Và một tình yêu đích thực sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua sóng gió, chứ không phải thấy khó đã rời tay nhau. Nếu yêu thật lòng, hãy chứng minh cho gia đình biết tình cảm của bạn lớn đến mức nào. Đảm bảo khi cảm nhận được tấm lòng chân thành của bạn, không người cha người mẹ nào nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc của con mình.

Lý do này có thể nói là vô duyên nhất. Bởi nếu đã không hợp vậy bắt đầu làm gì? Nếu đã không hợp tại sao còn dây dưa đến lúc này? Trong tình yêu, không có chuyện không hợp, chẳng qua là cả hai không yêu nhau thật lòng. Nếu chân thành, dù có trái tính trái nết hay bất đồng quan điểm, cả hai cũng sẽ chấp nhận tìm hiểu và thông cảm với nhau hơn. Thế nên đừng viện lý do không hợp mà buông tay nhau.

Khoảng cách, xuất thân

Trong tình yêu, hoàn cảnh xuất thân không phải là điều quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nói chia tay nhau vì khoảng cách giữa cả hai quá lớn, hoặc xuất thân không môn đăng hộ đối, thì tốt nhất đừng yêu nhau từ lúc ban đầu. Bởi vì xuất thân chỉ là một chiếc áo khoác bên ngoài, điều quan trọng là nhân cách và nội tâm bên trong của họ như thế nào. Nếu yêu nhau thật lòng, bạn chẳng sợ khoảng cách giữa cả hai lớn như thế nào, chỉ cần hiểu và yêu nhau là đủ. Vì trong tình yêu, khoảng cách không đáng sợ bằng lòng người đổi thay. Xuất thân không đáng sợ bằng một người có bản chất phản bội và lăng nhăng.

Là người đến sau

Dù sao người đến sau vẫn xứng đáng được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu không quan trọng là người đến trước hay đến sau, mà là bạn yêu ai nhiều hơn. Người đến trước vốn là dĩ vãng, là quá khứ. Người đến sau là hiện tại, tương lai, là người có thể cùng bạn đồng hành trên con đường sau này. Vì vậy hãy yêu người đến sau nhiều hơn, bởi họ đã chấp nhận con người lẫm lỗi của bạn ở quá khứ, chấp nhận bạn đã từng của người khác. Vốn dĩ người đến sau là kẻ can đảm và đáng thương nhất, vì họ xuất hiện khi trái tim đối phương đã chịu quá nhiều tổn thương. Thế nên tình yêu của bạn đủ lớn, đủ chân thành sẽ không vì thứ tự đến trước, đến sau mà rời tay nhau.

Muốn nỗ lực cho tương lai nên không muốn yêu đương

Đừng viện cớ phải nỗ lực, cố gắng cho tương lai mà chia tay nhau. Bởi chuyện yêu đương và chuyện của tương lai là hai điều hoàn toàn khác nhau. Khi yêu, bạn có thể lấy đối phương làm động lực cho mình cố gắng hơn. Đừng nghĩ tình yêu sẽ cản trở con đường thăng tiến của bạn, đừng nghĩ đối phương sẽ là rắc rối khiến bạn không thực hiện được ước mơ. Nếu bạn đang trong mối quan hệ với ai đó, hãy cùng đối phương tạo nên tương lai của cả hai. Bởi chia tay nhau chỉ vì không thể vẹn toàn cho tương lai, thật sự không chính đáng chút nào.

Suy cho cùng, khi yêu người ta sẽ tìm cách, còn khi chia tay họ sẽ tìm lý do. Khi yêu con người ta thề non hẹn biển, sống chết có nhau. Khi không còn yêu nữa, chỉ cần một lý do cỏn con cũng khiến người ta muốn buông bỏ.