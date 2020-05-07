Nếu kiếp này là bồ bịch dan díu, thì kiếp trước từng là gì của nhau?

Phụ nữ yêu 07/05/2020 05:26

Ở đời, có lương duyên, cũng có nghiệt duyên. Nếu duyên kiếp này là bồ bịch, người phản bội, kẻ phá gia đình người khác thì kiếp trước họ từng là gì của nhau?

Chuyện kiếp trước kiếp này chưa có lời giải thích khoa học. Dù vậy, duyên nợ giữa người và người vẫn là điều chúng ta chưa biết hết.

Theo lời Phật dạy, con người duyên kiếp này dù chỉ là gặp gỡ nhau trên đường cũng có thể đã phải đợi từ ngàn năm từ kiếp trước. Con người làm gì ở kiếp này đều là do nhân duyên từ nhiều kiếp trước mà ra. Người có duyên mới gặp được nhau, nhưng cũng có lương duyên và nghiệt duyên.

Đàn ông và phụ nữ ngoại tình với nhau, người phản bội, kẻ phá hoại gia đình người khác thì chính là nghiệt duyên. Vậy kiếp trước họ từng là gì của nhau?

Kiếp trước bị ngăn cấm yêu đương

Nếu kiếp này ngoại tình thì có thể kiếp trước họ từng không đến được với nhau. Duyên đứt đoạn vẫn còn vương nên kiếp này họ tìm nhau để trả tiếp. Dù vậy, duyên không đủ sẽ không thể trở thành vợ chồng. Cho dù có mãnh liệt say mê thế nào, họ cũng thiếu chữ duyên để nên phận.

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Mối duyên này chỉ có thể hạnh phúc chốc lát, về sau còn phải trả cái giá đắt cho tội lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có những người ngoại tình cứ dây dưa, có thể là vì chưa trả hết nợ tình kiếp trước. Ngoại tình là ác duyên đáng sợ, làm đổ vỡ gia đình, gây ra tổn thương cho nhiều người. Những người ngoại tình này chỉ có thể hạnh phúc chốc lát, về sau còn phải trả cái giá đắt cho tội lỗi của mình.

Cả hai là mối tình đầu ở kiếp trước

Trong tình cảm, mối tình đầu thường để lại ấn tượng khó quên nhất. Những người ngoại tình có thể từng là tình yêu đầu ở kiếp trước. Nhưng tình đầu khó thành, dễ tan, họ mang nuối tiếc, nhung nhớ đó để tìm nhau ở kiếp này.

Nhưng duyên nợ kiếp này chỉ là chút kỷ niệm, vấn vương còn lại ở kiếp trước, không thể nên duyên vợ chồng. Mối quan hệ như thế chỉ có thể lén lút, cũng không thể lâu dài.

Từng hãm hại nhau ở kiếp trước

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Những người ngoại tình có duyên nợ thế này sẵn sàng bỏ vợ bỏ chồng để đến với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Duyên nợ yêu đương kiếp này không hẳn là từ cảm tình tốt đẹp ở kiếp trước. Có những cặp đôi ngoại tình là vì từng là kẻ thù của nhau ở kiếp trước. Họ từng hãm hại nhau nên kiếp này tìm đến nhau, đem lại cho nhau một mối quan hệ tai ương.

Những người ngoại tình có duyên nợ thế này sẵn sàng bỏ vợ bỏ chồng để đến với nhau. Nhưng sau cùng, họ phải gặp báo ứng, lãnh hậu quả nặng nề.

Kiếp trước từng là bồ bịch

Đây là nhân duyên tai hại nhất, vì dù là kiếp này hay kiếp trước họ đều từng lừa dối bạn đời của mình. Người ngoại tình thế này lén lút bên nhau trong thời gian dài, thậm chí sẵn sàng nghĩ đến chuyện chết cùng nhau. Đây là mối nghiệt duyên khó giải trừ, đã vướng phải là khó dứt.

Kiếp trước cùng nhau gây tội

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Khi trở thành bồ bịch của nhau ở kiếp này, họ lại gây nghiệp nặng nề, cùng nhau gánh quả báo - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hai người ngoại tình mà tâm đầu ý hợp, chưa nói đã hiểu thì rất có thể kiếp trước từng cùng nhau làm điều gì sai tái, duyên kiếp này phải trả nợ. Khi trở thành bồ bịch của nhau ở kiếp này, họ lại gây nghiệp nặng nề, cùng nhau gánh quả báo.

Dù là gì của nhau ở kiếp trước thì ở kiếp này, hai người ngoại tình vẫn là mang tội nặng nề. Không chỉ tội với bản thân mà còn có tội với nhau, với gia đình, người xung quanh. Ngoại tình dù là vì điều gì cũng là mối ác duyên, chỉ đem đến tai ương cho bản thân.

Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ

Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ. Tình yêu giống như sợ dây, hai người ở mỗi đầu cùng kéo. Chỉ cần một bên kéo căng hoặc bỏ lơ, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

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Từ khóa:   duyên nợ người ngoại tình lời Phật dạy

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