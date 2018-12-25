Nếu không còn những biểu hiện này, chồng nên biết vợ đã hết thương mình rồi!

Nếu có một ngày, đàn ông không còn nhìn thấy những biểu hiện này ở vợ thì chính là đến lúc cô ấy thật sự không còn thương anh nữa rồi…

Phụ nữ thường nói rằng đàn ông thật khó hiểu, đàn ông lại nghĩ phụ nữ mới là phức tạp nhất. Phụ nữ sâu sắc tinh tế hơn nên dễ biết tình cảm của người đàn ông mình yêu. Nhưng đàn ông lại có phần khô khan, đôi khi thật không biết vợ mình đang muốn gì, đang thế nào.

Nhưng nếu một ngày khuôn mặt luôn tràn ngập tình cảm của vợ bỗng thay bằng biểu cảm vô cảm không còn chút lay động thì bạn sắp mất cô ấy rồi. Một người phụ nữ khi yêu , cả thế giới đều có thể biết, vì cô ấy muốn khoe tình yêu của mình trong từng ánh mắt nụ cười. Còn một người phụ nữ hết yêu , cô ấy sẽ chẳng muốn để ai thấy thứ tình yêu đã đổ nát từ bên trong lòng mình.

Một người phụ nữ yêu thương chồng luôn có ánh mắt nụ cười tràn ngập cảm xúc. Cô ấy có thể dễ dàng cười khi bạn kể chuyện vu vơ. Cô ấy có thể gật đầu vui vẻ ngay cả khi còn chưa biết bạn yêu cầu điều gì. Cô ấy dành ánh mắt chăm chú và dịu dàng nhất khi bạn nói hay làm gì. Cô ấy cũng thật dễ buồn, dễ lo âu chỉ vì bạn không bắt máy khi về trễ. Cô ấy thật dễ khóc nếu bạn nói lời tổn thương. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cô ấy, bạn sẽ thấy rõ cô ấy yêu bạn đến nhường nào.

Luôn chú ý tới bạn, dù bất cứ đâu, bất kì lúc nào

Một người vợ thật lòng yêu chồng luôn dồn hết sự tập trung và chú ý vào chồng. Dù là trong đám đông, cô ấy vẫn sẽ dễ dàng nhận ra bạn. Giọng bạn có nhỏ hay khó nghe thế nào, cô ấy đều biết đó là bạn. Cô ấy nhớ hết mọi thói quen, sở thích của bạn, vì chú ý vì để tâm nên sẽ không quên. Những gì bạn nói cô ấy đều nhớ hết, còn để ý cả bộ dạng của bạn khi nói.

Một người vợ thật lòng yêu chồng luôn dồn hết sự tập trung và chú ý vào chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi hết yêu rồi, bạn sẽ thấy cô ấy chẳng còn biết gì về bạn nữa. Dù là bạn ở đâu, làm gì, đi với ai, cô ấy cũng không để tâm. Sự chú ý với phụ nữ dành cho người họ yêu luôn riêng biệt và ưu tiên nhất. Còn khi đã cạn tình, họ cũng chỉ xem người đàn ông là bao người dưng khác, một chút chú ý cũng không đáng.

Biết mọi thứ về bạn

Một người vợ có thể quên trước quên sau nhưng chắc chắn sẽ nhớ mọi thứ về chồng. Cô ấy nhớ từng cách ăn uống của bạn, lúc rảnh rỗi bạn thích làm gì, lúc không vui bạn muốn đi đâu. Thậm chí có những điều bạn vô thức làm, bạn không hề nhớ nhưng cô ấy chưa từng quên.

Và nếu có lúc bạn chợt nhận ra chuyện gì của bạn cô ấy cũng không còn nhớ, thật tiếc rằng bạn đã bỏ lỡ điều quý giá nhất. Phụ nữ biết mọi thứ về bạn không phải vì họ tò mò, mà vì họ xem bạn là quan trọng nhất. Thế thì khi bạn không còn quan trọng nữa, cô ấy cũng chẳng muốn biết hay nhớ gì.

Phụ nữ biết mọi thứ về bạn không phải vì họ tò mò, mà vì họ xem bạn là quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Làm điều khiến bạn để tâm, chú ý

Phụ nữ khi yêu luôn muốn thu hút sự chú ý, hứng thú từ chồng. Đó là lý do cô ấy sẽ âm thầm làm những điều bất ngờ để bạn cảm động. Như cô ấy sẽ làm món bạn thích rồi bất ngờ đem đến công ty cho bạn. Hay cô ấy biết bạn thích món đồ gì đó, sẽ im lìm mua để tặng bạn.

Nhưng khi đã hết yêu bạn, cô ấy chẳng muốn làm gì nữa. Còn yêu, phụ nữ càng trở nên lãng mạn và thú vị vì muốn người yêu cảm động. Nhưng hết yêu rồi, họ cũng chẳng có tâm muốn làm gì nữa cả.