Nếu đã từng nếm trải 4 cảm giác này trong hôn nhân, bạn chính là người vợ đáng thương nhất

Khi lấy chồng, phụ nữ nào cũng mong mình có cuộc hôn nhân hạnh phúc, cũng chồng chăm sóc gia đình nhỏ. Thế nhưng, đời không như là mơ, có những bất hạnh cứ mải miết đeo bám người phụ nữ đến tận cùng, khiến họ nằm bên chồng mà vẫn khóc hằng đêm…

Phụ nữ nào phải sỏi đá, cỏ cây để đàn ông mặc nhiên muốn đối đãi ra sao cũng được. Ngoài tiền người vợ còn cần sự quan tâm, chăm sóc, yêu chiều từ chồng. Nếu đàn ông cứ vô tâm với vợ thì dù có nằm trên núi vàng khóe mắt người phụ nữ cũng chực trào lệ vì quá cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, đàn ông phải tất bật kiếm tiền để chăm lo cho gia đình, phụ nữ khéo vun vén hôn nhân sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu đàn ông cứ vin vào cớ cực nhọc kiếm tiền, đi làm về quá mệt mỏi mà bỏ bê vợ con, không thèm đoái hoài sẽ khiến người vợ dù mạnh mẽ đến mấy cũng chạnh lòng.

Nếu có chồng nhưng chị em vẫn phải một tay lo toan mọi việc trong nhà, ngoài ngõ thì thật đáng buồn - Ảnh minh họa: Internet

Có chồng cũng như không, phải một mình lo toan mọi việc trong nhà

Chồng chính là trụ cột gia đình, là người đỡ đần vợ những việc khó khăn, cực nhọc quá sức. Thế nên, nếu có chồng nhưng chị em vẫn phải một tay lo toan mọi việc trong nhà, ngoài ngõ thì thật đáng buồn. Bởi lẽ, sự hiện diện của người chồng chỉ như vật trang trí, chẳng giúp ích gì cho vợ con mà còn bóc lột người vợ đến cùng cực.

Vậy nên, nếu đàn ông cứ bắt vợ phải trông con một mình, chăm sóc gia đình một mình, một mình gánh vác mọi thứ thì sẽ có ngày vợ các anh sẽ để các anh lại một mình đấy.

Bị chồng xem thường, gia đình chồng khinh rẻ

Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau chỉ cần nhớ câu “tương kính như tân” các cụ dạy là đủ. Yêu thương, nuông chiều và giữ kẽ như ngày đầu chính là bí quyết giúp hôn nhân luôn ấm êm, viên mãn. Ngược lại, nếu đàn ông không hỏi ý kiến vợ mà tự quyết định những việc trọng đại nghĩa là anh ta không còn tôn trọng vợ mình nữa. Cũng thế, nếu bố mẹ chồng cứ xỉa xói, khinh thường con dâu thì phụ nữ ngờ nghệch đến mấy cũng tổn thương tận cùng.

Chồng có thể kiếm được nhiều tiền hơn vợ, gia đình chồng có thể khấm khá hơn gia đình vợ nhưng nếu cứ vin vào đấy để cư xử thô lỗ với vợ thì quả đáng khinh.

Bận bịu chăm sóc gia đình đến mức chẳng còn thời gian cho bản thân

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi nó không bắt người phụ nữ phải sống khác đi, đánh mất chính mình. Bởi suy cho cùng, tình yêu, hôn nhân chỉ đáng giá khi nó khiến người trong cuộc hạnh phúc với những gì mình đang có. Nếu lấy chồng nhưng bị guồng quay nghĩa vụ của người vợ, trách nhiệm của người mẹ vắt kiệt sức đến mức không còn thời gian cho bản thân thì phụ nữ quá đáng thương.

Vậy nên, chị em đừng quá nuông chiều chồng con, ôm lấy mọi thua thiệt vào người kẻo khổ cả đời. Thứ bạn nhận lại không phải là lòng biết ơn, sự cảm kích mà là thái độ dửng dưng, ỷ lại và vô tâm của chồng con mà thôi.