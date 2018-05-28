Nếu có những dấu hiệu này các cặp đôi nên ‘giải thoát’ cho nhau càng sớm càng tốt

Phụ nữ yêu 28/05/2018 15:08

Nếu nhận thấy những dấu hiệu sau trong mối quan hệ của mình tốt nhất hai bạn nên dừng lại càng sớm càng tốt, bởi càng kéo dài cả hai sẽ càng mệt mỏi, khổ đau.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, khi bước chân vào mối quan hệ yêu đương, vợ chồng ai cũng mong mình và đối phương sẽ viết nên câu chuyện tình lãng mạn, bền chặt. Thế nhưng, nếu nhận thấy những dấu hiệu sau, tốt nhất bạn nên buông tay.

Nếu có những dấu hiệu này các cặp đôi nên ‘giải thoát’ cho nhau càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Một khi đã không còn trân trọng nhau tốt nhất bạn nên chấm dứt mối quan hệ hiện tại  - Ảnh minh họa: Internet

Không còn trân trọng nhau

Ngoài sự gắn kết về tình cảm, bất cứ mối quan hệ nào cũng cần có sự trân trọng giữa hai bên dành cho nhau.  Những lời cảm ơn khi đối phương làm điều gì đó cho mình, những sự quan tâm khi ốm đau bệnh hoạn sẽ khiến các cặp đôi thêm gắn kết. Ngược lại, nếu cả hai xem việc đối phương đối xử tốt với mình là chuyện hiển nhiên và không hề có thái độ biết ơn thì sớm muộn gì các bạn cũng xa nhau.

Không sẵn lòng lắng nghe

Dù vui vẻ, hạnh phúc đến mấy thì cũng có những lúc ta buồn phiền, mệt mỏi và cần có người để lắng nghe, chia sẻ với mình. Chỉ khi được trút hết nỗi lòng, được an ủi động viên, được khích lệ tinh thần bạn sẽ hiểu được vị trí của đối phương trong lòng mình và ngược lại. Nếu bạn cho đối phương ăn ngon, mặc đẹp và thỏa mãn chuyện gối chăn nhưng vẫn không biết cách lắng nghe họ thì đừng hỏi vì sao mình thất bại trong tình yêu.

Nếu có những dấu hiệu này các cặp đôi nên ‘giải thoát’ cho nhau càng sớm càng tốt - Ảnh 2
Việc kiểm soát thời gian của nhau, cấm đoán đối phương giao thiệp bạn bè là sai lầm bóp chết tình yêu của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát thời gian của nhau

Dù yêu nhau đến mấy bạn vẫn nên có thời gian của riêng mình, quãng thời gian được tự do làm gì mình muốn, được riêng tư tuyệt đối,  được sống cuộc đời của chính mình và quên đi mình đang có người yêu hay đã kết hôn.  Việc kiểm soát thời gian của nhau, cấm đoán đối phương giao thiệp bạn bè là sai lầm bóp chết tình yêu của cả hai.

Không còn là ưu tiên hàng đầu của nhau

Không có người đàn ông quá bận rộn, chỉ là anh ta không muốn dành thời gian cho bạn mà thôi. Nếu người yêu của bạn liên tục báo bận để bào chữa cho việc anh ấy không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại hay từ chối hẹn hò thì đồng nghĩa với việc anh ấy không hề xem trọng bạn. Thậm chí có khả năng chàng đã đem lòng yêu người khác nhưng vẫn cố tình dây dưa với bạn mà thôi.

Nếu có những dấu hiệu này các cặp đôi nên ‘giải thoát’ cho nhau càng sớm càng tốt - Ảnh 3
Đừng cố gắng kéo dài một tình yêu nếu ở bên họ ta không có được tự do - Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy gò bó

Phụ nữ có thể dễ dàng yêu bất cứ ai khiến con tim họ thổn thức, thế nhưng bạn chỉ nên ở cạnh người đàn ông có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái, tự nhiên là chính mình nhất. Sẽ thật chán nếu bạn phải gắn bó với người khiến mình ngột ngạt, mất tự do và bị kiểm soát. Đừng chần chừ gì nữa, nếu thấy có dấu hiệu này hãy nhanh chóng giải thoát mình khỏi mối quan hệ này ngay.

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