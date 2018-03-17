Nếu có một trong những dấu hiệu BÁO ĐỘNG này, chắc chắn bạn đang bị chồng ‘cắm sừng’ rồi đấy

Phụ nữ yêu 17/03/2018 15:59

Khi đàn ông ngoại tình, dù cố gắng che giấu cẩn thận đến mấy họ cũng sẽ để lộ những biểu hiện khác thường này.

Nếu có những dấu hiệu sau chắc chắn chồng bạn đã lén lút “nuôi bồ nhí” bên ngoài, chị em hãy tự kiểm chứng.

Nếu có một trong những dấu hiệu BÁO ĐỘNG này, chắc chắn bạn đang bị chồng ‘cắm sừng’ rồi đấy - Ảnh 1
Khi đã đắm say bên đàn bà khác bảo sao đàn ông không muốn về nhà - Ảnh minh họa: Internet

1. Giả vờ bận rộn để về nhà muộn

Thực chất, nếu chàng bận rộn vì công việc bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự mệt mỏi, căng thẳng không thể che giấu. Ngược lại, người đàn ông viện cớ bận rộn sẽ dùng thời gian ấy để hẹn hò với nhân tình, gặp gỡ người có thể khiến họ vui vẻ, hân hoan, khi về nhà chàng khó lòng giấu được sự phấn khích vẫn chưa kịp nguội kia.

2. Ghen tuông vô lý

Phụ nữ đừng vội vui mừng nghĩ rằng chồng ghen là do yêu mình, bởi khi yêu đàn ông sẽ luôn tin tưởng, tôn trọng bạn đời. Khi đàn ông ghen tuông vô lối, một là vì họ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng ngoại tình thì vợ cũng sẽ như thế nên họ trở nên nghi kỵ, ngờ hoặc vợ, hai là họ muốn tạo áp lực, muốn làm cho đối phương khó chịu, tổn thương mà buông tay trước.

Nếu có một trong những dấu hiệu BÁO ĐỘNG này, chắc chắn bạn đang bị chồng ‘cắm sừng’ rồi đấy - Ảnh 2
Chính thái độ giật mình thon thót, đứng ngồi không yên khi vợ chạm vào điện thoại đã tố cáo hành vi ngoại tình của đàn ông -  Ảnh minh họa: Internet

3. Không cho vợ chạm vào điện thoại

Người xưa có câu “có tật giật mình” quả không sai, bởi nếu không có gì mờ ám chồng bạn chẳng việc gì phải giật mình thon thót khi vợ vô tình chạm vào điện thoại. Chắc chắn, anh ấy đang có điều gì muốn che giấu nên mới có thái độ như vậy, vợ đừng lơ là cho qua dấu hiệu đáng nghi này kẻo mất chồng như chơi.

4. Bỗng nhiên quan tâm lịch trình của vợ

Ngày thường, chồng bạn chẳng bao giờ để ý việc vợ sẽ đi đâu, làm gì ngày cuối tuần, càng không quan tâm lịch làm việc hay công tác của vợ như thế nào. Tuy nhiên, khi có mối quan hệ ngoài luồng anh ta sẽ muốn biết rõ lịch trình của bạn để tiện bề léng phéng với nhân tình mà không bị vợ phát hiện.

Nếu có một trong những dấu hiệu BÁO ĐỘNG này, chắc chắn bạn đang bị chồng ‘cắm sừng’ rồi đấy - Ảnh 3
Bỗng cuồng nhiệt chuyện gối chăn bên vợ là cách đàn ông khỏa lấp nỗi nhớ nhung nhân tình  - Ảnh minh họa: Internet

5. Cuồng nhiệt chuyện gối chăn

Đừng tưởng chồng bạn đã “no xôi chán chè” bên ngoài nên khi về nhà sẽ lạnh nhạt gối chăn với vợ. Chính vì sợ bị phát hiện đã lên giường với đàn bà khác nên đàn ông ngoại tình luôn cố gắng tỏ ra cuồng nhiệt, thèm muốn chuyện gối chăn để vợ không nghi ngờ. Họ không biết rằng, những điều càng khác lạ sẽ càng khiến bạn đời cảnh giác.

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