Nếu có ít nhất 3 dấu hiệu này thì chứng tỏ ngày chồng bỏ bạn không còn xa nữa!

Hiện tại, ai cũng có một hoặc nhiều tài khoản mạng xã hội. Mạng xã hội như một phần trong cuộc sống của mọi người. Khi còn yêu thương thắm thiết, anh ấy luôn nhắc đến bạn trên mạng xã hội, như muốn khoe với thế giới về bạn. Nhưng giờ, anh ấy không còn đăng hình bạn hay con, không còn những dòng trạng thái ca ngợi hạnh phúc gia đình.

Ở phụ nữ có một điều đàn ông khó có thể sánh bằng, chính là linh tính. Khi mối quan hệ dần đi vào đường cùng, phụ nữ luôn có dự cảm rõ ràng nhất. Khác nhau ở họ là có người chấp nhận, có người lại làm lơ mà bất chấp tiếp tục. Nếu bạn đang không chắc vào dự cảm không tốt của mình về chồng, thì hãy xem liệu anh ấy có những biểu hiện này không…

Từ những lời từ chối không về ăn cơm, không tham gia các buổi tiệc gia đình, đến việc không còn thời gian dành cho bạn… anh ấy luôn có lý do vì công việc, bạn bè, đồng nghiệp. Dẫu biết rằng đàn ông phải có sự nghiệp, các mối quan hệ nhưng bạn phải xem mình có được chồng ưu tiên không?

Và nếu bạn hỏi, chồng sẽ có không ít lý do để bảo vệ mình. Nhưng bạn hãy thử nghĩ kỹ lại xem, những lý do đó có chính đáng không, có đáng để bạn tin tưởng và làm bạn yên tâm?

Những lời từ chối của chồng chỉ được chấp nhận khi anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ. Còn nếu anh ấy từ chối chỉ vì mối quan hệ khác, không ưu tiên gia đình thì bạn nên xem lại. Khi đàn ông hết yêu, biểu hiện dễ thấy nhất là họ luôn từ chối bạn, bằng mọi cách và lý do.

Khi đàn ông hết yêu, biểu hiện dễ thấy nhất là họ luôn từ chối bạn, bằng mọi cách và lý do - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều thay đổi

Anh ấy có nhiều kế hoạch làm ăn xa hơn, đi nhiều nơi, có nhiều mối quan hệ hơn. Và hơn hết, trong những sự thay đổi đó hoàn toàn không hề có sự hiện diện của bạn. Đàn ông luôn có những lộ trình khác nhau trong đời, nhưng họ sẽ luôn đặt người phụ nữ của mình lên trên mọi sự đổi thay.

Lơ là mọi kế hoạch dành cho cả hai

Chồng như quên đi những chuyến du lịch xa để hâm nóng tình cảm của cả hai, hay những dự định tương lai. Nếu bạn gợi ý, anh ấy cũng không để tâm, hoặc cố lờ đi để kéo dài thời gian. Nếu dấu hiệu này thường xuyên xảy ra, dù anh ấy không quá bận rộn thì bạn nên cẩn thận.

Đàn ông luôn có những lộ trình khác nhau trong đời, nhưng họ sẽ luôn đặt người phụ nữ của mình lên trên mọi sự đổi thay - Ảnh minh họa: Internet

Những câu chuyện giữa cả hai bắt đầu nhàm chán

Ngày trước, vợ chồng bạn có thể nói với nhau mọi thứ, câu chuyện có thể kéo dài không dứt. Nhưng giờ thì một lời nói ra đã có thể kết thúc ngay sau đó. Giữa bạn và chồng có một khoảng trống, sự im lặng bao trùm.

Anh ấy cũng không còn muốn lắng nghe bạn nói, tìm hiểu về tâm tư tình cảm hay cuộc sống của mình. Có nghĩa là những gì thuộc về bạn, anh ấy đều thấy vô vị và không muốn tìm hiểu.

Không chỉ có những dấu hiệu trên, chồng còn có thêm điện thoại, có một tài khoản mạng xã hội khác, hờ hững khi cả hai bên nhau, quên tặng quà cho bạn… Đây là lúc bạn đừng bỏ qua nữa, phải nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình rồi!