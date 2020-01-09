Nếu biết 4 vùng 'nhạy cảm' của đàn ông khi buồn, phụ nữ chắc chắn 'trói' được trái tim của chồng

Phụ nữ yêu 09/01/2020 12:52

Những người phụ nữ có cuộc hôn nhân hạnh phúc đều thủ sẵn những nghệ thuật giữ chồng cao tay. Chỉ cần trói chặt được trái tim đàn ông, phụ nữ lúc nào cũng sẽ được cưng chiều.

Đàn ông mềm lòng nhất khi nào? Đó là khi họ đang buồn. Các anh dù bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm của họ cũng sẽ dễ bị xao động khi phụ nữ biết “chạm đúng chỗ”.

Một người vợ thông minh sẽ có nghệ thuật giữ chồng nhờ biết được 3 vùng “nhạy cảm” này của chồng khi buồn.

Tai

Đàn ông khi buồn rất muốn được nghe những lời ngọt ngào, yêu thương từ vợ mình. Những câu khen ngợi, động viên của bạn sẽ khiến tâm trí anh ấy bớt căng thẳng.

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Hãy tranh thủ khen chồng mỗi khi cần thiết, chồng bạn sẽ vô cùng cảm kích - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống hôn nhân, việc thiếu vắng những lời đường mật đôi khi khiến tình cảm vợ chồng trở nên khô khan. Hãy nhớ lại lúc yêu nhau, hai bạn thường dành cho nhau những lời nồng thắm như thế nào.

Nhiều người vợ rất tiết kiệm lời khen với chồng, khiến anh ấy cảm thấy mãi mãi không đáp ứng được nguyện vọng của vợ. Vì vậy, hãy tranh thủ khen chồng mỗi khi cần thiết, chồng bạn sẽ vô cùng cảm kích.

Lưng

Bạn có biết, đàn ông cũng rất thích những cái ôm từ sau lưng? Cảm giác ấm áp, dễ chịu sẽ giúp vực dậy tinh thần của chồng nhanh chóng dù anh ấy đang buồn tới đâu.

Nếu thấy chồng làm việc khuya và đang căng thẳng vì mọi chuyện không suôn sẻ, hãy pha cho anh ấy một cốc sữa nóng và nhẹ nhàng ôm anh ấy từ sau lưng. Thế là đủ để anh ấy có thêm nhiều động lực từ bạn.

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Bạn không cần phải thật tài giỏi để san sẻ bớt gánh nặng cùng chồng mà chỉ cần luôn ủng hộ và làm hậu phương vững chắc cho anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Sự tự tin của đàn ông có được nhờ rất nhiều vào sự ủng hộ của phụ nữ. Bạn không cần phải thật tài giỏi để san sẻ bớt gánh nặng cùng chồng mà chỉ cần luôn ủng hộ và làm hậu phương vững chắc cho anh ấy.

Dù chồng có làm gì, hãy khiến anh ấy cảm thấy có thể tin tưởng ở bạn.

Dạ dày

Dù buồn bực, rầu rĩ đến mấy, chắc chắn chồng bạn sẽ vui lên rất nhiều khi thấy bàn ăn được phủ kín những món khoái khẩu của anh ấy. Đừng tiếc thời gian đầu tư thêm nhiều món ngon để chồng bồi bổ, lại còn cải thiện tinh thần và khiến không khí gia đình vui vẻ.

Được ăn những món bạn tỉ mỉ nấu nướng, chồng bạn sẽ rất cảm kích và trân trọng bạn hơn rất nhiều.

Biết ấu ăn ngon cũng chính là nghệ thuật giữ chồng.

Bàn chân

Trước khi đi ngủ, bạn hãy dành ra 5 - 10 phút mát xa chân cho chồng. Đây là cách giúp anh ấy thư giãn, thoát khỏi mọi phiền muộn và giải phóng những năng lượng tiêu cực ra khỏi cơ thể.

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Những thời điểm yếu lòng của đàn ông là lúc bạn có thể tận dụng để chiếm trọn trái tim anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm vợ chồng cũng sẽ được bồi đắp thông qua hành động này của bạn. Giữa lúc mát xa, bạn có thể tranh thủ hỏi chuyện chồng, giúp anh ấy nói ra những tâm sự và cảm thấy được quan tâm, thấu hiểu.

Đừng cố gắng tìm cách giải quyết thay chàng. Chỉ cần lắng nghe mà không đánh giá, không phán xét. Điều này sẽ giúp chồng bạn cảm thấy được tin tưởng và có động lực để cố gắng.

Sự mệt mỏi, phiền muộn của chồng chỉ là nhất thời, đừng quá lo lắng và hãy giúp chàng cảm thấy thoải mái, thư giãn khi ở nhà và mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Nếu chồng bạn có tỏ ra cáu kỉnh, hãy cố gắng thông cảm cho anh ấy. Đừng khiến không khí gia đình thêm căng thẳng vì sẽ khiến chàng càng tránh xa bạn. Giúp anh ấy nói ra những điều bức xúc trong lòng cũng giúp bạn hiểu hơn về chồng.

Những thời điểm yếu lòng của đàn ông là lúc bạn có thể tận dụng để chiếm trọn trái tim anh ấy. Hãy là người vợ thông minh, cư xử khôn khéo để chồng bạn phải tự hào về mình.

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