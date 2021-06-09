Nắm bắt tuyệt chiêu 'nịnh' mẹ chồng tương lai, dù khó tính cũng khiến chàng 'đổ rạp' đưa xe rước dâu tận cửa

Trước khi xuất phát hãy vào trang cá nhân của ba mẹ chàng tham khảo xem người lớn ăn mặc thế nào, phong cách đời thường là gì để có thể chuẩn bị cho bản thân tốt nhất từ trang phục đến món quà bạn quyết định tặng cho họ. Bạn có thể hỏi thêm ý kiến của nửa kia để có sự lựa chọn phù hợp. Chú ý tóc tai gọn gàng, nếu phụ huynh thuộc dạng khó tính thì nên để tóc đen hoặc nâu đậm, không ai thích nàng dâu tương lai của mình tóc nhuộm xanh đỏ nhìn rất phản cảm.

Khi đến nhà của chàng, dù bạn thích hay không thích một điều gì đó đừng nên thể hiện ra mặt. Nếu cách trang trí của phòng khách hơi kém sang bạn đừng bao giờ thốt ra lời chê trước mặt phụ huynh, chắc chắn gu thẩm mỹ của mỗi độ tuổi khác nhau, hãy cân nhắc trước khi nhận xét một điều gì đó, tốt nhất nên lắng nghe và để trong lòng chỉ mình mình biết.

Sự tinh tế, chuẩn bị chu đáo trước khi đến diện kiến ba mẹ chồng tương lai sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối - Ảnh: Getty Images

Cẩn trọng lời nói

Thái độ lễ phép là điều quan trọng nhất khi gặp người lớn. Đừng nên ăn nói trống không và dùng tiếng lóng để trao đổi khiến ba mẹ chồng tương lai cảm thấy khó chịu. Nhiều bạn quen nói tục khi có điện thoại sẽ trốn ra nhà sau hoặc trước sân để tám thoải mái nhưng đừng quên phụ huynh quan sát rất kỹ nên chắc chắc dễ bị phát hiện.

Tôn trọng người già

Khi có ông bà lớn tuổi của chàng ở nhà bạn không nên vừa nói chuyện vừa cầm điện loại lướt facebook hoặc vô tư đeo một bên tay nghe rồi ngồi nhún nhảy ra vẻ sành điệu. Điều cấm kỵ là không mở nhạc trên phone trực tiếp hoặc đề nghị bạn trai mở loa lớn sẽ khiến ông bà cảm thấy không được tôn trọng.

Một món quà tinh tế ngay lần đầu gặp mặt sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Khiêm tốn luôn ghi điểm

Đừng thể hiện mình là người hiểu biết quá lố bằng cách chen lời khi phụ huynh đang trò chuyện cũng như ba hoa, khoác lác về sở trường cá nhân. Việc khiêm tốn cũng góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Ví dụ, gia đình chàng đam mê văn nghệ và bạn đến trong lúc mọi người tổ chức hát karaoke, họ mời bạn hát bạn chỉ nên hát góp vui một bài. Một vài trường hợp cứ giành mic hát liên tục, dù bạn hát hay đến mấy thì điều đó cũng hơi xấu xí trong mắt các bậc phụ huynh. Hãy dành lời khen khi mẹ chàng hát xong và tranh thủ vỗ tay cũng là cách thể hiện bạn trân trọng ca khúc vừa nghe.

“Đánh tiếng” nàng dâu tương lai

Lúc mọi người chuẩn bị thức ăn và nước uống để tiếp đãi bạn hãy tinh ý lao xuống nhà bếp phụ một tay thay vì ngồi vắt chân lên ghế ở phòng khách. Chỉ một hành động nhỏ như gọt trái cây hoặc khéo léo bưng ấm trà bạn đã ghi điểm trong mắt người lớn rồi đấy. Khi dùng thức ăn tránh việc để rau dính vào răng rồi vô tư cười nói trông rất kém duyên. Ăn uống xong gia đình chàng sẽ không để bạn phải dọn dẹp tuy nhiên cứ ân cần phụ giúp một tay, hành động đó ngầm nói lên bạn là người con gái giỏi việc nội trợ và rất chu đáo.

Bỏ túi những bí kíp trên, chàng sẽ 'đổ rập' và rước dâu ngay tận cửa, ngại gì không thử? - Ảnh: Getty Images

Lắng nghe góp ý

Khi ra về, hãy từ tốn hỏi chàng rằng mọi người nhận xét thế nào về bạn để rút kinh nghiệm cho lần gặp mặt tiếp theo. Bất cứ ai cũng sẽ có sai sót đôi chút nhưng chịu lắng nghe và thay đổi sẽ khiến người ấy xúc động và yêu thương bạn hơn. Thay vì tự tin rằng ta đây toàn diện thì cứ âm thầm xây dựng cho mình một hình ảnh tốt nhất để mọi người luôn ấn tượng đẹp về bạn.

Dù có hoàn hảo đến đâu đôi lúc sự thể hiện của bản thân cũng không dễ dàng hợp lòng số đông, đặc biệt là ba mẹ chồng tương lai. Chỉ cần bỏ túi vài điều cơ bản trên bạn sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mắt hai vị phụ huynh khó tính và nửa kia của bạn.