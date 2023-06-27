Muốn trọn vẹn cảm xúc sau khi lâm trận, đàn ông đừng dại dột làm 3 điều này kẻo rước họa vào thân

Khi quan hệ tình dục, tinh dịch nam và dịch tiết âm đạo nữ sẽ bám vào bề mặt của cơ quan sinh sản, dễ dàng làm lây nhiễm vi khuẩn và gây ra các loại bệnh khác nhau. Sau khi quan hệ, có thể dùng nước ấm để rửa sạch để tránh viêm nhiễm.

Vì vậy, sau cuộc yêu, nam giới dành ra 5-10 phút để âu yếm và ôm ấp bạn tình của mình vừa giúp cảm xúc thăng hoa và tình cảm mặn nồng hơn lại giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Tuy nhiên, chú ý là đàn ông không được tắm ngay lập tức. Nếu đàn ông tắm ngay lập tức, bất luận là nhiệt độ nước có phù hợp hay không, đều gây áp lực cho các cơ quan trong cơ thể, có khi các cơ quan còn xuất hiện hiện tượng thiếu oxy, nghiêm trọng hơn có thể sẽ dẫn đến đột tử.

Ảnh minh họa: Internet

Không được đi tiểu ngay lập tức

Bác sĩ khuyên mọi người không nên sau khi quan hệ đi tiểu ngay lập tức, sẽ rất dễ gây viêm tuyến tiền liệt. Nếu ngay sau khi quan hệ mà nam giới có hoạt động đi tiểu thì khi đó sự sung huyết ở cơ quan sinh dục còn chưa kịp giảm xuống để cơ chế đẩy nước tiểu.

Chính vì vậy bạn sẽ cảm thấy xuất hiện các triệu chứng như: chờ đi tiểu, tiểu mãi không ra, cũng có thể xảy ra sự trào ngược nước tiểu do áp lực của niệu đạo và tuyến tiền liệt chưa hoàn toàn giảm xuống lâu ngày sẽ dễ dẫn đến viêm tuyến tiền liệt, yếu sinh lý nam. Kiến nghị sau khi quan hệ khoảng 5-10 phút mới nên đi tiểu.

Ngủ ngay lập tức sau khi quan hệ

Sau khi quan hệ, các cặp tình nhân, đặc biệt là nam giới rất dễ chìm vào giấc ngủ, vì cho rằng ngủ chính là giúp lấy lại sức lực. Tuy nhiên thực tế chứng minh điều ngược lại, khi quan hệ, toàn bộ các cơ quan, cả phần cơ cũng như hệ thần kinh đều hoạt động quá sức, nhịp tim tăng lên, kéo theo hô hấp gấp gáp, máu lưu thông với tốc độ cao, khiến bộ phận sinh dục của đàn ông ở tình trạng dồn máu.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, hormon sinh dục được tiết ra rất nhiều, gây cảm giác hưng phấn cao nhưng cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu đàn ông ngủ ngay lập tức khiến các cơ quan trên cơ không kịp thích nghi, điều này dẫn đến tăng thêm cảm giác mệt mỏi.