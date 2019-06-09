Muốn trở thành người vợ hoàn hảo trong mắt chồng, chị em chỉ cần làm những điều đơn giản này thôi

Chẳng cần ngực nở mông cong, phụ nữ chỉ cần làm được những điều đơn giản này sẽ khiến chồng cả đời say mê, nửa bước không rời.

Hơn cả, đàn ông đã quá chán ngán với những người phụ nữ lắm lời, hay càm ràm và thích thể hiện bản thân. Họ thích được chia sẻ, lắng nghe để có thể giải tỏa bực dọc trong lòng và nhận được những lời ủi an chân thành.

Muốn trở thành một người vợ hoàn hảo , phụ nữ cần học cách lắng nghe. Chỉ khi thấu hiểu được tâm tư tình cảm, nhu cầu và nguyện vọng của đối phương thì hai bạn mới có được tiếng nói chung trong cuộc sống.

Biết suy nghĩ cho người khác

Nếu chỉ biết nghĩ cho mình, ích kỷ và đặt nhu cầu của mình lên trên tất thảy thì phụ nữ không chỉ bị đàn ông xa lánh mà còn khó có được những mối quan hệ thâm tình. Bởi lẽ, ai cũng cảm thấy bất an, thậm chí sợ hãi vì bất cứ lúc nào mình cũng trở thành con mồi để bị lợi dụng, trục lợi bất chính.

Một người vợ biết nhún nhường, biết chấp nhận những thiếu sót của đối phương và hài lòng với những gì mình đang có sẽ giúp phái mạnh an tâm bội phần.

Phụ nữ phải nói ra những suy nghĩ trong đầu mình thì đàn ông mới biết chính xác bạn muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

Không che đậy cảm xúc thật

Muốn người khác hiểu mình phụ nữ hãy cho đối phương cơ hội được làm điều ấy bằng việc không che đậy cảm xúc thật. Chỉ khi nói ra những suy nghĩ trong đầu mình thì đàn ông mới biết chính xác bạn muốn gì.

Tôn trọng đời tư

Một người vợ hoàn hảo không cần nấu ăn ngon, quá xinh đẹp nhưng nhất định phải biết tôn trọng đời tư của chồng. Hãy cho nhau không gian riêng để được làm điều mình thích, được hạnh phúc với thực tại thay vì khó chịu khi bị kiềm kẹp, quản thúc.

Đừng thù lâu nhớ dai kẻo cả đời này mối quan hệ của cả hai sẽ mãi có vết rạn - Ảnh minh họa: Internet

Làm bạn với chồng

Dù đang yêu hay đã kết hôn phụ nữ cũng đừng ngưng đối xử với đối phương như một người bạn. Hãy đủ tin tưởng, quan tâm để có thể trút mọi phiền muộn với bạn đời. Chỉ khi như thế thì hai người mới có thể gắn bó dài lâu, bên nhau cả đời cũng không chán.

Hãy tha thứ và quên đi

Dù yêu hay hợp nhau đến mấy thì vợ chồng bạn cũng khó tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Hai bạn có quyền cãi vã, giận hờn nhưng tuyệt đối không được lăng mạ, sỉ nhục hay đánh nhau.

Sau khi đã thẳng thắn trao đổi mọi điều với nhau, nếu đã thứ tha bạn nhất định phải quên đi những lỗi lầm của đối phương. Đừng thù lâu nhớ dai kẻo cả đời này mối quan hệ của cả hai sẽ mãi có vết rạn.