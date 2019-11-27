Muốn tình yêu bền chặt, phụ nữ tuyệt đối đừng quản lý 4 thứ này của đàn ông

Thế nên là một người phụ nữ khôn ngoan thì cần biết rằng cách giữ đàn ông chính là để họ tự do, càng trói chặt họ càng "vùng vẫy". Quan trọng nhất là có yêu có lo đến mấy thì phụ nữ cũng đừng quản lý những thứ này của chồng.

Với đàn ông, phụ nữ càng giữ chặt thì họ càng muốn bỏ chạy, bởi đàn ông xưa nay ghét nhất là bị kiểm soát. Họ cưới người phụ nữ về làm vợ mình là để ở bên cạnh lúc ốm đau hoạn nạn, cùng nhau sinh con và nuôi dạy chúng nên người. Chứ không phải là cưới một người phụ nữ để về giám sát mình 24/24.

Phụ nữ khôn ngoan nhất chính là biết rõ mọi chuyện xảy ra trong quá khứ không thay đổi được và càng không thể mang ra để cằn nhằn, chỉ trích chồng.

Tâm lý phụ nữ vốn hay tò mò, thường muốn biết ở quá khứ chồng mình đã yêu như thế nào, có bao nhiều người yêu cũ. Để rồi đến lúc chồng tiết lộ thì lại quay ra ghen với chính quá khứ của chồng.

Tâm lý phụ nữ vốn hay tò mò, thường muốn biết ở quá khứ chồng mình đã yêu như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Đã là quá khứ thì tốt nhất đừng đào bới nó lên làm gì, vì đàn ông không thích kể chuyện quá khứ, với họ cái gì đã qua nên để nó ngủ yên. Vậy nên phụ nữ nhớ nhé, dù quá khứ huy hoàng hay có tồi tệ đến đâu thì ở hiện tại và tương lai anh ấy là chồng mình, đó mới là điều quan trọng nhất.

2. Quản lý tiền nong của chồng

Phụ nữ dại mới đi tịch thu hết tiền lương rồi kiểm soát mọi hoạt động chi tiêu tiền bạc của chồng. Phụ nữ khôn họ sẽ biết rằng đàn ông rất chú trọng sĩ diện, thế nên họ vẫn quản lý tiền nong của chồng nhưng bằng cách thông minh hơn.

Họ khiến chồng có trách nhiệm với vợ con bằng cách đưa tiền để lo các khoản chi tiêu, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt nhất là những người vợ thông minh sẽ luôn để chồng giữ lại một khoản để ra ngoài ngoại giao với đồng nghiệp, bạn bè hay là mua sắm những món đồ cá nhân.

3. Quản lý toàn bộ thời gian của chồng

Phụ nữ khôn nên nhớ rằng, nếu chồng muốn làm chuyện mờ ám, khuất tất thì anh ta có đủ mọi cách để qua mặt bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ sống lúc nào đa nghi, ghen tuông mù quáng nên chọn cách quản lý chồng hơi thái quá. Chồng đi đâu, đi với ai, hôm nay làm những gì họ đều tra khảo cho bằng được. Thậm chí nhiều lúc còn bắt chồng gọi facetime để đảm bảo anh ấy không nói dối.

Những hành động kiểm soát đó không khiến đàn ông nghĩ rằng vợ yêu mình mà làm họ cảm thấy mệt mỏi khi vợ đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư .

Đàn bà thông minh nên nhớ rằng, nếu chồng muốn làm chuyện mờ ám, khuất tất thì anh ta có đủ mọi cách để qua mặt bạn, thế nên càng kiểm soát thì càng phản tác dụng mà thôi. Hãy cứ "thả" chồng ra, tự khắc anh ấy sẽ báo cáo mọi lịch trình và một lòng chung thủy với vợ con.

4. Quản lý điện thoại của chồng

Phụ nữ quản lý chồng bằng cái việc kiểm soát từng cuộc gọi đi, tin nhắn đến trong điện thoại của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Điện thoại, laptop... là nơi cung cấp nhiều thông tin về các mối quan hệ cũng như hoạt động hàng ngày của người chồng. Nắm rõ được điều này nên nhiều người phụ nữ quản lý chồng bằng cái việc kiểm soát từng cuộc gọi đi, tin nhắn đến trong điện thoại của chồng mình. Thậm chí nhiều còn bắt chồng công khai mật khẩu facebook, zalo để thi thoảng vào kiểm tra xem có gì bí mật không.

Thế nhưng chính những hành động này càng làm cho mối quan hệ vợ chồng căng thẳng. Đàn bà vốn suy diễn rất giỏi, nên đôi khi chỉ là một tin nhắn bình thường nhưng họ cũng quan trọng hóa vấn đề lên rồi đổ lỗi chồng phản bội mình. Cứ như vậy thì người chồng sẽ ngột ngạt trong chính căn nhà của mình, họ sẽ có xu hướng ra ngoài ngoại tình để giải tỏa căng thẳng, áp lực.

Bởi vậy nên một người phụ nữ khôn khéo, thông minh cần phải nhớ rằng giữ chồng là tốt, nhưng đừng để chồng có cảm giác bị kiểm soát. Hôn nhân không phải là nhà tù, đừng khiến chồng có cảm giác như chính là tù nhân ở bên cạnh vợ con.