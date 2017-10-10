Muốn chồng nghe lời 'răm rắp', ngoan ngoãn chiều theo ý mình vợ hãy nhớ tuyệt chiêu này!

Phụ nữ yêu 10/10/2017 15:03

Để chồng ngoan ngoãn nghe lời không hề khó như chị em vẫn tưởng, hãy đọc thật kỹ bài viết này bạn sẽ có câu trả lời cho mình.

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn được chồng thương yêu chiều chuộng, tuy nhiên đàn ông vốn khô khan và không tính tế như ta vẫn tưởng. Vậy nên, muốn chồng cưng chiều, thương yêu như bà hoàng chị em hãy nắm những mẹo sau:

Muốn chồng nghe lời 'răm rắp', ngoan ngoãn chiều theo ý mình vợ hãy nhớ tuyệt chiêu này! - Ảnh 1
Muốn chồng nghe lời răm rắp vợ hãy học thuộc bài viết sau - Ảnh: Internet

Thể hiện mình là người phụ nữ độc lập, không dựa dẫm đàn ông

Là phụ nữ, bạn có quyền làm nũng hay yếu đuối với người đàn ông của mình. Tuy nhiên, đừng khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi khi phải đứng ra giải quyết mọi chuyện liên quan đến bạn. Việc gì tự là được hãy tự làm, hãy có một công việc riêng, có đam mê riêng và có những mối quan hệ tốt đẹp của riêng mình. Đừng bao giờ tự thu nhỏ khoảng trời của mình chỉ bé bằng ngôi nhà với chồng và con, hãy tự tạo nên một cuộc sống tự chủ. Đàn ông thích cảm giác được làm trụ cột, tuy nhiên họ càng say mê đàn bà cá tính có thể cùng họ gánh vác gia đình.

Luôn biết cách giữ thể diện cho chàng trước mọi người

Với đàn ông sĩ diện là điều quan trọng nhất, vậy nên nếu được người phụ nữ của mình khen ngợi trước mặt người khác chàng sẽ rất hãnh diện và tự hào. Đừng tiếc lời khen dành cho chàng, cũng đừng bao giờ nói xấu hay cãi nhau với chàng trước mặt người ngoài.

Hãy biết cách nâng cao vị thế cho người đàn ông của mình, đây chính là yếu tố khiến không chỉ chàng mà gia đình và bạn bè họ đánh giá cao bạn.

Muốn chồng nghe lời 'răm rắp', ngoan ngoãn chiều theo ý mình vợ hãy nhớ tuyệt chiêu này! - Ảnh 2
Đừng tiếc lời yêu dành cho đàn ông, cso được tái tim của họ bạn sẽ có tất cả - Ảnh: Internet

Luôn là người tràn đầy năng lượng và lửa yêu nồng nàn

Đừng bao giờ tiết kiệm lời yêu với đàn ông, dù mạnh mẽ hay cứng rắn đến đâu thì trái tim đàn ông cũng sẽ tan chảy trước tình cảm bạn dành cho chàng. Hãy nói bạn yêu chàng mỗi ngày, hãy dành cho chàng những nụ hôn và những cái ôm ấm áp. Những cử chỉ tưởng chừng ‘sến súa’ ấy thực chất lại là chất men say gắn kết tình cảm lứa đôi, sẽ khiến người đàn ông của bạn luôn được đắm chìm trong yêu thương.

Đối xử tử tế, chân thành với gia đình chàng

Một người đàn ông tử tế, yêu vợ thương con chắc chắn là một người con hiếu thảo. Với những đàn ông xem trọng gia đình thì việc vợ mình hòa thuận với bố mẹ là điều họ luôn mong mỏi. Vậy nên, chỉ cần có được sự thương yêu của gia đình chồng thì người vợ chẳng cần phải giữ chồng.

Hãy đối xử tử tế, chân thành với gia đình chàng rồi bạn sẽ được nhận lại còn nhiều hơn thế.

Muốn chồng nghe lời 'răm rắp', ngoan ngoãn chiều theo ý mình vợ hãy nhớ tuyệt chiêu này! - Ảnh 3
Đừng quản đàn ông, hãy để đàn ông tự quản mình, đây mới là cách giữ chồng hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Biết cách giả vờ làm chú mèo ngoan ngoãn

Dù cá tính hay mạnh mẽ đến đâu bạn cũng đừng bao giờ chối bỏ sự quan trọng của chàng trong cuộc đời bạn. Hãy biết cách giấu bớt sự rắn rỏi của mình vào trong, biết mềm nắn rắn buông để chàng bị bạn trói  chặt mà không hề hay biết.

Muốn được chồng thương yêu ngoài sự chân thành còn cần đến một số ‘chiêu trò’, chỉ cần làm được những điều trên bạn sẽ khiến chàng nghe lời răm rắp, thương yêu, chiều chuộng cả đời.

 

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