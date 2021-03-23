Muốn biết mình có đang yêu đúng người hay không, phụ nữ hãy xem qua 5 dấu hiệu này

Phụ nữ yêu 23/03/2021 06:17

Càng thông minh, phụ nữ càng cẩn trọng trước người đàn ông mà cô ấy yêu. Trong quá trình tìm hiểu, cô ấy cực kỳ sáng suốt khi luôn quan sát và cân nhắc những mặt được và chưa được ở người đàn ông. Và sau đây là 5 dấu hiệu căn bản nhất phụ nữ nên tham khảo để biết rằng mình có đang yêu đúng người hay không.

Rõ ràng và minh bạch

Điều này bạn có thể quan sát ngay từ những lần gặp đầu tiên. Đừng để ấn tượng đầu tiên chi phối thị giác và óc quan sát của bạn. Bởi, phần lớn chúng ta đều có xu hướng cường điệu hoá những ưu điểm của bản thân để lấy lòng đối phương. Để biết có đang yêu đúng người hay không, hãy tỉnh táo, khéo léo lồng ghép một số câu hỏi để thu về một số thông tin căn bản về người đó như tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân…và khi người đó bắt đầu tiết lộ về mình, bạn nên tập trung lắng nghe để biết được rằng họ có đang rõ ràng và minh bạch trước những thông tin mà họ chia sẻ đó hay không. Nếu không nhất quán, khoan hãy đặt niềm tin vào đối phương.

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Lắng nghe những gì anh ấy chia sẻ về bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thái độ ứng xử với những người xung quanh

Hiển nhiên là anh ấy phải ga-lăng, lịch thiệp với bạn rồi. Cơ mà cách anh ấy đối xử với những người xung quanh anh ấy mới là thứ mà bạn cần để tâm. 

Cụ thể, khi hẹn hò, cả hai cùng nhau ăn uống, bạn hãy chú ý đến thái độ của anh ấy với nhân viên phục vụ bàn và cả cách mà anh ấy xử lý tình huống nếu có vấn đề về thức ăn, sản phẩm hay dịch vụ ở đó. 

Hơn nữa,  bạn đã nghe đi nghe lại nhiều lần về điều mà nhiều người đã khuyên rằng muốn biết tính cách người ta ra sao, hãy quan sát người mà họ chơi cùng. Cho dẫu điều này dựa trên nền tảng tâm lý học và luật hấp dẫn, tuy nhiên nó vẫn còn mơ hồ. Vì khi trọng tâm của anh ấy vững vàng, nếu muốn, anh ấy có thể giao lưu và kết nối với bất kỳ hạng người nào.

Thế cho nên, cách tốt nhất với bạn vẫn là sự quan sát tuyệt đối dành cho cách mà anh ấy tương tác với người thân (đặc biệt là mẹ anh ấy), bạn bè và đồng nghiệp. Nếu anh ấy tử tế, mọi thứ đều sẽ mang màu sắc tích cực.

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Nếu anh ấy tử tế, mọi người sẽ luôn vui vẻ và lạc quan - Ảnh minh họa: Internet

Nói không với thị phi

Vì nếu người đàn ông của bạn nghiêm túc với cuộc sống, anh ta sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Họ không để nguồn năng lượng tiêu cực vây bám tâm trí mình, thay vào đó, anh ấy sẽ có góc nhìn cởi mở hơn với những vấn đề không thuận lợi. Thậm chí, với những người gây phiền toái, tuyệt đối anh ta sẽ không kết án hay đay nghiến họ. Bằng một tâm hồn rộng lượng, thấu cảm, lẽ dĩ nhiên, anh ta sẽ không nỗ lực thay đổi người khác mà luôn chấp nhận người khác như cách mà họ vốn là.

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Thay vì lãng phí thời gian cho những câu chuyện ngồi lê đôi mách, anh ấy sẽ tập trung vào sở thích của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Óc hài hước

Tiếp cận tư duy của đối phương thông qua trò chuyện luôn là phương thức được sử dụng rộng rãi bởi những người phụ nữ thông minh. Nó thật sự hoạt động hiệu quả. Hãy làm nên những cuộc đối thoại, ở đó, bạn sẽ khai thác được một số phẩm chất ẩn sâu bên dưới vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc hay không cảm xúc từ anh ấy. Nếu lối đáp lời của anh ta khiến bạn bật cười, hẳn là anh ấy rất có duyên, bởi, khiếu hài hước này là thành phẩm trí tuệ của một bộ óc khiêm tốn nếu không muốn nói là siêu việt.

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Người đàn ông thông minh có thể không hài hước nhưng nếu anh ấy hài hước chắc chắn anh ấy thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Biết chịu trách nhiệm với chính mình

Đây là dấu hiệu chỉ có ở những người trưởng thành. Dù ở độ tuổi nào, khi có những quyết định sai lầm dẫn đến kết quả không như mong muốn, anh ta luôn nhận thức được đó đều là lỗi của bản thân. Thay vì nhìn ra bên ngoài đổ lỗi hay trách móc, trong thinh lặng, anh ta thường có xu hướng tìm cách khắc phục để từ đó có những lựa chọn sáng suốt hơn.

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Anh ấy tự chữa lành cảm xúc bản thân mà không than vãn hay đổ lỗi cho bất kỳ ai - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng "yêu đúng người" có thể là một khái niệm mang màu sắc chủ quan, thật khó để so đo việc đúng sai trong tình yêu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể để lý trí hoạt động trong khoảng liệu có nên tiếp tục gắn bó và duy trì mối quan hệ hiện tại hay không.

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