Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao, một hot mom trên mạng xã hội cũng bất ngờ cho biết thêm thông tin liên quan đến vụ việc.

Những ngày qua, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị tạm giữ do nghi ngờ trong hành lý có mang theo chất cấm trên chuyến bay từ Paris về TP.HCM ngày 15/3. Sau vụ việc, Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Toàn bộ gần 11,5 kg viên nén và bột ma túy được ngụy trang trong những tuýp kem đánh răng này - Ảnh: báo Thanh Niên Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao, một hot mom trên mạng xã hội cũng bất ngờ cho biết thêm thông tin liên quan đến sự việc trên. Cụ thể, chị Trần Hà Thuỷ (hay được gọi là Thuỷ Bi) đã tiết lộ một trong bốn nữ tiếp viên hàng không nói trên là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt nên 'trường hợp này vừa đáng thương, vừa đáng trách".

Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao, một hot mom trên mạng xã hội cũng bất ngờ cho biết thêm thông tin liên quan đến sự việc trên - Ảnh: Chụp màn hình Thông tin hotmom này tiết lộ tuy chưa rõ thực hư nhưng bất ngờ làm nổ ra tranh cãi trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng, Thuỷ Bi không nên tiết lộ hoàn cảnh của nữ tiếp viên trên khi sự việc vẫn chưa kết luận rõ ràng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, dù hoàn cảnh có đáng thương đến đâu, việc vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận. Đồng thời, không thể dựa vào hoàn cảnh mà làm việc sai phạm. Đặc biệt, đây lại là tiếp viên của hãng hàng không lớn, được trang bị đầy đủ kĩ năng. Hiện vụ việc trên vẫn đang gây làn sóng tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội.

Vừa qua, Thuỷ Bi được biết đến nhiều hơn khi lên tiếng tố chuyện con gái bị bạo lực học đường ở trường quốc tế - Ảnh: Internet Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, lúc kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 vali hành lý của tiếp viên V.T.Q (sinh năm 1993), có 1 vali chứa 43 tuýp kem đánh răng. Cắt những tuýp kem này ra, lực lượng chức năng phát hiện và cân tại chỗ theo cân của Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, được 2,18 kg viên nén màu xám (dạng viên nén như thuốc lắc, ma túy), 1 kg chứa chất bột màu trắng. Kết quả thử nhanh tại chỗ, cả 2 mẫu đều có phản ứng dương tính với chất cocaine và ketamin. Tổng cộng lượng ma túy, thuốc lắc tiếp viên Q. mang về nước là 3,18 kg. Thứ 2, hành lý của tiếp viên T.T.T.Ng. (sinh năm 1993) cũng có 3 vali (2 xách tay và 1 ký gửi). Kết quả trong kiện hành lý ký gửi có 0,78 kg viên nén xám (dạng thuốc lắc), chứa trong các tuýp kem đánh răng. Hiện dòng trạng thái của Thuỷ Bi vẫn gây làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Thứ 3, hành lý của tiếp viên N.T.Th (sinh năm 1986) cũng gồm 2 vali xách tay, 1 vali ký gửi. Bên trong vali ký gửi, hải quan phát hiện có 43 tuýp kem đánh răng hiệu "Signal Expert White" trong đó, có 31 tuýp kem chứa 2,18 kg viên nén xám, 12 hộp kem chứa bột trắng, trọng lượng 1 kg. Như vậy, lượng ma túy và thuốc lắc mà tiếp viên Th. mang có tổng trọng lượng 3,18 kg. T.Th. cũng là tiếp viên trưởng của đoàn. Thứ 4, hành lý của tiếp viên Đ.P.V (sinh năm 1996) gồm 2 vali xách tay và 1 kiện hàng ký gửi. Trong kiện hàng ký gửi, lực lượng chức năng phát hiện có 2,02 kg viên nén màu xám (dạng thuốc lắc) và 2 kg bột trắng dương tính với chất cocain. Tổng trọng lượng thuốc lắc và ma túy của tiếp viên P.V mang là 4,02 kg, nhiều nhất trong 4 tiếp viên. V. cũng là tiếp viên trẻ tuổi nhất, sinh năm 1996, mới bay hơn 1 năm.

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