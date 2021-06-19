Mang 6 'món' này ra đường, phụ nữ khiến đàn ông ‘mê như điếu đổ’

Phụ nữ yêu 19/06/2021 12:23

Phụ nữ quyến rũ luôn mang theo 6 "món" này ra đường. Chúng giúp cô ấy lúc nào cũng tươi trẻ rạng ngời, tự tin và đầy sức sống.

Đây là 6 bí quyết để phụ nữ quyến rũ giữ vẻ duyên dáng, khả ái ở bất kì đâu, bất cứ lúc nào.

Tự tin

Người đàn bà duyên dáng không có những mối quan tâm như nhiều phụ nữ khác. Ví dụ như khi đứng trước người đàn ông lịch thiệp, tuấn tú, nhiều người sẽ luôn tự hỏi bản thân đã ăn mặc đẹp nhất chưa, trông có xinh đẹp chưa, hay phải làm sao để nổi bật, thu hút hơn…

phu nu quyen ru 3
Phụ nữ quyến rũ tự tin với những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, phụ nữ quyến rũ tự tin với những gì mình có. Họ không tự phụ, kiêu ngạo, mà biết rõ điểm mạnh của bản thân và vô tư thể hiện điều đó trước đàn ông. Chẳng hạn như, họ không quan tâm người phụ nữ khác phải mặc váy mới trở nên thu hút, họ vẫn chọn quần bò áo phông, vì đó là phong cách họ thấy thoải mái, tự tin nhất. So với quần áo, trang sức thì thần thái tự tin mới là thứ khiến phụ nữ rực rỡ tỏa sáng nhất.

Lạc quan

Điểm đặc biệt của người phụ nữ duyên dáng là họ luôn có thần thái vui vẻ, phấn khởi, dù trong bất kì tình huống nào.

Người đàn bà hấp dẫn có một bí quyết sống lạc quan, chính là chọn hướng nhìn tích cực trong mọi vấn đề, dù là khó khăn nhất. Bị mất việc thì sao? Đây là cơ hội để thử sức với một cơ hội mới. Đàn ông phản bội à? Chính là cơ hội để tìm người khác tốt hơn, chẳng có những thói xấu của người cũ.

Quan tâm đến người đang nói chuyện

Điểm kém thu hút nhất ở phụ nữ chính là chỉ thích nói mà không mấy khi muốn lắng nghe. Người đàn bà duyên dáng thì ngược lại. Trước khi nói về bản thân, họ sẽ nghe người khác. Nếu người khác cần lắng nghe, họ sẵn sàng để chuyện của mình sang một bên và chăm chú nghe. Cách cư xử này thể hiện sự tôn trọng của họ với đối phương, cũng khiến người khác thấy thoải mái khi ở bên họ.

Giọng nói dễ nghe

phu nu quyen ru 2
Đàn ông cực kì mẫn cảm với giọng nói dễ nghe của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cực kì mẫn cảm với giọng nói dễ nghe của phụ nữ. Nếu bạn không được trời sinh có giọng nói êm tai thì cũng đừng cho đó là khuyết điểm. Bạn có thể cải thiện giọng nói bằng cách tập luyện hằng ngày. Hãy thu âm giọng nói của mình, nghe lại và tìm ra điểm yếu phải khắc phục.

Một giọng nói nhẹ nhàng, cùng nụ cười đầy sức sống của phụ nữ có thể để lại ấn tượng một đời khó quên với đàn ông.

Nét duyên ngầm

Nhiều người phụ nữ hấp dẫn nhờ nét duyên ngầm riêng biệt. Có người duyên dáng nhờ cách cư xử nổi bật, có người lại thu hút nhờ lối nói năng hài thước. Một người phụ nữ biết phát hiện ra nét duyên ngầm, hay ưu thế đặc biệt của bản thân và không ngừng bồi bổ, phát triển thì tự khắc sẽ trở nên hấp dẫn trong mắt bất kì ai.

Điềm đạm nhưng cũng nhiệt tình

Dáng vẻ điềm đạm của phụ nữ duyên dáng là từ nội tâm không dễ dao động. Họ biết cách giữ bình yên cho cảm xúc và tâm hồn. Vì thế, dù đối mặt với chuyện bất ngờ phát sinh, họ đều giữ bình tĩnh giải quyết gọn gàng.

phu nu quyen ru 1
Người phụ nữ quyến rũ chính là có thần thái điềm đạm nhưng lại nhiệt tình đầy thiện ý - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ quyến rũ chính là có thần thái điềm đạm nhưng lại nhiệt tình đầy thiện ý. Họ đối đãi với người khác chân thành, giàu lòng vị tha, nên được mến mộ, nể trọng.

10 'giọt nước tràn ly' khiến phụ nữ rời bỏ người đàn ông họ yêu

10 'giọt nước tràn ly' khiến phụ nữ rời bỏ người đàn ông họ yêu

Khi phụ nữ đang yêu, họ có thể cống hiến hết mình cho mối quan hệ. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn, và khi vượt qua những ranh giới nhất định, họ sẽ rời bỏ người đàn ông mình yêu mà không cần suy nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách quyến rũ đàn ông cách để quyến rũ 3 mẫu phụ nữ quyến rũ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này