Mách nàng những cách làm chồng yêu say đắm cực hiệu quả

Không phải chỉ riêng phụ nữ thích nghe những lời nói ngọt ngào, mà theo nghiên cứu cho thấy đấng mày râu cũng rất thích thú khi nghe những lời nói "hoa mỹ". Khi muốn tạo sự ấn tượng cho chàng, chỉ cần để ý những việc anh ấy giúp bạn cho dù là rất nhỏ, sau đó chủ động dành cho chàng những lời nói ngọt ngào hoặc những cử chỉ thân mật. Điều đó sẽ khiến anh ấy ghi nhớ mãi trong lòng và muốn giúp đỡ bạn nhiều hơn.

Để chiếm lấy tình cảm của chồng khi mới yêu là rất dễ, nhưng dần dà tình cảm ấy bị mai một, rất khó để vợ chồng cảm nhận được tình yêu tựa như lúc ban đầu. Vì thế, những kĩ năng sống, những cách làm chồng yêu say đắm của các chị em được truyền tay nhau, với hy vọng cuộc sống của mọi người sẽ luôn được hạnh phúc. Vậy những cách làm ấy là gì?

Sự khác biệt lớn nhất giữa những cô vợ được chồng yêu, chiều và những cô vợ luôn bị chồng "hất hủi" chính là ở điểm này. Bình thường khi đến thăm nhà ai đó bạn thi thoảng sẽ nghe được những lời quở trách chồng từ những người vợ. Việc làm này những tưởng sẽ làm chồng e ngại mà thay đổi. Nhưng không, đây chính là nguyên nhân giết chết sự tin yêu của chồng dành cho bạn.

Đàn ông đặc biệt thích nghe những lời ngợi khen từ người mình yêu. Do vậy, bạn nên dành cho chàng những lời ngợi khen thường xuyên khi chàng làm tốt việc gì đó. Hành động này của bạn sẽ khiến chồng cảm thấy có động lực. Hơn nữa, anh ấy cũng cảm thấy bản thân mình đang được yêu. Từ đó, anh ấy sẽ quý mến, tôn trọng và yêu bạn hơn rất nhiều.

Không một người chồng nào muốn nghe những lời than trách, lèm bèm suốt ngày của vợ, nhất là khi anh ấy đi làm về mệt mỏi. Sự vô ý này của vợ sẽ vô tình khiến anh ấy càng thêm nặng nề về đầu óc. Thậm chí anh ấy sẽ không muốn về nhà.

Ngược lại với cách làm ấy, những cô vợ thông minh, tinh tế sẽ đưa ra lời đề nghị cho chồng rất ngọt ngào như: "Anh có thể phơi quần áo giúp em được không?" hoặc "Em nghĩ chúng ta sẽ thoải mái vào tối nay hơn nếu phòng được dọn gọn gàng, anh có thể giúp em quét dọn nó không?"

Nếu bạn thường hay phàn nàn về những việc làm của chồng, thì nên dừng lại ngay. Vì đó chính là nguyên nhân giết chết tình cảm vợ chồng của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Những lời đề nghị nhẹ nhàng như vậy sẽ khiến chàng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Từ đó, anh ấy sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Sau khi chàng làm xong, bạn hãy nhớ quay về bước một nhé, chắc chắn anh ấy sẽ chết mê bạn cho mà xem.

3. Hãy tự lập và yêu bản thân mình hơn

Làm sao để chồng yêu mình nhiều hơn? Hay cách làm chồng yêu say đắm là gì? Đây chính là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Phải chăng, khi hỏi những câu ấy bạn đã quên mất sống cho bản thân, quên mất nét đẹp mặn mà của một người vợ khiến bao người đang thèm khát. Tại sao người đặt ra câu hỏi ấy không phải là đấng mày râu, mà lại là phái đẹp của chúng ta?

Cách làm chồng yêu say đắm hiệu quả nhất là hãy trở thành một người phụ nữ tự lập, biết cách chăm sóc cho bản thân và lúc nào cũng luôn quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chồng yêu say đắm hiệu quả nhất, đó chính là hãy tự lập và yêu chiều chính bản thân mình. Bởi vì đàn ông nào cũng luôn cảm thấy tự hào khi có một cô vợ đẹp và quyến rũ. Do vậy, từ nay bạn nên chăm sóc cho vẻ ngoài của mình hơn, tự lập hơn trong mọi chuyện. Có như thế chồng mới cảm thấy trân trọng và yêu thương.

Hơn nữa, khi bạn chăm chút cho ngoại hình khi đi cùng chàng, sẽ làm anh ấy muốn bảo vệ bạn từ những ánh mắt của đồng nghiệp. Từ đó, kích thích khả năng muốn chiếm hữu và lúc nào cũng sợ mất bạn.

Những cách làm chồng yêu say đắm phía trên đã được rất nhiều chị em áp dụng và thành công. Vậy còn bạn thì sao? Hãy áp dụng ngay để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình bạn nhé!