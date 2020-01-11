Loạt hành động vô thức chứng tỏ anh ấy chỉ có mình bạn

Phụ nữ yêu 11/01/2020 05:11

Khi đàn ông yêu thật lòng, dù là người ít thể hiện tình cảm, lạnh nhạt thế nào vẫn có những cử chỉ vô thức khó che giấu. Chỉ cần để ý, bạn ắt sẽ nhận ra ngay.

Không như phụ nữ, đàn ông yêu thật lòng có khi chẳng phô bày tình cảm nhiều. Nhưng có những hành động vô thức “tố cáo” trái tim anh ấy chỉ có mình bạn.

Khi ngủ luôn vô thức ôm lấy bạn

Đây là hành động vô thức của những người đàn ông chung thủy. Vì họ có thói quen ôm vợ khi ngủ, “dính” hơi vợ mỗi tối. Vì vậy, dù là trong trạng thái ngủ không có ý thức, họ vẫn giữ thói quen này không rời.

Nếu tìm được một người đàn ông ngay cả khi ngủ vẫn khư khư giữ bạn trong lòng thì đừng bỏ lỡ anh ấy.

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Có những hành động vô thức “tố cáo” trái tim anh ấy chỉ có mình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dù đi đâu cũng nắm tay bạn

Anh ấy có thói quen nắm tay bạn khi ra ngoài. Không phải chỉ để thể hiện tình cảm, mà là quen giữ bạn bên người, như một sự bảo bọc, chở che. Dần dà, dù đi đâu anh ấy cũng chỉ thấy an tâm khi nắm tay bạn.

Khi mới yêu nhau, bạn sẽ nghĩ hành động này không có gì đặc biệt. Nhưng thói quen nắm tay sẽ theo đàn ông suốt những năm tháng còn lại. Họ chỉ muốn nắm tay bạn, đến tận lúc già. Cái nắm tay khi ấy mới thật sự có ý nghĩa nhất.

Luôn ở xung quanh bạn

Chỉ cần ra ngoài, anh ấy sẽ luôn muốn ở xung quanh bạn. Dù là đi cùng bạn bè, ở chỗ đông người, hay bên người thân, người đàn ông yêu thật lòng chỉ muốn quanh quẩn bên bạn. Dù nơi đó là tiệc tùng xa hoa, hay nhộn nhịp đông vui, anh ấy cũng chỉ thấy yên tâm khi ở gần bạn.

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Chỉ cần ra ngoài, anh ấy sẽ luôn muốn ở xung quanh bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ rằng người đàn ông này đang kiểm soát bạn, chỉ là vì anh ấy luôn muốn nhìn thấy bạn dù đi đâu, với ai. Đây là hành động tình cảm vô thức mà không phải đàn ông nào cũng có được.

Nhớ thói quen, sở thích của bạn

Nếu đi ăn cùng bạn, anh ấy sẽ tự nhiên chọn những món bạn thích, bỏ qua những gì bạn không thích. Hay nếu biết bạn không thích ngủ chật chội, anh ấy sẽ luôn dành một khoảng giường rộng cho bạn… Vì biết bạn sẽ không thoải mái với những gì không thích, đàn ông yêu nhiều sẽ nhớ thói quen, sở thích của bạn. Nhớ lâu ngày rồi sẽ thành một thói quen, dù bạn không nhắc anh ấy vẫn nhớ, vô thức làm cho bạn. Chỉ khi yêu nhiều và thật lòng, đàn ông mới dụng tâm cho những điều này.

Thích thu hút sự chú ý của bạn

Anh ấy muốn có sự chú ý của bạn, dù là ở nơi đông người hay chỉ lúc hai người. Vì thế, anh ấy sẽ làm những việc thu hút bạn, như kể chuyện cười cho bạn nghe, nói với bạn về những gì bạn hứng thú. Chỉ cần có được sự chú ý của bạn, anh ấy sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là trông ngốc nghếch nhất. Vì đây là người đàn ông chân thành muốn có được ánh nhìn và tình cảm của bạn.

Nếu bạn vui, sẽ vô thức cười, nếu bạn buồn sẽ tự nhiên im lặng

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Khi đàn ông yêu thật lòng sẽ vô thức vui buồn cùng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi không yêu đủ nhiều, đàn ông sẽ khó cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của bạn. Nhưng khi đàn ông yêu thật lòng sẽ vô thức vui buồn cùng bạn. Nếu bạn vui, anh ấy cười lúc nào cũng không biết. Nếu bạn buồn, anh ấy cũng tự khắc im lặng theo. Đó là vì anh ấy luôn để tâm đến cảm xúc tình cảm của bạn, cùng bạn qua cả niềm vui và nỗi buồn.

Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ chẳng ngại chia sẻ những điều này với bạn

Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ chẳng ngại chia sẻ những điều này với bạn

Người ta bảo đừng tin đàn ông nói, bởi những lời mật ngọt từ miệng anh ấy không thể tin được hoàn toàn. Vì vậy, để biết được người đàn ông có thật lòng yêu mình hay không, chị em hãy xem những chia sẻ từ anh ấy mà phán đoán nhé!

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