Buồn thay khi người phụ nữ không thể chấp nhận được sự phản bội này thì đàn ông ngoại tình lại không hề cảm thấy có lỗi. Vì họ nghĩ rằng chung thuỷ cốt lõi nằm ở vấn đề tình cảm, còn sự ham muốn chỉ về thể xác. Vậy người đàn ông có yêu thật lòng người thứ ba ? Câu trả lời là không. Vì học chỉ coi người tình là một "đối tác" không hơn không kém nên họ không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì, kể cả trong một mối quan hệ lâu dài hay ngắn ngủi.

Người đàn ông luôn cho rằng người tình chỉ là 'đối tác" để họ thoả mãn được ham muốn của mình, tuyệt đối không có ý muốn chịu trách nhiệm, không có ý thể hiện sâu sắc về tình cảm hay nói một cách thiêng liêng hơn là có con. Nghe có vẻ khá phũ phàng, nhưng đó là sự thật, là suy nghĩ của hầu hết đàn ông ngoại tình .

Hầu hết đàn ông vẫn luôn có suy nghĩ rằng mình có quyền "5 thê 7 thiếp" và người vợ phải chấp nhận. Đó là quan niệm đã tồn tại từ xưa, nhưng vẫn còn ăn sâu vào tư tưởng của những người đàn ông gia trưởng.

Cũng có trường hợp giữa hai người thật sự nảy sinh tình cảm, nhưng con số chẳng được bao nhiêu. Đàn ông cặp bồ thì nhiều nhưng số đàn ông bỏ vợ vì bồ chẳng bằng 1/10 trong số đó. Bởi vì họ không thể chịu nổi những rủi ro bỏ vợ theo bồ như: Lời lên án từ xã hội và gia đình, mất quyền chăm sóc con cái, rủi ro chia đôi tài sản... Bởi vậy, mới có câu nói vui mà chua chát rằng "đàn ông không thích xây mới, chỉ thích cơi nới", "bồ là lều, vợ là nhà, thà bỏ bồ chứ không bỏ vợ".

Vợ chồng tình nghĩa bao năm, đàn ông còn bỏ để đi theo người phụ nữ khác. Vậy có lý do gì để họ dành tình cảm trường tồn cho người thứ 3? Đàn ông ngoại tình đều không dám bỏ vợ, địa vị của họ càng cao họ càng không dám bỏ người bạn đời của mình. Nên nhớ, "đồ chơi", "con rối", "thứ mua vui" mới thực sự là những gì người ta thường hay gán cho người thứ 3.

"Bồ là lều, vợ là nhà, thà bỏ bồ chứ không bỏ vợ" - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông yêu bản thân hơn là người thứ ba

"Có thể họ là những người đàn ông chưa trưởng thành và tự coi mình là trung tâm, như một đứa trẻ hư, rất dễ lừa dối" - Theo Tiến sĩ Ramani Durvasula, một chuyên gia tâm lý lâm sàng ở Đại học bang California (Mỹ). “Kẻ quá yêu bản thân thiếu sự thấu cảm và coi phụ nữ như những mục tiêu. Hơn nữa, họ tin rằng mình có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn”, Tiến sĩ Durvasula nói. Bà cho rằng, trong tình huống này, cách tốt nhất là người thứ ba nên chấm dứt mối quan hệ trước khi phải chịu thiệt thòi vì chạy theo tình cảm mù quáng.

4. Họ không muốn có trách nhiệm với tình nhân

Đàn ông ngoại tình có yêu thật lòng người thứ ba? Câu trả lời là Không. Nếu họ yêu thật lòng thì họ sẽ chịu tất cả trách nhiệm, rõ ràng trong vấn đề tình cảm chứ không cần phải lén lút và họ sẵn sàng bỏ mặc nhân tình khi bị phát hiện. Không những thế họ còn chối bỏ tất cả trách nhiệm nếu gây ra những hậu quả ngoài ý muốn trong quá trình cặp bồ.

Có thể sau khi "tan trận", họ sẽ cảm thấy rất có lỗi, hối hận và rồi tự hứa với mình sẽ không bao giờ như vậy nữa. Sau đó họ sẽ gọi điện cho vợ thể hiện sự quan tâm, yêu thương, hay mua quà tặng vợ, đi chợ và đó chính là những việc xuất phát từ lương tâm từ tình yêu với vợ. Còn với tình nhân, thử hỏi có bao lần người đàn ông suy nghĩ đến sự thiệt thòi trong bóng tối của người thứ ba?

Họ không muốn có trách nhiệm với tình nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đã từng có người nói rằng “tình yêu giống như vì sao, ánh sáng của nó tuy yếu ớt nhưng vĩnh hằng. Đam mê chỉ như ngọn lửa, cháy dữ dội nhưng mau lụi tàn”. Đàn ông ngoại tình có yêu thật lòng người thứ ba? Câu trả lời là không. Có rất nhiều đàn ông, sau khi trải qua tình trường sẽ nhận ra rằng dù gì đi nữa người tình chỉ để thoả mãn chứ không thể thay thế vị trí của vợ được và cũng không thể làm vợ của họ. Bởi đàn ông đến với bồ chỉ là sự đam mê, nhưng đến với vợ bằng một tình yêu đã được thử thách qua thời gian.