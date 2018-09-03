Liệu đàn ông ngoại tình có yêu thật lòng người thứ ba?

Phụ nữ yêu 03/09/2018 05:30

Rất nhiều cuộc hôn nhân đang vướng phải hai chữ "ngoại tình", đặc biệt đàn ông thường là người gây ra điều sai trái này. Vậy tại sao đàn ông lại hay ngoại tình? Đàn ông ngoại tình có yêu thật lòng người thứ ba không hay chỉ là "vui qua đường"?

1. Xem người tình là "đối tác" tình dục 

Người đàn ông luôn cho rằng người tình chỉ là 'đối tác" để họ thoả mãn được ham muốn của mình, tuyệt đối không có ý muốn chịu trách nhiệm, không có ý thể hiện sâu sắc về tình cảm hay nói một cách thiêng liêng hơn là có con. Nghe có vẻ khá phũ phàng, nhưng đó là sự thật, là suy nghĩ của hầu hết đàn ông ngoại tình.

Buồn thay khi người phụ nữ không thể chấp nhận được sự phản bội này thì đàn ông ngoại tình lại không hề cảm thấy có lỗi. Vì họ nghĩ rằng chung thuỷ cốt lõi nằm ở vấn đề tình cảm, còn sự ham muốn chỉ về thể xác. Vậy người đàn ông có yêu thật lòng người thứ ba? Câu trả lời là không. Vì học chỉ coi người tình là một "đối tác" không hơn không kém nên họ không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì, kể cả trong một mối quan hệ lâu dài hay ngắn ngủi.

Cũng có trường hợp giữa hai người thật sự nảy sinh tình cảm, nhưng con số chẳng được bao nhiêu. Đàn ông cặp bồ thì nhiều nhưng số đàn ông bỏ vợ vì bồ chẳng bằng 1/10 trong số đó. Bởi vì họ không thể chịu nổi những rủi ro bỏ vợ theo bồ như: Lời lên án từ xã hội và gia đình, mất quyền chăm sóc con cái, rủi ro chia đôi tài sản... Bởi vậy, mới có câu nói vui mà chua chát rằng "đàn ông không thích xây mới, chỉ thích cơi nới", "bồ là lều, vợ là nhà, thà bỏ bồ chứ không bỏ vợ".

Đàn ông ngoại tình có yêu thật lòng người thứ ba? Chắc chắn là không
Đàn ông ngoại tình có yêu thật lòng người thứ ba? Đa phần câu trả lời là không - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông cho rằng họ có quyền 5 thê, 7 thiếp

Hầu hết đàn ông vẫn luôn có suy nghĩ rằng mình có quyền "5 thê 7 thiếp" và người vợ phải chấp nhận. Đó là quan niệm đã tồn tại từ xưa, nhưng vẫn còn ăn sâu vào tư tưởng của những người đàn ông gia trưởng.

Vợ chồng tình nghĩa bao năm, đàn ông còn bỏ để đi theo người phụ nữ khác. Vậy có lý do gì để họ dành tình cảm trường tồn cho người thứ 3? Đàn ông ngoại tình đều không dám bỏ vợ, địa vị của họ càng cao họ càng không dám bỏ người bạn đời của mình. Nên nhớ, "đồ chơi", "con rối", "thứ mua vui" mới thực sự là những gì người ta thường hay gán cho người thứ 3. 

Liệu đàn ông ngoại tình có yêu thật lòng người thứ ba? - Ảnh 2
"Bồ là lều, vợ là nhà, thà bỏ bồ chứ không bỏ vợ" - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông yêu bản thân hơn là người thứ ba

"Có thể họ là những người đàn ông chưa trưởng thành và tự coi mình là trung tâm, như một đứa trẻ hư, rất dễ lừa dối" - Theo Tiến sĩ Ramani Durvasula, một chuyên gia tâm lý lâm sàng ở Đại học bang California (Mỹ). “Kẻ quá yêu bản thân thiếu sự thấu cảm và coi phụ nữ như những mục tiêu. Hơn nữa, họ tin rằng mình có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn”, Tiến sĩ Durvasula nói. Bà cho rằng, trong tình huống này, cách tốt nhất là người thứ ba nên chấm dứt mối quan hệ trước khi phải chịu thiệt thòi vì chạy theo tình cảm mù quáng.

4. Họ không muốn có trách nhiệm với tình nhân

Đàn ông ngoại tình có yêu thật lòng người thứ ba? Câu trả lời là Không. Nếu họ yêu thật lòng thì họ sẽ chịu tất cả trách nhiệm, rõ ràng trong vấn đề tình cảm chứ không cần phải lén lút và họ sẵn sàng bỏ mặc nhân tình khi bị phát hiện. Không những thế họ còn chối bỏ tất cả trách nhiệm nếu gây ra những hậu quả ngoài ý muốn trong quá trình cặp bồ.

Có thể sau khi "tan trận", họ sẽ cảm thấy rất có lỗi, hối hận và rồi tự hứa với mình sẽ không bao giờ như vậy nữa. Sau đó họ sẽ gọi điện cho vợ thể hiện sự quan tâm, yêu thương, hay mua quà tặng vợ, đi chợ và đó chính là những việc xuất phát từ lương tâm từ tình yêu với vợ. Còn với tình nhân, thử hỏi có bao lần người đàn ông suy nghĩ đến sự thiệt thòi trong bóng tối của người thứ ba?

Họ không muốn có trách nhiệm với tình nhân
Họ không muốn có trách nhiệm với tình nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đã từng có người nói rằng “tình yêu giống như vì sao, ánh sáng của nó tuy yếu ớt nhưng vĩnh hằng. Đam mê chỉ như ngọn lửa, cháy dữ dội nhưng mau lụi tàn”. Đàn ông ngoại tình có yêu thật lòng người thứ ba? Câu trả lời là không. Có rất nhiều đàn ông, sau khi trải qua tình trường sẽ nhận ra rằng dù gì đi nữa người tình chỉ để thoả mãn chứ không thể thay thế vị trí của vợ được và cũng không thể làm vợ của họ. Bởi đàn ông đến với bồ chỉ là sự đam mê, nhưng đến với vợ bằng một tình yêu đã được thử thách qua thời gian.

 

Đàn ông ngoại tình có thể tha nhưng đã phạm lỗi mà còn suy nghĩ như thế này thì đừng bao dung

Đàn ông ngoại tình có thể tha nhưng đã phạm lỗi mà còn suy nghĩ như thế này thì đừng bao dung

Đây là những suy nghĩ của đàn ông ngoại tình mà phụ nữ không thể nào chấp nhận được, đừng dại tha thứ kẻo khổ sở cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình người thứ ba lý do đàn ông ngoại tình không bỏ vợ lý do đàn ông ngoại tình phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này