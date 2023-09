Liệu có phải phụ nữ chân nhỏ sẽ hấp dẫn đàn ông nhất?

Nhưng bàn chân không quyết định tính cách và số phận của người phụ nữ

Một người phụ nữ chân nhỏ có thể là điểm mạnh. Nét duyên dáng đến từ bàn chân nhỏ. Nhưng nó không quyết định tất cả số phận và tính cách của một người phụ nữ. Một bàn chân to do nhiều yếu tố quyết định. Có thể sinh ra người phụ nữ đó đã sở hữu một bàn chân to, cô ấy không được nhẹ nhàng và đằm thắm như những cô gái truyền thống. Cô ấy cá tính, thẳng thắn và có những phút bốc đồng. Nhưng không có nghĩa là cô ấy không tốt. Một người phụ nữ với bàn chân to không có nghĩa là cô ấy cục mịch, hẩm hiu.

Hơn nữa, bàn chân to cũng có thể quyết định bởi việc cô ấy đi lại rất nhiều. Theo nghiên cứu, đi bộ nhiều sẽ khiến cho bàn chân của chúng ta to hơn. Và chẳng có gì có thể nói được trước nếu như cô ấy có một bàn chân rất to do đi bộ mỗi ngày. Những điều kiện cơ học có thể khiến cho cơ thể của phụ nữ thay đổi. Một cô gái thường xuyên đi bộ, đi bộ rất nhiều liệu có phải là một cô gái có số phận hẩm hiu và không được cánh đàn ông để ý hay không? Dĩ nhiên đó chỉ là độc đoán.