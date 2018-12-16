Liệu có phải phụ nữ chân nhỏ sẽ hấp dẫn đàn ông nhất?

Phụ nữ yêu 16/12/2018 05:13

Chân nhỏ, chân to, những điều tưởng chừng như không có ý nghĩa gì, nhưng lại quyết định rất nhiều đến vẻ đẹp của một người phụ nữ. Liệu có phải phụ nữ chân nhỏ sẽ hấp dẫn cánh đàn ông nhiều hơn?

Đôi chân thể hiện sự duyên dáng của người phụ nữ

Có những chuẩn mực, những định kiến trong xã hội quyết định việc như thế nào là một người đàn ông tốt, như thế nào là một người phụ nữ đẹp. Chúng ta có rất nhiều cách, rất nhiều bình diện và rất nhiều lý do để đánh giá. Đôi chân cũng là một bình diện để xét đoán tính cách, số phận của một người phụ nữ.

Đôi bàn chân thể hiện sự duyên dáng của người phụ nữ
Đôi bàn chân thể hiện sự duyên dáng của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Các cụ xưa cho rằng phụ nữ chân to thì số phận sẽ lận đận hơn, đó là người phụ nữ mạnh mẽ, chăm chỉ nhưng lại không nhận được nhiều tình yêu thương từ người khác giới. Những quan niệm đó vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện đại ngày nay. Một bàn chân nhỏ có thể nói lên một số điều trong tính cách và số phận của người phụ nữ đó. Bàn chân nhỏ sẽ khiến cho phụ nữ tự tin hơn. Quan niệm của người Á Đông luôn thích những gì vừa vặn, nhỏ bé hay xinh xắn. Một người phụ nữ chân nhỏ có vẻ như sẽ được đàn ông yêu thích, có cảm tình nhiều hơn. Bàn chân nhỏ với đôi giày nhỏ sẽ dễ tạo được sự duyên dáng, tinh tế của người phụ nữ.

Nhưng bàn chân không quyết định tính cách và số phận của người phụ nữ

Một người phụ nữ chân nhỏ có thể là điểm mạnh. Nét duyên dáng đến từ bàn chân nhỏ. Nhưng nó không quyết định tất cả số phận và tính cách của một người phụ nữ. Một bàn chân to do nhiều yếu tố quyết định. Có thể sinh ra người phụ nữ đó đã sở hữu một bàn chân to, cô ấy không được nhẹ nhàng và đằm thắm như những cô gái truyền thống. Cô ấy cá tính, thẳng thắn và có những phút bốc đồng. Nhưng không có nghĩa là cô ấy không tốt. Một người phụ nữ với bàn chân to không có nghĩa là cô ấy cục mịch, hẩm hiu.

Hơn nữa, bàn chân to cũng có thể quyết định bởi việc cô ấy đi lại rất nhiều. Theo nghiên cứu, đi bộ nhiều sẽ khiến cho bàn chân của chúng ta to hơn. Và chẳng có gì có thể nói được trước nếu như cô ấy có một bàn chân rất to do đi bộ mỗi ngày. Những điều kiện cơ học có thể khiến cho cơ thể của phụ nữ thay đổi. Một cô gái thường xuyên đi bộ, đi bộ rất nhiều liệu có phải là một cô gái có số phận hẩm hiu và không được cánh đàn ông để ý hay không? Dĩ nhiên đó chỉ là độc đoán.

Bàn chân không quyết định tính cách, số phận của người phụ nữ
Bàn chân không quyết định tính cách, số phận của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thay đổi bản chất con người, đừng cố gắng thay đổi bàn chân

Nhiều cô gái cảm thấy mặc cảm, tự ti vì mình có một đôi bàn chân to hơn hẳn những cô gái khác. Bàn chân to khiến cho các cô gái không dám đi giày cao gót, không dám để lộ chân nơi đông người. Đó là một thiệt thòi của người phụ nữ. Nhưng thay vì cố gắng giấu giếm bàn chân to cục mịch của mình, sao bạn không cố gắng hoàn thiện mình hơn, để chẳng ai để ý đến bàn chân của bạn làm gì.

Bàn chân nhỏ hay to không khiến con người bạn đẹp lên hay xấu đi
Bàn chân nhỏ hay to không khiến con người bạn đẹp lên hay xấu đi - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ hấp dẫn là người biết cách quan tâm, người mang vẻ đẹp thiên tính nữ từ bên trong. Đàn ông không cần một phụ nữ chân nhỏ mà thiếu khéo léo, thiếu trắc ẩn và lòng vị tha. Một người đàn ông trưởng thành mong muốn một người phụ nữ đủ khéo léo, đủ chân thành, đủ tinh tế để cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn. Nếu như bạn còn tự ti vì bàn chân to kệch của mình, đừng quan tâm đến nó. Bàn chân cuối cùng cũng chỉ là một bộ phận trên cơ thể dùng để di chuyển. Nó không quyết định được việc bạn là ai, bạn có hấp dẫn đàn ông hay không, bạn có thể có được hạnh phúc hay không.

Người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về bất kì ai

Người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về bất kì ai

Người ta nói người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai bởi lúc đó phụ nữ được tự do làm những điều mình thích, khám phá mọi thứ xung quanh mà chẳng cần phải bận tâm điều gì. Thế nên dù yêu anh nhưng đừng bắt em phải cưới anh ngay lúc này anh nhé!

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