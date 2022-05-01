Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội.

Lịch sử ra đời ngày Quốc tế Lao động 1/5 Năm 1886, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ tại thành phố công nghiệp Chicago đã thông qua nghị quyết, trong đó nêu rõ: "...Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ". Sở dĩ ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Hoa Kỳ thời bấy giờ. Theo đó, vào ngày 1/5/1886, tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ, khoảng 40 nghìn công nhân toàn thành phố do hưởng ứng lời kêu gọi của “Liên đoàn lao động Mỹ" đã cùng nhau bãi công, tổ chức mít-tinh và biểu tình trên đường phố. Khẩu hiệu của họ là: "Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!".

Khẩu hiệu của giai cấp công nhân Chicago - Ảnh: Internet Được tiếp sức mạnh từ giai cấp công nhân ở Chicago, những công nhân khác trên toàn nước Mỹ đã đứng lên hưởng ứng và đòi hỏi quyền lợi cho bản thân mình. Tiếp theo đó là công nhân Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan… đã cùng nhau tổ chức nhiều cuộc mít-tinh bày tỏ sự đồng tình với công nhân Mỹ. Sau đó, tại Đại hội thành lập Quốc tế thứ II vào ngày 14/7/1889, các đại biểu của giai cấp công nhân đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày Quốc tế Lao động. Vào ngày 1/5/1890, lần đầu tiên Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức trên quy mô thế giới.

Năm 1920, theo sự phê chuẩn của Lê-nin, Liên Xô (cũ) là nước đầu tiên cho phép người dân được nghỉ làm vào Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1/5 Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức là ngày 1/5/1930. Vào ngày này, giai cấp công nhân nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã biểu tình ngoài đường phố để biểu dương tình đoàn kết cách mạng với công nhân quốc tế, đồng thời đấu tranh trực diện với bọn đế quốc thực dân Pháp, đòi Pháp phải cải thiện điều kiện làm việc, phải tăng lương và thực hiện luật lao động ngày làm việc 8 giờ - đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử phong trào công nhân ở Đông Dương. Ngày 1/5 cũng là ngày biểu dương cho lực lượng lao động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội - Ảnh: Internet Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội. Ngày 1/5 cũng là ngày biểu dương cho lực lượng lao động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Bước qua ngày 1/5, Phúc Tinh báo hỷ, 3 con giáp này công thành danh toại, tài lộc thăng hoa, vạn sự như ý, của cải dồi dào, sự nghiệp vượng phát Tử vi 12 con giáp dự đoán, nhờ hỷ sự mà Cát Tinh ban tặng, 3 con giáp may mắn này khi bước qua ngày 1/5 sẽ vô cùng giàu có và thành đạt, công danh sự nghiệp hưng thịnh, tài chính lên hương, vận trình suôn sẻ.

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