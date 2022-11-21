Lấy vợ lấy đức chẳng lấy sắc, 6 mẫu người phụ nữ đáng trân trọng mà gia đình nào có được chính là đang sở hữu núi vàng

Cũng có câu: “Hạt giống tốt là được nửa thóc, vợ tốt là có nửa phúc”, khi gieo trồng cây, nếu cây giống tốt có thể tăng sản lượng ngũ cốc lên gấp rưỡi, nếu lấy được một người vợ tốt, ngoan hiền thì đó chính là may mắn cả đời của người đàn ông. Bởi vậy, việc lựa chọn bạn đời là vô cùng quan trọng với cuộc đời mỗi người.

Người xưa có câu: “Vợ hiền, phu họa thiểu”, tức ý nói: Có vợ hiền thì chồng ít gặp họa, trong một gia đình, người vợ có vai trò vô cùng quan trọng.

Nếu muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, lựa chọn một người bạn đời có thể đi cùng mình suốt phần đời còn lại, thì cần phải nhìn vào đức hạnh. Một người phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu, nhưng không có được sự tu dưỡng, tính tình ngang ngược, không thể bao dung thấu hiểu, không hiểu phép tắc trong cuộc sống gia đình, thì cuộc hôn nhân đó sẽ gặp phải nhiều gian nan, trắc trở.

Đối với một số người, họ xem “nhan sắc là tất cả”, trở thành tiêu chuẩn để chọn vợ. Nhưng trên thực tế chứng minh rằng, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhân tố quyết định khi xem xét một người, chính là nội tâm và sự tu dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

1. Đối xử với cha mẹ chồng như cha mẹ đẻ

Người xưa nhìn nhận rằng, muốn biết tính cách của một người thế nào, hãy nhìn vào cách họ đối xử với cha mẹ.

Người xưa có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên”, một người phụ nữ biết hiếu thuận với cha mẹ, chắc chắn là một người vợ tốt.

Người vợ biết hiếu thuận với cha mẹ chồng chính là phúc khí của người đàn ông tu ba đời có được, nếu một người đàn ông lấy được một người vợ như vậy, không chỉ đem lại hạnh phúc cho gia đình mình, cuộc sống vợ chồng êm ấm mà còn để cho cha mẹ song thân có được nửa cuộc đời an lành.

Ảnh minh họa: Internet

2. Biết cảm ân

Người phụ nữ biết cảm ân cũng nhất định là người ấm áp tình nghĩa, biết trước biết sau, xử lý mọi việc trong cuộc sống sẽ không tính toán chi li với chồng và người khác. Trong hôn nhân, người phụ nữ như vậy thường khiến chồng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Giữa vợ chồng với nhau trọng tình trọng nghĩa, cũng có thể làm tăng tình cảm vợ chồng.

Một người phụ nữ biết cảm ân sẽ luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng những gì bản thân mình đang có, dễ quên đi những giận hờn, những chuyện không vui, luôn đối đãi với mọi người bằng lòng từ bi, cảm ân và thiện lương.

Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn cảm thấy đủ, không phàn nàn

“Người biết đủ thường vui”, không quá theo đuổi hay truy cầu một việc gì đó, bất kỳ sự việc gì đều có thể nghĩ tới mặt tốt, có thể mang tới thái độ tích cực cho mọi người. Trong cuộc sống vợ chồng luôn cảm nhận được những mặt tươi sáng, để cuộc sống gia đình luôn tràn đầy những điều tích cực.

Người phụ nữ biết đủ sẽ không đòi hỏi quá nhiều, mọi việc tùy duyên, không cưỡng cầu cũng không chấp trước. Họ sẽ cố gắng làm tốt những gì họ có thể làm, và sử dụng thái độ tích cực đối với cuộc sống để thay đổi hoàn cảnh khó khăn.

4. Tâm thiện lương

Một người phụ nữ nhân hậu, thiện lương sẽ có một trái tim ấm áp, từ bi, khi thấy người khác có việc tốt, họ sẽ vui mừng, khi thấy người khác bất hạnh họ sẽ có sự thương cảm, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều có thể đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho người khác.

Ảnh minh họa: Internet

5. Biết xét lại bản thân

Khi xảy ra mâu thuẫn hoặc đối mặt với những sai lầm của bản thân, thay vì phàn nàn hay đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác, họ sẽ tự nhìn lại bản thân, tìm ra những thiếu sót của bản thân, từ từ sửa chữa bản thân từng chút một, từ đó dần hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi bên cạnh người phụ nữ như vậy, cuộc sống sẽ dễ chịu, hoàn cảnh sẽ vui vẻ, tâm thái sẽ luôn tường hòa.

Một người phụ nữ như vậy, thật sự là một người bạn đời tuyệt vời.

6. Biết cách bao dung, vị tha, thấu hiểu

Trong cuộc sống hôn nhân sẽ không tránh khỏi những xích mích và lục đục, mâu thuẫn và bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng là không thể tránh khỏi



Khi đối mặt với mâu thuẫn, người phụ nữ biết cách bao dung và vị tha sẽ chọn cách “nhẫn nhịn” để “cơm lành canh ngọt”, với họ “lùi một bước biển rộng Trời cao, nhịn một chút gió yên biển lặng”.

Nếu hai vợ chồng có thể thấu hiểu cho nhau, bao dung và chấp nhận những khuyết điểm của nhau, thì bất kì mâu thuẫn nào cũng đều có thể hóa giải, nhờ đó mà gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc, tiếng cười.