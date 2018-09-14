Làm được điều này, bạn sẽ trở thành người phụ nữ triệu người say mê, tỷ người theo đuổi

Phụ nữ yêu 14/09/2018 16:13

Là phụ nữ, chỉ cần làm được điều này sẽ có vạn đàn ông say mê, tỷ đàn ông dành cả cuộc đời để theo đuổi bạn.

Không phải ngực nở mông to, càng không phải khuôn mặt xinh đẹp hay khối tài sản khổng lồ. Phụ nữ muốn được yêu thương, nuông chiều chỉ cần tránh xa 3 sai lầm “chết người” này là đủ.

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Bạn đừng bao giờ dành tất cả những gì mình có để yêu đối phương, càng không nên dốc cạn lòng mình với họ mà hãy luôn giữ lại cho mình một chút hoài nghi, một chút ngờ vực. - Ảnh minh họa: Internet

Không lụy tình

Là phụ nữ, đừng bao giờ cho phép mình lâm vào tình cảnh “yêu anh bằng tất cả những gì em có, mất anh bởi tất cả những gì em cho”.Khi yêu, bạn hoàn toàn có quyền được cuồng điên, dại khờ, được dốc lòng đối đãi chân thành với người đàn ông của mình. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ dành tất cả những gì mình có để yêu đối phương, càng không nên dốc cạn lòng mình với họ mà hãy luôn giữ lại cho mình một chút hoài nghi, một chút ngờ vực.

Đừng vì quá yêu, quá tin tưởng mà không bao giờ đặt ra những giả thuyết, những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bởi nếu đã chuẩn bị tâm lý, đã ở thế chủ động đón nhận, giải quyết sự lừa lọc, dối trá hay bội bạc thì bạn sẽ ít bị thương tổn hơn.

Chỉ khi không lụy tình, luôn vừa xa vừa gần bạn mới trở nên mê hoặc lòng người hơn bao giờ hết. Lúc này, đàn ông muốn theo đuổi, hẹn hò với bạn sẽ xếp hàng dài cả cây số.

Làm được điều này, bạn sẽ trở thành người phụ nữ triệu người say mê, tỷ người theo đuổi - Ảnh 2
Hãy là người phụ nữ biết cách kiếm tiền, biết cách tiêu tiền, biết cách quản lý tiền - Ảnh minh họa: Internet

Không tiêu xài hoang phí

Dù ít hay nhiều, phụ nữ nhất định phải tự kiếm ra tiền, phải có công việc mà mình yêu thích và quan trọng nhất phải biết quản lý tài chính thông minh. Bạn đừng bao giờ cậy mình làm được nhiều tiền mà tiêu xài hoang phí, đổ tiền vào quần áo phấn son hay những cuộc vui bất tận. Cũng đừng quá tiết kiệm với bản thân, không dám tiêu tiền cho chính mình, dè xẻn đến mức tằn tiện.

Hãy là người phụ nữ biết cách kiếm tiền, biết cách tiêu tiền, biết cách quản lý tiền. Hãy dùng tiền để khiến bạn luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, giàu kiến thức và phải có khoản tiền tiết kiệm của riêng mình. Phụ nữ nào không có “quỹ đen” thì thật sai lầm. Bởi lúc độc thân nó sẽ giúp bạn chủ động trong cuộc sống, nhỡ có ốm đau cũng không phiền đến mẹ cha. Sau khi kết hôn, nếu chẳng may hôn nhân thất bại ít ra bạn cũng chẳng chạy vạy từng đồng hay sống quá khổ cực vì đã quen sống lệ thuộc.

Phụ nữ đẹp nhất là khi họ không thuộc về ai, hậu ly hôn, hậu mất mát, đau thương vẫn sống rạng ngời, vui vẻ. Khí chất ấy, đàn ông đã gặp một lần sẽ say mê cả đời, có đuổi cũng không rời nửa bước.

Làm được điều này, bạn sẽ trở thành người phụ nữ triệu người say mê, tỷ người theo đuổi - Ảnh 3
Chỉ những điều duy nhất mới khiến đàn ông nhớ lâu về bạn, từ nhớ, tương tư và đến yêu chỉ cách nhau vài trang giấy mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Luôn là chính mình

Khi yêu, phụ nữ thường có xu hướng thay đổi chính mình để làm hài lòng người đàn ông của họ. Chị em quên mất rằng, những khác biệt mới là thứ khiến bạn thu hút trong mắt đối phương. Nếu cứ ra sức trở thành người mà anh ấy muốn thì bạn sẽ dần đánh mất chính mình.

Muốn có khí chất, muốn khiến bất cứ phụ nữ nào cũng đố kỵ với mình chị em đừng tự biến mình thành một phần của số đông. Hãy giữ cho mình sự độc nhất, khác biệt. Chỉ những điều duy nhất mới khiến đàn ông nhớ lâu về bạn, từ nhớ, tương tư và đến yêu chỉ cách nhau vài trang giấy mỏng. Khi ấy, bạn chẳng cần bùa mê thuốc lú chàng vẫn đắm say không thôi.

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