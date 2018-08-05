Là vợ, nếu vẫn đang làm điều này với chồng đừng tự nhận mình khôn ngoan

Muốn biết một người vợ khôn hay dại hãy nhìn vào cách cô ấy đối xử với chồng. Vậy nên, nếu đang hành xử với chồng như thế này bạn đích thị là người vợ dại.

Đàn ông có thể ham vui nhất thời, nhưng nếu chỉ vì sự nhất thời ấy mà bị vợ xem thường, bị vợ làm cho mất mặt trước bạn bè họ sẽ quay sang chán ghét vợ. Tình cảm vợ chồng vì thế mà rạn nứt, nguội lạnh lúc nào không hay.

Tất nhiên, dù khôn hay dại thì mỗi khi chồng về nhà quá muộn người vợ nào cũng lo lắng, bất an. Nếu người vợ nhấc máy lên chửi bới, quát tháo vào tai chồng “sao giờ này anh chưa về”, “anh biết mấy giờ rồi chưa”, “anh ở ngoài luôn đi, đừng về nữa” hay dăm vài phút lại khủng bố anh ấy bằng hàng loạt tin nhắn dài lê thê thì đấy chính là sai làm bóp chết hôn nhân của bạn.

Việc để mặc chồng nằm trên sàn nhà khi say sẽ khiến anh ấy chạnh lòng sau khi thức giấc vì không được vợ quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng nhậu say vẫn mặc kệ, không đoái hoài cho bõ tức

Dẫu biết chồng uống say đến mức nôn ọe khắp nhà là chồng sai, dẫu biết anh ấy không biết chú trọng sức khỏe khiến vợ phải bất an đủ đường là không đúng. Thế nhưng phụ nữ ơi, chẳng phải người ta vẫn nói “đừng cãi lý với người say” đấy sao. Dù có hậm hực, bực bội đến mấy bạn hãy giữ bình tĩnh để chăm sóc anh ấy, hãy giúp chàng giải rượu, thay quần áo rồi sáng hôm sau hẵng “hỏi tội”.

Việc để mặc chồng nằm trên sàn nhà khi say không chỉ khiến anh ấy chạnh lòng sau khi thức giấc vì không được vợ quan tâm, mà còn làm cho nghĩa vợ chồng lu mờ mỗi ngày.

Việc hùa theo những lời xấu xí khi nói về chồng có khác nào việc bạn đang gián tiếp thừa nhận rằng chồng bạn là người đàn ông tồi, lấy anh ấy chính là sai lầm lớn nhất đời bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hùa theo khi người khác nói xấu chồng

Chồng chính là bộ mặt của người phụ nữ, thế nên khi ai đấy nói xấu chồng bạn đồng nghĩa với việc họ đang tát vào mặt bạn đấy. Việc hùa theo những lời xấu xí khi nói về chồng có khác nào việc bạn đang gián tiếp thừa nhận rằng chồng bạn là người đàn ông tồi, lấy anh ấy chính là sai lầm lớn nhất đời bạn. Và biết đâu, những lời không hay khi tán chuyện ấy lại lọt vào tai chồng thì anh ấy sẽ tổn thương biết chừng nào.

Chuyện gia đình mãi mãi nên là chuyện riêng, đừng để người ngoài nhúng tay vào, cũng đừng tung hê cho thiên hạ cùng biết. Như thế là dại lắm chị em ạ.

Thay vì hằn học, quát tháo bạn nên đủ tỉnh táo để ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với chồng. Hãy cho anh ấy cơ hội giải thích - Ảnh minh họa: Internet

Chì chiết khi chồng mắc sai lầm

Là con người, dù khôn ngoan đến mấy cũng có lúc mắc phải sai lầm, cũng có lúc làm những điều không hay. Nếu bạn vẫn luôn mắng nhiếc, dùng lời cay độc như “em biết ngay mà, anh chẳng làm được trò trống gì cả”, “sao mà anh khờ vậy, nhìn chồng người ta kìa”, “anh biết anh như thế bao nhiêu lần rồi chưa, em chán anh lắm rồi”, “anh vừa vừa thôi chứ, sao mỗi một chuyện cứ để em phải nhắc mãi”…thì bạn hãy dừng lại ngay.

Thay vì hằn học, quát tháo bạn nên đủ tỉnh táo để ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với chồng. Hãy cho anh ấy cơ hội giải thích, nhận lỗi và ra sức khắc phục sai lầm. Có như thế, vợ chồng bạn mới mong ăn đời ở kiếp với nhau được.