Là phụ nữ, ngày nào còn chưa ‘thấm’ 7 điều này đừng hỏi sao mình mãi không hạnh phúc

Khi bị phản bội, thay vì trách cứ bản thân hay hận thù người thứ ba phụ nữ hãy hiểu rằng: nếu đàn ông không thay lòng thì dù muốn người thứ ba cũng không thể chen chân vào mối quan hệ của bạn được. Vậy nên, muốn không phải đau khổ vì đàn ông thêm lần nào nữa phụ nữ hãy khắc cốt ghi tâm những điều sau:

Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng thời gian yêu tỷ lệ thuận với mức độ hạnh phúc, gắn kết trong tình yêu. Chớ dại dột đinh ninh rằng yêu nhau càng lâu tình yêu sẽ càng sâu đậm, bởi chỉ khi cùng nắm tay nhau trải qua những chông chênh thánh thức bạn mới có thể làm chủ mối quan hệ của mình, làm chủ trái tim đối phương.

Chính thái độ của đối phương trong những lúc nguy nan, khi đớn đau sang hèn chính là cách để bạn nhìn rõ tâm can của một người

Đừng đánh mất chính mình vì anh ấy muốn thế

Bạn có thể điều chỉnh những điểm chưa hoàn thiện ở tính cách, thái độ hay cách cư xử để làm vừa lòngđối phương, giúp cả hai hòa hợp hơn. Tuy nhiên, là phụ nữ bạn đừng bao giờ răm rắp nghe lời đàn ông chỉ vì họ muốn như thế. Hãy giữ vững cái tôi của mình, hãy đòi quền được tôn trọng tự do cá nhân và tính cách cá biệt. Đàn ông có thể thích một người phụ nữ nghe lời, nhưng họ chỉ say mê những phụ nữ bất trị.

Đừng tin vào những gì đàn ông nói, hãy nhìn vào những gì họ làm

Đây chính là cách xác định trực quan nhất tình cảm họ dành cho bạn, lời nói gió bay nhưng những gì họ làm sẽ còn mãi. Phụ nữ hãy giữ cho mình có một trái tim nóng, một cái đầu lạnh, hãy yêu hết mình nhưng đừng quên mình. Một người đàn ông liên tục thất hứa, quên đi những hẹn thề không đáng cho bạn phải mất thời gian.

Tình yêu không bao giờ là mãi mãi, hạnh phúc không được vun đắp sẽ sớm lụi tàn

Tình yêu không có chân nên sẽ mãi ở đó là suy nghĩ tai hại mà phụ nữ mắc phải, khiến họ đánh mất hạnh phúc của mình lúc nào không hay. Dù đã có được tình yêu của đối phương, đã và đang sống hạnh phúc trong vòng tay ấy thì phụ nữ đừng bao giờ quên những lời yêu ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm. Hãy không ngừng vun đắp, chăm sóc để tình yêu ấy ngày càng đẹp đẽ, đừng quên giữ lửa nếu không sớm muộn chuyện tình của bạn cũng sẽ lụi tàn.

Đừng dùng nước mắt để có được sự thương hại của đàn ông

Đàn ông có thể mềm lòng trước những giọt nước mắt của phụ nữ, nhưng nếu bạn cứ rơi nước mắt trong mọi hoàn cảnh chàng sẽ thấy chán ngán và vô cảm trước nó. Hãy rơi nước mắt đúng lúc, đúng thời điểm để đàn ông biết rằng họ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, đã khiến bạn tổn thường và đau buồn như thế nào. Những giọt nước mắt sẽ có ý nghĩa khi nó có thể khiến đàn ông hối hận, ăn năn và sửa đổi.

Hãy chăm sóc tốt cho chính mình trước khi chăm lo cho người khác

Phụ nữ khi yêu thường yêu đến quên mình, họ trút toàn bộ công sức để chăm sóc lo lắng cho đối phương mà quên mất chính họ. Hãy nhớ rằng, bỏ quên chính mình sẽ khiến bạn trông thật nhếch nhác, kém hấp dẫn trong mắt một nửa.

Hãy luôn chăm sóc thật tốt cho bản thân, hãy sống cuộc đời của riêng mình, hãy có bản sắc để chàng không thôi mê mệt vì bạn. Việc làm bản thân luôn tươi mới sẽ khiến cánh đàn ông không bao giờ mê của lạ, đây là bí quyết bạn cần nhớ thật kỹ.

Một khi đàn ông đã thay lòng đàn bà đừng bao giờ níu giữ

Một khi đã thay lòng, dù có quay về bên bạn thì tình cảm ngày xưa sẽ không bao giờ vẹn nguyên. Thực chất, thứ bạn đang cố níu giữ không phải là người đàn ông ấy mà là những gì các bạn đã có trước đây. Hãy thôi tự lừa dối chính mình, hãy tự giải thoát chính mình khỏi kẻ bội bạc để làm lại từ đầu.