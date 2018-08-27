Là phụ nữ, cả cuộc đời này chỉ nên sống và hi sinh vì 2 người này, không hơn không kém

Phụ nữ yêu 27/08/2018 16:01

Cuộc đời phụ nữ, đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả, cũng đừng dại dột vì đàn ông mà hi sinh tất thảy, không đáng đâu!

Rất nhiều phụ nữ vì yêu lầm mà gánh chịu không ít đớn đau, vì cưới nhầm chồng mà dở dang cả đời, vì hi sinh tất cả cho một người đàn ông mà đánh mất đời mình. Thế nên, muốn đời mình hạnh phúc, muốn bất hạnh tránh xa bạn chỉ nên sống và hi sinh vì 2 người này là đủ:

Cha mẹ

Nếu tình yêu khiến bạn xốn xao rung động, khiến con tim bạn trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, đớn đau, dằn vặt hay thương tổn như vỡ vụn. Người yêu hôm nay có thể là của ta, nhưng hôm sau anh ta có thể đã phản bội ta mà làm người yêu của người khác thì tình thân lại nhất nhất "chung thủy" với ta.

Duy chỉ có gia đình, chỉ tình thân mới không bao giờ phản bội phụ nữ. Cha mẹ luôn yêu thương ta vô điều kiện, anh chị em ruột thịt luôn sẵn lòng vì ta mà giúp đỡ, cưu mang mỗi khi khốn khó. Thế nên, dẫu có hi sinh, dẫu có nhún nhường thì người bạn cần làm điều ấy nhất chính là gia đình của mình, bố mẹ của mình, anh chị em nhà mình.

Là phụ nữ, cả cuộc đời này chỉ nên sống và hi sinh vì 2 người này, không hơn không kém - Ảnh 1
Khi con cái chào đời cũng là lúc người phụ nữ hiểu rằng đấy chính là tài sản quý giá nhất đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Con cái

Cha mẹ là người sinh ra ta, con cái là người ta sinh ra. Đời người phụ nữ, có thể yêu cuồng nhiệt đắm say, có thể vì một người đàn ông mà rời khỏi gia đình mình để xây dựng mái ấm với anh ta, có thể sẵn lòng chịu xấu, chịu đau để sinh cho chồng những đứa con.

Khi con cái chào đời cũng là lúc người phụ nữ hiểu rằng đấy chính là tài sản quý giá nhất đời mình. Cũng vậy, làm mẹ là lúc bạn hiểu rõ nhất công ơn dưỡng dục của mẹ cha, là khi bạn hiểu rằng con chính là điểm tựa tinh thần, là tương lai mẹ dày công vun đắp mỗi ngày.

Khi ta ốm đau, lúc ta bệnh hoạn chồng có thể đang bận chạy theo nhân tình, bận hưởng thụ những cuộc vui. Duy chỉ có con cái luôn ở bên ta, luôn là niềm vui sống, luôn chăm sóc ta.

Với chồng, phụ nữ cứ yêu nhưng đừng lụy tình

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ phải để mình thốt lên câu “lãi mỗi đứa con”. Bởi lẽ, chồng đâu chỉ là người cùng đứng tên trong giấy đăng ký kết hôn, trong giấy khai sinh của con mà phải là người cùng san sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ bồi đắp hạnh phúc của một gia đình.

Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải lấy người mình yêu và chắc chắn rằng anh ấy cũng yêu mình. Nếu một ngày nhận ra mình không còn tình cảm dành cho đối phương, chồng đã có người mới thì đừng biện minh mình vì cha mẹ hai bên, vì các con mới duy trì cuộc hôn nhân rỗng tuếch. Bởi thực chất, bạn chỉ đang vì mình, vì cái tôi yếu đuối, lụy tình đến mức mù quáng nên mới không dám đá phăng gã đàn ông bội bạc khỏi đời mình.

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