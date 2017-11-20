Không sai vào đâu được, đây chính là 4 dấu hiệu cho thấy chồng bạn đang ngoại tình

Phụ nữ yêu 20/11/2017 11:28

Chỉ cần chồng bạn có 1 trong 4 dấu hiệu sau, rất có thể anh ấy đang lừa giối bạn để lên giường với đàn bà khác.

Một người đàn ông bỗng dưng không cho vợ kiểm tra điện thoại, chăm chút ngoại hình quá mức… rất đáng nghi. Là vợ, bạn hãy tỉnh táo và tinh ý để nhận ra những dấu hiệu tố cáo chồng mình đang có người phụ nữ khác.

Không sai vào đâu được, đây chính là 4 dấu hiệu cho thấy chồng bạn đang ngoại tình - Ảnh 1
Nếu chồng bạn từ một người đàn ông giản dị bỗng chưng diện, bỏng bẩy thì quả đáng nghi ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Bỗng dưng chăm chút ngoại hình

Đàn ông thường không quá cầu kỳ trong ăn mặc, họ càng ít để ý đến xu hướng thời trang. Thay vì tốn thời gian để đi mua quần áo, họ thích dùng số thời gian ấy để chơi game hoặc ngủ nướng hơn. Tuy nhiên, nếu bỗng dưng chồng bạn từ một người xuề xòa trở nên chăm chút bản thân, luôn xịt nước hoa thơm phức mỗi khi ra ngoài thì bạn hãy cảnh giác.

Rất có thể, vì muốn thu hút sự chú ý và tạo ấn tượng tốt với nhân tình nên đàn ông ‘ăn diện’.

Đổi mật khẩu điện thoại

Ngay nay khi sử dụng điện thoại ai cũng cẩn thận cài đặt mật khẩu truy cập máy, bởi điều này sẽ nâng cao tính bảo mật và không lo sợ bị người khác lén dùng điện thoại của mình vào mục đích xấu. Là vợ chồng, chắc chắn cả hai sẽ công khai mật khẩu điện thoại với nhau. Vậy nên, nếu một ngày chồng bạn thay đổi mật khẩu điện thoại mà không có lý do chính đáng thì bạn cần tìm hiểu rõ, đừng để anh ấy ‘qua mặt’.

Không sai vào đâu được, đây chính là 4 dấu hiệu cho thấy chồng bạn đang ngoại tình - Ảnh 2
Cáu gắt, lớn tiếng với vợ là cách đàn ông lấp liếm tội lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dễ cáu gắt, thích cãi nhau với vợ

Đàn ông khi lừa giối bạn đời sẽ chịu áp lực rất lớn, họ sợ bị phát hiện, kèm thêm sự cắn rứt lương tâm. Thật khó để chồng bạn vừa nói yêu thường mặn nồng với nhân tình bên ngoài, về nhà lại ngọt ngào với vợ. Khi đã bị phụ nữ khác ‘hớp hồn’, đàn ông cảm thấy vợ trông rất chướng mắt.  Những khi đàn ông nhận điện thoại của nhân tình, họ sẽ len lén ra ngoài nghe nhưng khi bị vợ hỏi đến sự khác lạ ấy họ lại quay sang chửi mắng vợ.

Lúc này, phụ nữ đừng nghĩ mình đã sai vì đã hỏi han chồng hay xâm phạm đời tư của anh ấy. Sự thật đàn ông đang cố tỏ ra mình vô tội, chối bỏ sai lầm bằng cách đổi mọi lỗi lầm cho vợ.

Biến mất không lý do

Khi đã có phụ nữ khác bên ngoài chồng bạn sẽ luôn tìm mọi lý do để được ra ngoài một mình. Chàng sẽ tận dụng khoảng thời gian ấy để được vui vẻ bên nhân tình, trong khi vợ ở nhà vẫn cứ nghĩ chồng mình bận rộn công việc.

Nếu dạo gần đây chồng bạn thường rời khỏi nhà không lý do, khi hỏi đến chàng lại việc đủ cớ để lấp liếm nguyên nhân thật sự thì bạn nên tỉnh táo đề cao cảnh giác.

 

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