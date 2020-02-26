Không phải tình cảm, 3 yếu tố này mới quyết định hôn nhân có hạnh phúc hay không

Phụ nữ yêu 26/02/2020 12:08

Sẽ là sai lầm nếu chị em vẫn giữ quan điểm chỉ cần yêu thương nhau sẽ quyết định hôn nhân hạnh phúc. Thực tế chứng minh, một gia đình hạnh phúc cần nhiều yếu tố hơn thế.

Ai cũng mong muốn sau khi lập gia đình thì sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Để làm được điều đó, ngoài tình cảm vợ chồng thì cả hai phải hòa hợp nhau ở những yếu tố sau, nắm bắt ngay để vun vén cho tổ ấm của mình.

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Hạnh phúc gia đình cần rất nhiều yếu tố - Ảnh minh họa: Internet

1. Tài chính

Ở xã hội bây giờ, đồng tiền có vai trò và sức mạnh rất lớn, có thể chi phối cảm xúc, tình cảm thậm chí là quan điểm của mỗi người.

Khi kết hôn, cả vợ và chồng không còn là những những người độc thân tự do như trước kia, cả 2 bị ràng buộc với nhau về trách nhiệm và nghĩa vụ: cùng nhau xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái trưởng thành.

Nếu không có kinh tế ổn định, sẽ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng mỗi khi gặp khó khăn: bố mẹ ốm, con cái đi học, xây nhà cửa, tiền sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình...

Vì vậy, yếu tố tài chính có vai trò rất quan trọng để quyết định một cuộc hôn nhân có hạnh phúc và bền vững hay không. 

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều người trẻ có xu hướng lập gia đình muộn, để tránh những rủi ro và chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống hôn nhân sau này của mình.

2. Học thức

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể bỏ qua được yếu tố này, tuy nhiên nhiều người lại cho rằng yêu nhau thật lòng thì không phân biệt sang hèn, học thức hay địa vị.

Theo nghiên cứu khoa học giữa một bên là các cặp vợ chồng cùng đi làm giống nhau và một bên là vợ ở nhà nội trợ, chồng đi làm hoặc vợ đi làm, chồng ở nhà thì kết quả cho thấy cặp đầu tiên ít xảy ra mâu thuẫn hơn.

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Vợ chồng có học thức ngang nhau sẽ ít nảy sinh mâu thuẫn hơn trong cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Điều đó chứng minh rằng khi cả vợ và chồng ngang bằng nhau về trình độ học thức thì sẽ dễ dàng hòa hợp trong suy nghĩ, định hướng tương lai và thông cảm với nhau ở nhiều phương diện.

4. Mối quan hệ bạn bè, gia đình

Người ta nói "Giàu vì bạn sang vì vợ", mối quan hệ bạn bè cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân.

Sự tác động của những người bạn tốt sẽ góp phần vun vén hạnh phúc gia đình và ngược lại, nếu vợ hoặc chồng bị tác động bởi những người bạn xấu sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình và dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.

Gia đình cũng có ảnh hưởng rất lớn, chi phối và quyết định hôn nhân hạnh phúc hay không. Ông cha có câu "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" chính là để nhắc nhở mọi người vấn đề này.

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Kết hôn là chuyện trọng đại cần xem xét kỹ lưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn là chuyện quan trọng của mỗi người, vì vậy trước khi quyết định chuyện trọng đại của đời mình, cần phải xem xét rất nhiều yếu tố để đảm bảo cả 2 người thật sự hòa hợp nhau, mới có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.

Do đó, đừng vì tình cảm mù quáng nhất thời, không xem xét kỹ lưỡng để rồi ân hận cả đời.

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