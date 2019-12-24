Không phải nhà nghỉ, đàn ông thích dắt bồ tới 3 địa điểm này, cái số 3 khó tin mà có thật

Phụ nữ yêu 24/12/2019 09:47

Với những gã chồng lắm mưu mẹo, nhà nghỉ không phải địa điểm hẹn hò ưa thích của anh ta cùng bồ nhí. Phụ nữ nên tham khảo 3 địa điểm này để "bắt thóp" được đàn ông ngoại tình.

Nhiều người vợ thường mặc định khi đàn ông ngoại tình sẽ thường kéo bồ vào nhà nghỉ hú hí. Thế nhưng, với những gã đàn ông "sở khanh" chuyên nghiệp thì còn nhiều địa điểm khác thú vị hơn nhiều.

Trong xe ô tô

Lý do đàn ông vụng trộm thích hẹn hò với bồ nhí trong ô tô là vì nó vừa kín đáo, an toàn lại vừa kích thích. Anh ta thường sẽ lái xe tới một địa điểm vắng vẻ nào đó rồi "hành sự" với bồ ngay trên xe.

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Đàn ông rất thích ngoại tình với bồ trên ô tô - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, đàn ông dễ có cảm hứng "chuyện ấy" hơn gấp 30% khi ở trong không gian chật hẹp. Chiếc ô tô với những ghế tựa êm ái, điều hòa dễ chịu và còn có thể bật nhạc cho cảm xúc thăng hoa hơn là tất cả những gì đàn ông cần cho một cuộc "mây mưa" cùng bồ nhí.

Bạn hãy thường xuyên để ý trên xe chồng có những dấu hiệu lạ như vỏ bao cao su, đồ đạc lộn xộn, dấu vết trên ghế tựa hoặc những sợi tóc dài. Đàn ông rất dở trong việc che giấu những tiểu tiết nên bạn có thể sẽ tìm ra một chi tiết nhỏ nào đó anh ta đã không kịp dọn dẹp. 

Trong phòng làm việc

Tại sao lại là địa điểm này? Thứ nhất, phòng làm việc khiến đàn ông cảm thấy an toàn, vợ khó phát hiện. Thứ hai, không khí nghiêm túc của phòng làm việc đôi khi lại là chất xúc tác cho sự thăng hoa của anh ta và bồ nhí.

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Không khí nghiêm túc của phòng làm việc đôi khi lại là chất xúc tác cho sự thăng hoa của anh ta và bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần luôn cảnh giác trước những lý do tăng ca, công ty có việc đột xuất của chồng. Nếu tần suất làm thêm giờ ban đêm của chồng quá dày đặc, bạn nên đến công ty anh ta đột xuất để kiểm tra, biết đâu có thể bắt quả tang hoặc kịp thời phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ.

Khi đến nơi, chỉ cần quan sát thái độ của chồng, chắc chắn bạn sẽ biết anh ta có đang lừa dối mình hay không. Nếu chồng có phòng làm việc riêng, hãy để ý xem camera của anh ta có đang bị tắt hay điều chỉnh sang góc khác. Nếu chồng làm phòng chung, hãy để ý có ai cùng làm với anh ta trong công ty lúc này không.

Tại nhà riêng

Có câu: "Nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất". Nếu nghĩ rằng chồng sẽ không dám dắt bồ về nhà thì các bà vợ đã lầm. Sự mạo hiểm chính là điều kích thích đàn ông hơn bao giờ hết. Anh ta sẽ rất muốn thử một lần hoặc nhiều lần cảm giác "mây mưa" với bồ trong sự lo sợ vợ phát hiện.

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Nếu nghĩ rằng chồng sẽ không dám dắt bồ về nhà thì phụ nữ đã lầm - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết cho vợ là luôn ghi nhớ vị trí đồ vật trong nhà mình trước khi ra ngoài. Ngoài ra, hãy để ý những khu vực như phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp vì đó là 3 địa điểm gây hứng khởi cho đàn ông nhất. Không ai nắm rõ về nhà mình hơn người vợ của gia đình, chắc chắn chồng sẽ có sơ hở sau khi "hành sự" với bồ xong.

Trên đây là một vài gợi ý cho các bà vợ có thể hiểu thêm về tâm lý đàn ông ngoại tình cũng như kịp thời phát hiện sự gian dối của chồng.

Đàn ông ngày nay không chỉ giỏi trăng hoa mà còn giỏi đánh lừa phụ nữ, người làm vợ phải luôn cảnh giác cao độ và sẵn sàng vạch mặt chồng bất cứ lúc nào!

Phụ nữ chỉ nên tha thứ khi chồng ngoại tình lần đầu. Còn với những người chồng mà bản tính đã trăng hoa thì ly hôn chính là giải pháp duy nhất.

Sự bao dung và tha thứ chỉ là một việc tốt thừa thãi mà sẽ khiến trái tim bạn phải tan nát thêm về sau mà thôi.

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