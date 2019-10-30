Không phải ngoại tình, đây mới là hành động hủy hoại hôn nhân đáng sợ nhất!

Phụ nữ yêu 30/10/2019 16:32

Chẳng kém ngoại tình, đây chính là sai lầm dễ mắc phải khiến hôn nhân thất bại, vợ chồng dù yêu nhau đến mấy cũng chẳng thể tiếp tục chung sống…

Dù là đàn ông hay phụ nữ, bạn nhất định phải tránh xa những hành động hủy hoại hạnh phúc lứa đôi này. Nếu không, đừng trách vì sao hôn nhân thất bại, gia đình ly tán, dẫu muốn hàn gắn cũng đành bất lực…

hon nhan that bai 1
Hãy nhớ, bạn không còn độc thân, phải sống và hành xử có trách nhiệm nếu không chính bạn sẽ là người khiến hôn nhân thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên đi chơi thâu đêm

Dẫu biết rằng sau khi kết hôn cả đàn ông lẫn phụ nữ vẫn có cuộc sống và các mối quan hệ riêng. Ai cũng cần có không gian, thời gian để sống đời mình, để được yêu thương lấy chính mình và tận hưởng những thú vui khác trong cuộc sống.

Vậy nhưng, nếu thường xuyên đi chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè, thì dẫu mối quan hệ ấy có trong sáng đến mấy cũng khiến bạn đời ngờ vực, khó chịu. Từ đây, vợ chồng chán nhau, dẫn nhau ra tòa là chuyện hoàn toàn có thể.

Hãy nhớ, bạn không còn độc thân, phải sống và hành xử có trách nhiệm nếu không chính bạn sẽ là người khiến hôn nhân tan vỡ.

hon nhan that bai 2
Tốt nhất, các cặp đôi nên thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình với đối phương để nhận được sự thấu hiểu, cảm thông và đồng điệu trong tâm hồn -  Ảnh minh họa: Internet

Giấu kín cảm xúc của bản thân

Sẽ chẳng người vợ, người chồng nào cảm thấy dễ chịu khi thấy bạn đời trở về nhà với khuôn mặt cáu kỉnh, bực dọc mà chẳng biết nguyên do vì sao. Họ sẽ tự hỏi lòng, mình có làm gì sao khiến đối phương cư xử như thế. Hoặc, họ sẽ tò mò không biết chuyện gì đã xảy đến với bạn đời.

Thế nên, thay vì giấu kín những mệt mỏi, chán chường hay những điều không vui. Tốt nhất, các cặp đôi nên thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình với đối phương để nhận được sự thấu hiểu, cảm thông và đồng điệu trong tâm hồn.

hon nhan that bai 3
Đừng để đối phương phải nghĩ vợ ngoại tình/ chồng ngoại tình sau lưng mình - Ảnh minh họa: Internet

Giấu giếm các vấn đề về tài chính

Nếu gặp trục trặc trong công việc, sự nghiệp không đi đúng hướng hay mới bị cấp trên khiển trách, trừ lương thì bạn chẳng việc gì phải che giấu với bạn đời cả. Bởi một khi đối phương biết được, họ sẽ nghĩ rằng bạn không tin tưởng họ nên mới giấu nhẹm mọi chuyện.

Đã là vợ chồng thì cần nhất là sự tin yêu dành cho nhau. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, dù gặp phải bất trắc gian truân nghiêm trọng đến mấy thì chỉ cần có người cùng mình gánh vác thì mọi chuyện sẽ qua. Đừng để đối phương phải nghĩ vợ ngoại tình/ chồng ngoại tình sau lưng mình.

hon nhan that bai 4
Thay vì im lặng cho qua, nếu phát hiện bạn đời làm điều mờ ám sau lưng mình bạn cần thẳng thắn lên tiếng chất vấn - Ảnh minh họa: Internet

Lén lút liên lạc với người yêu cũ

Người yêu cũ của bạn đời luôn là mối nguy hại trong mắt vợ/ chồng bạn. Nếu đã yên bề gia thất, đã có cho mình mảnh ghép hoàn hảo trong hôn nhân thì việc lén lút liên lạc với người yêu cũ sẽ khiến bạn đời ngờ vực ngay.

Thay vì im lặng cho qua, nếu phát hiện bạn đời làm điều mờ ám sau lưng mình bạn cần thẳng thắn lên tiếng chất vấn. Đừng cho đối phương cơ hội qua mặt mình, cũng đừng chờ đến khi bị “cắm sừng” mới điên loạn chửi bới. Bởi lúc đấy, bạn chẳng thể cứu vãn được cuộc hôn nhân bất hạnh này nữa.

Vợ thông minh chỉ cách trị chồng ngoại tình, khiến chàng ‘quý cơm sợ phở’, cả đời không dám tái phạm

Vợ thông minh chỉ cách trị chồng ngoại tình, khiến chàng ‘quý cơm sợ phở’, cả đời không dám tái phạm

Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì đánh ghen hay tung hê tất cả, người phụ nữ thông minh sẽ làm ngay 3 điều này để chàng sợ đến già, cho tiền cũng không dám có lần thứ hai.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân tan vỡ hôn nhân bất hạnh vợ chồng chán nhau

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này