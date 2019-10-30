Dẫu biết rằng sau khi kết hôn cả đàn ông lẫn phụ nữ vẫn có cuộc sống và các mối quan hệ riêng. Ai cũng cần có không gian, thời gian để sống đời mình, để được yêu thương lấy chính mình và tận hưởng những thú vui khác trong cuộc sống.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, bạn nhất định phải tránh xa những hành động hủy hoại hạnh phúc lứa đôi này. Nếu không, đừng trách vì sao hôn nhân thất bại , gia đình ly tán, dẫu muốn hàn gắn cũng đành bất lực…

Hãy nhớ, bạn không còn độc thân, phải sống và hành xử có trách nhiệm nếu không chính bạn sẽ là người khiến hôn nhân tan vỡ .

Vậy nhưng, nếu thường xuyên đi chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè, thì dẫu mối quan hệ ấy có trong sáng đến mấy cũng khiến bạn đời ngờ vực, khó chịu. Từ đây, vợ chồng chán nhau , dẫn nhau ra tòa là chuyện hoàn toàn có thể.

Tốt nhất, các cặp đôi nên thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình với đối phương để nhận được sự thấu hiểu, cảm thông và đồng điệu trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Giấu kín cảm xúc của bản thân

Sẽ chẳng người vợ, người chồng nào cảm thấy dễ chịu khi thấy bạn đời trở về nhà với khuôn mặt cáu kỉnh, bực dọc mà chẳng biết nguyên do vì sao. Họ sẽ tự hỏi lòng, mình có làm gì sao khiến đối phương cư xử như thế. Hoặc, họ sẽ tò mò không biết chuyện gì đã xảy đến với bạn đời.

Thế nên, thay vì giấu kín những mệt mỏi, chán chường hay những điều không vui. Tốt nhất, các cặp đôi nên thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình với đối phương để nhận được sự thấu hiểu, cảm thông và đồng điệu trong tâm hồn.

Đừng để đối phương phải nghĩ vợ ngoại tình/ chồng ngoại tình sau lưng mình - Ảnh minh họa: Internet

Giấu giếm các vấn đề về tài chính

Nếu gặp trục trặc trong công việc, sự nghiệp không đi đúng hướng hay mới bị cấp trên khiển trách, trừ lương thì bạn chẳng việc gì phải che giấu với bạn đời cả. Bởi một khi đối phương biết được, họ sẽ nghĩ rằng bạn không tin tưởng họ nên mới giấu nhẹm mọi chuyện.

Đã là vợ chồng thì cần nhất là sự tin yêu dành cho nhau. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, dù gặp phải bất trắc gian truân nghiêm trọng đến mấy thì chỉ cần có người cùng mình gánh vác thì mọi chuyện sẽ qua. Đừng để đối phương phải nghĩ vợ ngoại tình/ chồng ngoại tình sau lưng mình.

Thay vì im lặng cho qua, nếu phát hiện bạn đời làm điều mờ ám sau lưng mình bạn cần thẳng thắn lên tiếng chất vấn - Ảnh minh họa: Internet

Lén lút liên lạc với người yêu cũ

Người yêu cũ của bạn đời luôn là mối nguy hại trong mắt vợ/ chồng bạn. Nếu đã yên bề gia thất, đã có cho mình mảnh ghép hoàn hảo trong hôn nhân thì việc lén lút liên lạc với người yêu cũ sẽ khiến bạn đời ngờ vực ngay.

Thay vì im lặng cho qua, nếu phát hiện bạn đời làm điều mờ ám sau lưng mình bạn cần thẳng thắn lên tiếng chất vấn. Đừng cho đối phương cơ hội qua mặt mình, cũng đừng chờ đến khi bị “cắm sừng” mới điên loạn chửi bới. Bởi lúc đấy, bạn chẳng thể cứu vãn được cuộc hôn nhân bất hạnh này nữa.