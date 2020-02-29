Không phải ngoại tình, đàn ông có 4 cái tội này làm vợ khổ tận cam lai

Phụ nữ yêu 29/02/2020 12:21

Thời nay, đàn ông tốt thì ít mà chồng tệ bạc, làm khổ vợ con lại nhiều. Có một loại tội của đàn ông còn đáng sợ hơn cả việc ngoại tình, làm vợ khổ tận cam lai.

Nếu một ngày phát hiện ra chồng mình mắc phải những tội này thì phụ nữ nhất định đừng làm ngơ và không nên tha thứ.

1. Giữ liên lạc, lén lút qua lại với tình cũ

Đây chính là biểu hiện của một người chồng tệ bạc, sống vô trách nhiệm với người vợ ở bên cạnh mình. Việc giữ liên lạc với người yêu cũ cho thấy anh ta vẫn luôn muốn có một cơ hội ngoài luồng. Đây không chỉ thể hiện sự tham lam mà còn cho thấy anh ta chẳng tôn trọng cuộc hôn nhân hiện tại của mình.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm thấy tổn thương khi phát hiện ra chồng mình vẫn còn qua lại với bạn gái cũ, bởi họ lo lắng không biết lúc nào chồng sẽ rời bỏ mình. Nếu thực sự yêu thương, đặt vị trí của mình vào vợ thì chắc chắn đàn ông sẽ không bao giờ làm chuyện tày đình như vậy.

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Bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm thấy tổn thương khi phát hiện ra chồng mình vẫn còn qua lại với bạn gái cũ - Ảnh minh họa: Internet

2. Giấu tất cả mọi chuyện với vợ nhưng lại đi tâm sự với người phụ nữ khác

Đây chính là tội cực lớn của đàn ông mà không người vợ nào muốn tha thứ. Tất cả những hành động như nhắn tin với nội dung tán tỉnh, đưa đẩy với người phụ nữ khác về những tâm sự kín ở trong lòng đều khiến người vợ cảm thấy không còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này nữa.

Vốn dĩ việc ngoại tình tư tưởng chính là sự lừa dối, còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình thể xác. Sự lừa dối về cảm khó được tha thứ.

3. Bỏ mặc vợ ở nhà chờ cơm để đi ăn uống với người phụ nữ khác

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 Ngoại tình tư tưởng chính là sự lừa dối, còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình thể xác - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng tệ bạc sẽ chẳng bao giờ biết đến những hi sinh thầm lặng của vợ mình. Bởi thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng lơ là cảnh giác với chồng mình.

Người đàn ông ra ngoài vì xã giao công việc, có thể đi gặp bạn bè. Nhưng hãy nhớ rằng kiểu đàn ông thà để vợ chờ bên mâm cơm còn bản thân là đon đả, hí hửng rước người đàn bà khác đi ăn thì thật sự không thể nào tha thứ được.

Đừng tin lời cửa miệng của mọi đàn ông: "Anh và cô ấy cỉ là bạn, bọn anh lâu ngày mới gặp lại nên hỏi han, quan tâm nhau chút thôi''. Không có chuyện ấy đâu, đàn ông tử tế thì khi đã kết hôn tuyệt đối sẽ không đẩy vợ sang một bên mà đầu tư thời gian, tiền bạc cho người phụ nữ khác.

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Phụ nữ đừng ngây thơ mà tin lời chồng mình nói rằng anh ta chỉ nhắn tin tán tỉnh cho vui chứ không có ý gì khác. - Ảnh minh họa: Internet

4. Thường xuyên gửi tin nhắn ngọt ngào cho người phụ nữ khác

Đây chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đàn ông đang chán vợ và muốn tìm một mối quan hệ bên ngoài để giải tỏa cảm xúc. Phụ nữ đừng ngây thơ mà tin lời chồng mình nói rằng anh ta chỉ nhắn tin tán tỉnh cho vui chứ không có ý gì khác.

Nhưng hãy nghĩ xem nếu bạn cũng nhắn tin ngọt ngào với người đàn ông khác thì liệu anh ta có để yên hay không? Chỉ có người chồng tệ bạc mới dành những lời khen ngợi, tôn vinh cho người đàn bà khác không phải là vợ mình mà thôi.

Đàn ông kìm nén cảm xúc lâu ngày sẽ có 3 hành động sau đây, bạn đừng coi thường nếu không muốn tình cảm ngày càng rạn nứt

Đàn ông kìm nén cảm xúc lâu ngày sẽ có 3 hành động sau đây, bạn đừng coi thường nếu không muốn tình cảm ngày càng rạn nứt

Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều chuyện không thuận theo ý mình. Không phải chỉ có phụ nữ cất giấu những nỗi niềm kìm nén trong lòng mà đàn ông cũng có. Đặc biệt là trong một mối quan hệ khi cả hai cố gắng dung hòa lẫn nhau sẽ nảy sinh ra không ít xung đột cần được tháo gỡ. Vì vậy đừng bao giờ để người đàn ông bên cạnh bạn kìm nén quá lâu mà khi thấy những biểu hiện thế này cần phải ngồi xuống tháo gỡ ngay trước khi quá muộn.

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Từ khóa:   ngoại tình tư tưởng bạn gái cũ đàn ông tử tế

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