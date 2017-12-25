Không phải giỏi chuyện gối chăn, đây mới là cách khiến đàn ông chết mê chết mệt cả đời

Phụ nữ yêu 25/12/2017 15:32

Muốn đàn ông say mê mình cả đời, phụ nữ chỉ cần khiến họ hạnh phúc và xem bạn là chốn bình yên duy nhất mỗi khi yếu mềm.

Muốn trở thành người phụ nữ đàn ông không thể sống thiếu, chị em chỉ cần làm được những điều này:

Không phải giỏi chuyện gối chăn, đây mới là cách khiến đàn ông chết mê chết mệt cả đời - Ảnh 1
Chẳng cần khoe da thịt hay giỏi chuyện giường chiếu, phụ nữ tinh tế và khôn ngoan dư sức khiến đàn ông say mê cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Thấu hiểu

Đàn ông có vẻ ngoài khô khan, cứng rắn là thế nhưng thực tế sâu thẳm trong tâm hồn họ cũng có những lúc yếu đuối, cô đơn. Vậy nên, một người phụ nữ có thể khiến người đàn ông cảm thấy bình yên khi khốn khó, hạnh phúc khi cạnh bên chính là người khiến đàn ông không thể sống thiếu. Đừng dai dột tỏ ra yếu đuối để đàn ông thương hại, hãy đủ mạnh mẽ để có thể là hậu phương vững chắc để bạn đời tựa nương.

Trái tim ấm áp

Chẳng cần đao to búa lớn, cũng chẳng cần nói những lời yêu nồng nàn mãnh liệt, phụ nữ chỉ cần dùng tình yêu chân thành để khiến trái tim đàn ông tan chảy. Đàn ông sĩ diện có thể tỏ ra không cần tình yêu của phụ nữ, nhưng thực tế tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ.

Không phải giỏi chuyện gối chăn, đây mới là cách khiến đàn ông chết mê chết mệt cả đời - Ảnh 2
Khi khốn khó hay những lúc yếu lòng đàn ông chỉ tìm đến người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách nâng đỡ tâm hồn

Đàn bà khi đau khổ có thể tìm đến hội bạn thân để tỉ tê gào khóc, thế nhưng đàn ông không như thế. Họ thường tự gặm nhấm nỗi đau và chấp nhận chịu đựng đau đớn một mình. Lúc này, tay vì tìm đến người ngoài đàn ông chỉ cần mẹ hoặc người phụ nữ họ yêu. Vậy nên, phụ nữ hãy đủ tinh tế và quan tâm để nhận ra lúc chàng cần sự có mặt của bạn nhất.

Biết cách quản lý tài chính

Một phụ nữ sành điệu, hấp dẫn luôn cuốn hút và khiêu khích đàn ông chinh phục. Phái mạnh luôn cảm thấy thích thú, tự hào khi hẹn hò với mẫu phụ nữ này. Thế nhưng, đây chỉ là mẫu phụ nữ để yêu, khi kết hôn đàn ông lại ‘chuyển hướng’ sang các cô gái biết nhìn xa trông rộng và vun vén cho gia đình. Nếu biết cách chi tiêu khoa học, quản lý tài chính đâu ra đấy bạn chính là mẫu phụ nữ rất nhiều đàn ông mong muốn được lấy làm vợ.

Không phải giỏi chuyện gối chăn, đây mới là cách khiến đàn ông chết mê chết mệt cả đời - Ảnh 3
Chấp nhận những điều bất ổn và bỏ qua những lỗi lầm là cách phụ nữ khiến đàn ông không thể rời mình nửa bước - Ảnh minh họa: Internet

Không cố gắng thay đổi đối phương

Những phụ nữ cố gắng thay đổi người đàn ông của mình, cố gắng biến đối phương thành mẫu hình mà mình mong muốn sẽ khiến bạn đời khó chịu, chán ngán mà buông xuôi. Bởi lẽ, ai cũng mong muốn được là chính mình, được sống cuộc đời mình khát khao. Vậy nên, tôn trọng con người thật của đàn ông chính là cách khiến đàn ông không thể sống thiếu bạn.

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Đàn ông yêu vợ tuyệt đối sẽ không làm 7 điều này với người phụ nữ khác, chị em hãy tự kiểm chứng

Muốn biết đàn ông có yêu thương vợ thật lòng hay không chị em chỉ cần dựa vào cách họ đối xử với đàn bà khác sẽ rõ.

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