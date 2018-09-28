Đàn ông ngoại tình phải trả giá vì nỗi đau mình gây ra, bởi lẽ họ không chỉ làm tổn thương vợ mà còn chà đạp lên niềm tin, tình yêu và cả thanh xuân của bạn đời.

Việc đầu tiên người vợ cần làm chính là kiên quyết, cứng rắn đối mặt với thực tại, với người chồng đã thay lòng đổi dạ. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn về nguyên do anh ấy ngoại tình, đã bắt đầu từ khi nào, có định chấm dứt với nhân tình hay không là cần thiết. Sau đấy, quyết định như thế nào là tùy ở bạn, chứ không phải ở chồng.

Phát hiện chồng ngoại tình , đàn bà nào cũng đớn đau, thương tổn, cũng rơi nước mắt. Tuy nhiên, những mềm yếu ấy bạn nên giấu thật kỹ, đừng cho chồng biết, cũng đừng để nó lọt vào mắt nhân tình của anh ấy.

Hãy để anh ấy phải thấy tiếc nuối vì bấy lâu nay đã xem thường vợ, cứ mang vợ ra so sánh với phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Tút tát bản thân

Phụ nữ đẹp luôn có quà, luôn xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ từ phụ nữ khác, sự yêu mến từ đàn ông. Thay vì đầu bù tóc rối, nhịn ăn nhịn uống, tự giày vò chính mình phụ nữ hãy xốc lại tinh thần, tút tát lại nhan sắc để “trả thù” chồng ngoại tình.

Hãy để anh ấy phải thấy tiếc nuối vì bấy lâu nay đã xem thường vợ, cứ mang vợ ra so sánh với phụ nữ khác mà không hiểu rằng do tập trung chăm sóc chồng con mà bạn không còn thời gian cho chính mình.

Khi bạn yêu đời, tràn đầy sức sống thì chắc chắn đấy là cái tát thật mạnh vào mặt người chồng trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

3. Sống thật hạnh phúc

Phụ nữ đừng bao giờ đặt hạnh phúc đời mình vào tay người khác, cũng đừng để đàn ông là người định đoạt cuộc đời mình. Hãy làm chủ cuộc sống của mình, tìm thấy niềm vui từ công việc, đam mê, bạn bè và các mối quan hệ mới.

Khi bạn yêu đời, tràn đầy sức sống thì chắc chắn đấy là cái tát thật mạnh vào mặt người chồng trăng hoa. Họ sẽ biết rằng, không có anh ấy bạn vẫn sống tốt, thậm chí còn sung sướng hơn trăm nghìn lần.

Một khi chồng đã lăng nhăng, phụ nữ hãy nỗ lực kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

4. Thành công trong sự nghiệp

Phụ nữ sau khi kết hôn phải dành quá nhiều thời gian để làm việc nhà, nấu ăn, giặt giũ phục vụ chồng. Đến khi xong việc thì đã mệt nhoài, chỉ muốn lên giường nằm ngủ mà chẳng còn hơi sức đoái hoài đến những điều khác. Đồng thời, do có chồng là trụ cột gia đình nên chị em cũng không thực sự cố gắng để phấn đấu cho sự nghiệp mà lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Một khi chồng đã lăng nhăng, phụ nữ hãy nỗ lực kiếm tiền, hãy có thành tựu trong công việc, địa vị trong xã hội. Hãy để anh ấy thấy rằng, bạn không hề vô dụng mà còn có thể tự làm giàu bằng năng lực của mình.