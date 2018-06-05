Không cần chiêu trò cao siêu, chỉ cần làm những điều này, chồng bỏ bồ ngay lập tức

Phụ nữ yêu 05/06/2018 16:14

Đôi khi không cần phải đánh ghen hay lên kế hoạch trả thù, vợ thông minh chỉ cần làm những điều này, chồng sẽ bỏ ngay bồ nhí.

Chị là người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng gặp. Chị thông minh lại hài hước, đúng kiểu vạn người mê. Ngày phát hiện chồng ngoại tình, chị không khóc cũng chẳng đòi đánh ghen. Hôm đó, chị đợi anh về cùng ăn cơm. Trong bữa cơm, chị nói rất nhiều chuyện. Bất giác chị hỏi, mai này anh có phản bội em không? Nếu em già nua, xấu xí hay bệnh tật, anh có ngoại tình không?

Không cần chiêu trò cao siêu, chỉ cần làm những điều này, chồng bỏ bồ ngay lập tức - Ảnh 1
Chồng ngoại tình, đừng đánh ghen mà hãy làm những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Anh sững người, ánh mắt có chút gì đó bối rối, bảo chị nghĩ lung tung. Chị cười, gắp miếng thức ăn để vào chén anh. Anh chột dạ nên đặt chén cơm xuống và đi vào phòng. Vào phòng tắm, anh thấy quần áo, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Đêm đó, anh ở phòng làm việc, chị chuẩn bị thức ăn mang lên.

Sáng hôm sau, chị vẫn chuẩn bị thức ăn sáng, ủi quần áo cho chồng như mọi khi, nhưng không nói gì. Thấy những hành động của vợ, anh vừa xấu hổ lại vừa bối rối. Đến chiều trước giờ tan làm, chị nhắn tin cho anh: “Hôm nay, em không nấu cơm, anh ăn ở ngoài, rồi muốn đi đâu thì đi, em về nhà mẹ vài hôm”.

Nhận được tin nhắn của chị, anh hơi ngạc nhiên. Vì từ đó đến giờ, chị không bao giờ để anh ăn uống bên ngoài, chị nói thức ăn không hợp vệ sinh. Chị luôn hối thúc anh về đúng giờ, không được nhậu nhẹt với bạn bè. Đang chột dạ, cô bồ nhí điện thoại đến bảo muốn đi mua sắm.

Suy nghĩ một hồi, anh liền từ chối và lập tức trở về nhà. Căn nhà không có ai trở nên âm u đến lạ. Bây giờ anh mới phát hiện ra sự có mặt của chị quan trọng đến dường nào. Anh có thể gạt bỏ hết những phù phiếm ngoài kia, nhưng không thể nào đánh mất chị được. Bởi vậy, đàn ông ngoại tình, đừng vì những thú vui nhất thời mà đánh mất những giá trị cả đời. Không có người nào bằng vợ, cũng không có niềm vui nào bằng việc vợ chờ đợi cơm ở nhà. Suy cho cùng, ngoài việc đánh ghen, còn có rất nhiều cách để chồng quay về, không cần phải làm tổn thương bất cứ ai.

Không cần chiêu trò cao siêu, chỉ cần làm những điều này, chồng bỏ bồ ngay lập tức - Ảnh 2
Phụ nữ thông minh sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng ngoại tình, đàn bà khôn bình tĩnh, đàn bà dại ghen lồng lộn. Đàn bà khôn mỉm cười tìm cách, đàn bà dại kéo người đi đánh ghen. Khi chồng ngoại tình, bạn hãy làm những điều này.

Bình tĩnh xem xét tình hình

Chồng ngoại tình, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, không việc gì phải quá lo lắng. Trước tiên hãy cố gắng suy xét lại tình trạng hôn nhân. Hãy xem mình có đáng phải nhận được sự phản bội đó không? Nếu là lỗi của bạn, hãy cố gắng khắc phục khuyết điểm. Còn không phải lỗi của bạn, hãy giữ bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nếu anh ấy chỉ say nắng nhất thời, bạn nên tạo cơ hội để chồng quay về.

Đối xử tốt với chồng

Không cần chiêu trò cao siêu, chỉ cần làm những điều này, chồng bỏ bồ ngay lập tức - Ảnh 3
Việc đối xử tốt với chồng sẽ khiến anh ấy cảm thấy có lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách mà nhiều người không thể làm được, bởi không có phụ nữ nào đủ rộng lượng đến vậy. Nhưng cách này sẽ khiến anh ấy cảm thấy hối hận, xấu hổ và suy nghĩ về những điều mình làm. Một người có lương tâm sẽ quay về bên vợ. Anh ấy biết nếu rời vòng tay của vợ là bão tố, không bao giờ tìm được người nào bằng vợ. Còn một người vô tâm, anh ta sẽ không một chút hối hận về những việc mình đã làm. Lúc đó, bạn sẽ biết được nên quyết định như thế nào là tốt cho cuộc đời của mình.

Dành cho nhau một khoảng lặng

Khi đột ngột mất đi một thứ gì đó trong cuộc đời, đảm bảo anh ấy sẽ cảm thấy trống vắng. Đa số đàn ông không bao giờ trân trọng những thứ đang có, chỉ khi mất đi rồi, anh ấy mới nhận ra điều đó quan trọng. Vợ khôn ngoan nên biết dành một khoảng lặng để chồng có thể suy nghĩ về những chuyện bản thân đã gây ra. Người hiểu chuyện sẽ quay về bên vợ, không còn lăng nhăng nữa.

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Muốn biết chồng có ngoại tình hay không, vợ khôn ngoan chỉ cần làm những việc này là biết ngay tức khắc.

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