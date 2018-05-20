Khi vợ mang thai, 1 người chồng tồi tệ thường hành xử thế này

Vậy thì, nếu là 1 người đàn ông tốt, họ sẽ lo lắng, chăm sóc cho vợ đầy đủ. Nhưng là 1 người chồng tồi tệ, sẽ hành xử thế này đây. Hãy cùng xem chồng bạn thuộc loại nào nhé!

Nhưng thường thì, việc đi khám này có nhiều ông chồng không dành thời gian đưa vợ tới bệnh viện mà để vợ phải tự túc đi 1 mình. Họ cho rằng chuyện đó rất bình thường và không cần sự giúp đỡ của chồng.

Khi mang bầu, việc khám thai định kỳ là điều vô cùng quan trọng, đây là việc làm cần thiết để theo dõi tình trạng thai nhi và người mẹ. Việc khám thai sẽ giúp phát hiện cả những dị tật và điều bất thường của thai nhi từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Khi mang bầu, việc khám thai định kỳ là điều vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều ông chồng nghĩ rằng chỉ ném tiền cho vợ tự làm mọi việc là xong. Đó là cách hành xử của 1 người chồng tồi tệ vì trong giai đoạn này, người vợ lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu, rất cần người bên cạnh và động viên, đặc biệt là khi đi khám thai. Nếu cả 2 vợ chồng cùng nhau nhìn thấy sự phát triển của đứa con thì sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hút thuốc lá trước mặt vợ

Theo nghiên cứu khoa học, ảnh hưởng của khói thuốc tới thai nhi vô cùng lớn. Nếu khi vợ mang thai mà chồng hút thuốc lá để vợ hít phải khói thì sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai, ngoài ra rất có thể sẽ khiến đứa con trong bụng bị sinh non hoặc dị tật.

Về muộn, tụ tập bạn bè khi vợ mang thai

1 người chồng tốt dù công việc có bận rộn đến đâu cũng tranh thủ thời gian về sớm nhất có thể - Ảnh minh họa: Internet

Khi người phụ nữ mang thai, cơ thể khó chịu, đến ngủ cũng khó. Vì thế, 1 người chồng tốt dù công việc có bận rộn đến đâu cũng tranh thủ thời gian về sớm nhất có thể, tránh các cuộc tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè để trở về bên cạnh vợ , dành thời gian chăm sóc và ngủ cùng vợ.

Nếu chồng chưa về, bà bầu càng khó ngủ hơn, mà mất ngủ hay ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi. Vì thế, các ông chồng cần để ý quan tâm vợ nhiều hơn trong thời kỳ này nhé.

Không đọc sách nghiên cứu về mẹ và bé

Thời gian nhạy cảm này phụ nữ cần 1 người chồng ở bên chăm sóc và quan tâm. Tuy nhiên để chăm sóc được, người chồng cần đọc thêm nhiều sách để nghiên cứu về mẹ và bé, để có những kiến thức chăm sóc sức khỏe bà bầu và áp dụng với vợ mình.

Một người chồng không yêu vợ thì sẽ không làm điều này mà sẽ mặc kệ vợ tự lo, nhưng ngược lại 1 người chồng coi vợ là số 1 thì sẽ tìm hiểu rất kỹ để làm sao đảm bảo sức khỏe cho vợ con nhất có thể.

1 người chồng tốt sẽ không bao giờ mở lời chê bai vợ, thậm chí vì sợ vợ tự ái họ còn thường xuyên thể hiện tình cảm để khiến vợ cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Chê vợ xấu

Khi mang thai, hỏi ai mà không xấu đi? Da dẻ rạn nứt, mụn nhọt, cơ thể nặng nề... Thế nhưng 1 người chồng tốt sẽ không bao giờ mở lời chê bai vợ, thậm chí vì sợ vợ tự ái họ còn thường xuyên thể hiện tình cảm để khiến vợ cảm giác an toàn. Dành những lời khen cho vợ cũng là cách mà các ông chồng tốt thường làm.

Ngược lại, 1 người chồng không ra gì thường tìm đủ mọi cách chê bai vợ để ra ngoài cặp bồ.