Khi vợ mang thai, 1 người chồng tồi tệ thường hành xử thế này

Phụ nữ yêu 20/05/2018 05:13

Phụ nữ lúc mang thai là giai đoạn thay đổi nhiều nhất của cơ thể, sẽ có những khó chịu mà người đàn ông không bao giờ có thể hiểu được. Vất vả mang 1 sinh mệnh 9 tháng 10 ngày trong bụng đó là điều phi thường mà chỉ có người mẹ mới làm được.

Vậy thì, nếu là  1 người đàn ông tốt, họ sẽ lo lắng, chăm sóc cho vợ đầy đủ. Nhưng là 1 người chồng tồi tệ, sẽ hành xử thế này đây. Hãy cùng xem chồng bạn thuộc loại nào nhé!

Không đưa vợ đi khám thai

Khi mang bầu, việc khám thai định kỳ là điều vô cùng quan trọng, đây là việc làm cần thiết để theo dõi tình trạng thai nhi và người mẹ. Việc khám thai sẽ giúp phát hiện cả những dị tật và điều bất thường của thai nhi từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Nhưng thường thì, việc đi khám này có nhiều ông chồng không dành thời gian đưa vợ tới bệnh viện mà để vợ phải tự túc đi 1 mình. Họ cho rằng chuyện đó rất bình thường và không cần sự giúp đỡ của chồng.

Khi vợ mang thai, 1 người chồng tồi tệ thường hành xử thế này - Ảnh 1
Khi mang bầu, việc khám thai định kỳ là điều vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều ông chồng nghĩ rằng chỉ ném tiền cho vợ tự làm mọi việc là xong. Đó là cách hành xử của 1 người chồng tồi tệ vì trong giai đoạn này, người vợ lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu, rất cần người bên cạnh và động viên, đặc biệt là khi đi khám thai. Nếu cả 2 vợ chồng cùng nhau nhìn thấy sự phát triển của đứa con thì sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hút thuốc lá trước mặt vợ

Theo nghiên cứu khoa học, ảnh hưởng của khói thuốc tới thai nhi vô cùng lớn. Nếu khi vợ mang thai mà chồng hút thuốc lá để vợ hít phải khói thì sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai, ngoài ra rất có thể sẽ khiến đứa con trong bụng bị sinh non hoặc dị tật.

Về muộn, tụ tập bạn bè khi vợ mang thai

Khi vợ mang thai, 1 người chồng tồi tệ thường hành xử thế này - Ảnh 2
1 người chồng tốt dù công việc có bận rộn đến đâu cũng tranh thủ thời gian về sớm nhất có thể - Ảnh minh họa: Internet

Khi người phụ nữ mang thai, cơ thể khó chịu, đến ngủ cũng khó. Vì thế, 1 người chồng tốt dù công việc có bận rộn đến đâu cũng tranh thủ thời gian về sớm nhất có thể, tránh các cuộc tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè để trở về bên cạnh vợ , dành thời gian chăm sóc và ngủ cùng vợ.

Nếu chồng chưa về, bà bầu càng khó ngủ hơn, mà mất ngủ hay ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi. Vì thế, các ông chồng cần để ý quan tâm vợ nhiều hơn trong thời kỳ này nhé.

Không đọc sách nghiên cứu về mẹ và bé

Thời gian nhạy cảm này phụ nữ cần 1 người chồng ở bên chăm sóc và quan tâm. Tuy nhiên để chăm sóc được, người chồng cần đọc thêm nhiều sách để nghiên cứu về mẹ và bé, để có những kiến thức chăm sóc sức khỏe bà bầu và áp dụng với vợ mình.

Một người chồng không yêu vợ thì sẽ không làm điều này mà sẽ mặc kệ vợ tự lo, nhưng ngược lại 1 người chồng coi vợ là số 1 thì sẽ tìm hiểu rất kỹ để làm sao đảm bảo sức khỏe cho vợ con nhất có thể.

Khi vợ mang thai, 1 người chồng tồi tệ thường hành xử thế này - Ảnh 3
1 người chồng tốt sẽ không bao giờ mở lời chê bai vợ, thậm chí vì sợ vợ tự ái họ còn thường xuyên thể hiện tình cảm để khiến vợ cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Chê vợ xấu

Khi mang thai, hỏi ai mà không xấu đi? Da dẻ rạn nứt, mụn nhọt, cơ thể nặng nề... Thế nhưng 1 người chồng tốt sẽ không bao giờ mở lời chê bai vợ, thậm chí vì sợ vợ tự ái họ còn thường xuyên thể hiện tình cảm để khiến vợ cảm giác an toàn. Dành những lời khen cho vợ cũng là cách mà các ông chồng tốt thường làm.

Ngược lại, 1 người chồng không ra gì thường tìm đủ mọi cách chê bai vợ để ra ngoài cặp bồ.

Phụ nữ khôn ngoan phải biết tuyệt tình với đàn ông thế này để không tự làm khổ mình

Phụ nữ khôn ngoan phải biết tuyệt tình với đàn ông thế này để không tự làm khổ mình

Đa số phụ nữ đều nghĩ đàn ông thích 1 người đàn bà biết hy sinh. Vì thế, họ dùng cả cuộc đời mình để hy sinh cho đàn ông, cho gia đình. Nhưng đó chỉ là quan điểm của những người phụ nữ bình thường, còn người đàn bà khôn ngoan họ luôn biết cách tuyệt tình để không làm tổn thương bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ đàn ông phụ nữ mang thai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này