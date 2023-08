Khi gặp người khác giới, bạn sẽ 'cảm nắng' ngay kiểu người này

Khi nhìn vào người khác giới, những người có đặc điểm khuôn mặt giống nhau thường hấp dẫn đối phương hơn.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Khoa Tâm lý học tại Đại học Queensland ở Úc và Đại học Stirling ở Anh, các giáo sư đánh giá những người khác giới có đặc điểm khuôn mặt giống nhau thường hấp dẫn đối phương hơn.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu với 682 người tham gia. Những người tham gia đã tiến hành một phiên hẹn hò tốc độ trong đó họ chỉ có cuộc trò chuyện kéo dài 3 phút với một người khác giới. Tổng cộng có 2285 cuộc gặp gỡ đã được thực hiện, sau đó những người tham gia đánh giá lẫn nhau về sự hấp dẫn trên khuôn mặt, tính cách và sự hiểu biết.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích hình ảnh khuôn mặt của những người tham gia để tính toán các đặc điểm trên khuôn mặt như nam tính, điển trai, trung bình và sự giống nhau giữa những người khác giới cùng tham gia buổi hẹn hò ngắn.

Phân tích cho thấy những người tham gia đánh giá rằng những người có khuôn mặt trông giống họ về mặt hình học thì hấp dẫn hơn những người có khuôn mặt bình thường. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Kết quả nghiên cứu này cho thấy những khuôn mặt có nét giống nhau gợi lên sự gần gũi, khiến người ta cảm thấy thoải mái, quen thuộc”.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả của nghiên cứu này đã được xuất bản trong tạp chí học thuật Evolution and Human Behavior (Sự tiến hóa và hành vi của con người) với tiêu đề "Objectively measured facial traits predict in-person evaluations of facial attractiveness and prosociality in speed-dating partners" (Các đặc điểm trên khuôn mặt được đo lường một cách khách quan dự đoán các đánh giá trực tiếp về sức hấp dẫn và tính hòa đồng giữa những người khác giới trong buổi hẹn hò tốc độ).

