Khi bạn yêu một người đàn bà mắt ướt lụy tình

Cha ông ta dạy rằng “đàn bà mắt ướt lụy tình” rất dễ đau khổ vì tình yêu, cuộc đời không mấy niềm vui mà thường ngập chìm trong buồn tủi. Yêu một người đàn bà mắt ướt lụy tình đàn ông càng phải trân trọng nâng niu nhiều hơn.

Đàn bà mắt ướt lụy tình? Không có một quy tắc hay khuôn mẫu nào để đánh giá chính xác và trọn vẹn nhất vẻ đẹp và tính cách của một người phụ nữ. Bởi có rất nhiều thứ tác động đến cuộc sống tâm sinh lý của một con người mà đôi khi chỉ nhìn qua ngoại hình không thể đoán biết được một cách chính xác. Nhiều người cho rằng: Đàn bà mắt ướt lụy tình, họ khó có được hạnh phúc trọn vẹn. Họ yêu nhiều, nhớ nhung nhiều, và đôi khi lại không chung thủy… Yêu hết mình và chung thủy đôi khi mâu thuẫn với nhau khủng khiếp. Bởi tình yêu nhiều khi không kiểm soát được. Yêu nhiều người, không thể yêu mãi một người, không thể giữ mãi một hình ảnh trong trái tim là một điều vô cùng bình thường trong cuộc sống. Phụ nữ là phái yếu, phụ nữ mắt ướt lại càng dễ bi lụy trong tình yêu. Vậy nên, nói rằng đàn bà mắt ướt lụy tình cũng không hẳn sai. Nhưng đừng vịn vào lý do đó để đánh giá hay lựa chọn một người phụ nữ hoàn hảo cho cuộc đời mình.

Phụ nữ mắt ướt dễ bi lụy trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Nỗi niềm của những người đàn bà mắt ướt lụy tình Tình yêu khiến cho con người ta dễ lầm đường lạc lối. Nếu không có tình yêu, cuộc sống của họ sẽ trở nên không có ý nghĩa và vô cùng tẻ nhạt. Trời phú cho họ một trái tim đủ lớn và đủ bao la để chứa nhiều nỗi niềm, sự nhung nhớ và tình yêu bất tận. Họ dễ yêu, dễ khóc, dễ giận hờn, nhớ nhung. Nhạy cảm nhiều khi cũng là một sự thiệt thòi của người phụ nữ. Nhạy cảm quá, yếu đuối quá và mong muốn được sống trong tình yêu nhiều quá khiến họ dễ bi lụy và đau khổ. Khi họ nhận ra rằng cuộc sống này không có điều gì hoàn hảo và tuyệt đối, ngay cả tình yêu, họ rất dễ rơi vào trạng thái bi quan. Đàn bà mắt ướt lụy tình. Người đàn bà hay khóc, hay nhớ nhung, dễ bị tổn thương và rung động mang nhiều tâm tư. Cuộc sống còn có biết bao nhiêu vấn đề, nhiều câu chuyện, nhiều việc còn dang dở. Nhưng nếu quá bi lụy về tình yêu, những công việc khác cũng dễ bị ảnh hưởng. Họ thiếu đi một chút tập trung cao độ cho công việc, đôi khi họ không tỉnh táo cho những mối quan hệ khác ngoài tình yêu. Họ có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy lo lắng. Họ dễ dàng đánh mất đi nhiều điều tuyệt vời của tuổi trẻ, của tình yêu.

Đàn bà mắt ướt có những khoảng sâu trong tâm hồn khó ai thấu được - Ảnh minh họa: Internet Món quà cho những người đàn bà mắt ướt lụy tình Mắt ướt lụy tình là một món quà mà ông trời ban tặng cho người phụ nữ. Bạn có quyền tự tin rằng bạn là một người phụ nữ mắt ướt. Bởi lẽ, cuộc sống này ngập tràn tình yêu hơn qua lăng kính của chính bạn. Bạn không phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay tỉnh táo để người khác phải tôn trọng hay kiêng dè bạn. Bạn có thể sống như là chính tính cách của bạn. Yêu nhiều, khóc nhiều, hay nhớ nhung cũng không hẳn là điều gì quá tồi tệ. Bởi vì cuộc sống này nếu thiếu đi tình yêu, mỗi buồn và sự thất vọng thì đâu còn gì là thú vị. Hãy trải qua những thất vọng, những buồn đau, những thứ tình yêu không được đáp trả, những tháng ngày mong nhớ, để biết rằng nó cũng ngọt ngào giống như niềm vui vậy. Mắt ướt là món quà mà ông trời dành tặng cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Đừng vội xa lánh những người phụ nữ có đôi mắt ướt. Bởi sâu thẳm bên trong đôi mắt ướt kia chính là thế giới của tình yêu bất tận. Trong ánh mắt ấy chứa nhiều suy tư, nhưng nó chân thành và ngọt ngào, trong veo như giọt nước mắt của họ vậy. Phụ nữ sinh ra là được trân trọng và yêu thương Mỗi một người phụ nữ sinh ra có những tính cách, những quan niệm khác nhau về tình yêu. Đôi khi chúng ta quá yêu một người phụ nữ cá tính và mạnh mẽ, một người đủ tỉnh táo và bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của tình yêu, mà quên đi việc trân trọng những người phụ nữ yếu đuối, dễ mủi lòng. Hạnh phúc nằm trong tay chính chúng ta. Mỗi người phụ nữ sinh ra đều đáng được trân trọng và yêu thương. Điều này cũng đáng trân trọng như việc tôn trọng mọi cá tính của mọi người dù nó không phù hợp với chính mình vậy. Người ta bảo bạn rằng: Đàn bà mắt ướt lụy tình không nên yêu. Nhưng đừng để định kiến của xã hội và vẻ bề ngoài làm bạn đánh mất đi nhiều điều quan trọng hơn của cuộc sống.

Chuyện đàn bà: Đừng thay đổi khi người đàn ông của mình ham của lạ Đừng tha thứ cho đàn ông phản bội, đừng cho rằng sự vị tha của bản thân sẽ khiến đàn ông thấu hiểu và cảm nhận.

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