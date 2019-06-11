Khi bạn ĐỦ quan trọng, đàn ông luôn có thời gian cho bạn

Phụ nữ yêu 11/06/2019 05:27

Bạn đã vô vàn những lần tự lừa dối chính mình. Rằng anh ấy từ chối mình, chỉ vì anh ấy bận. Anh ấy vô tâm như thế, cũng vì anh ấy bận. Anh ấy khiến mình khổ tâm thế, đều là vì anh ấy bận. Để rồi đến cuối cùng lại bẽ bàng nhận ra, chỉ vì mình không đủ quan trọng nên người ta mới không dành thời gian cho mình…

Tôi từng nghe một người bạn thở than rằng: “Anh ấy không còn thời gian cho mình, một bữa cơm cũng không thể”. Bạn nói rằng bạn không thể đòi hỏi một người chồng vất vả cơm áo gạo tiền chút ít thời gian. Bạn cảm thấy bản thân chỉ có thể ở nhà đợi chồng về, anh ấy có thể về chắc đã là điều đáng mừng nhất.

Không lâu sau đó, bạn tôi phát hiện thật ra chồng bạn chưa từng bận rộn nhiều đến thế, thời gian của anh ấy cũng không hề thiếu thốn đến vậy. Nếu nói rằng anh ấy bận, thì chính là bận với một người phụ nữ khác. Lúc đó bạn tôi với vỡ lẽ, hóa ra người ta chỉ muốn dành rảnh rỗi cho một người khác và chỉ không có thời gian với duy nhất mình mình.

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Nếu nói rằng anh ấy bận, thì chính là bận với một người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ như bạn tôi, luôn tin rằng người đàn ông của mình thật sự đã rất bận rộn và vất vả. Họ tin rằng người đàn ông của mình đã cực khổ quá nhiều với gánh nặng tiền bạc. Và họ không dám và cũng không thể đòi hỏi chồng có thể dành chút rảnh rỗi cho họ. Đôi khi, họ chỉ đợi chồng về để ăn với họ một bữa cơm, để họ chăm chút nâng khăn sửa túi cho chồng, vậy là đủ. Họ còn không dám nói với chồng về những nỗi cô đơn, khổ tâm, buồn tủi của chính mình. Họ sợ đối phương mệt mỏi, họ nghĩ cho vất vả của người kia nhiều hơn nỗi buồn của bản thân.

Chỉ là, những người vợ ấy quên mất một điều, đàn ông không bao giờ thiếu thời gian cho người anh ấy xem là quan trọng. Thời gian với đàn ông dù ít ỏi, hay quý giá thế nào, anh ấy cũng có thể dành cho người trong lòng anh ấy ưu tiên. Dù là vài phút hỏi han vợ hôm nay thế nào, vài phút để ngắm nhìn vợ vui hay buồn, vài phút để vợ an tâm bình yên, hay là vài phút chỉ để gia đình đủ đầy ấm áp. Một người đàn ông xem vợ con, gia đình là quan trọng nhất, không bao giờ thiếu thời gian cho mái ấm của mình. Chỉ cần đủ chân thành, bận rộn mấy, vất vả mấy đều có thể có chân tình. Nhưng khi đã không ưu tiên thì chẳng khi nào có thể xem là rảnh rỗi.

Khi bạn ĐỦ quan trọng, đàn ông luôn có thời gian cho bạn - Ảnh 2
Chỉ cần đủ chân thành, bận rộn mấy, vất vả mấy đều có thể có chân tình. Nhưng khi đã không ưu tiên thì chẳng khi nào có thể xem là rảnh rỗi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sai chính là quá tin tưởng vào một câu chồng nói “Anh bận” để bao biện cho hết những vô tâm nơi chồng và chịu đựng ở mình. Thật ra, có lẽ bản thân họ cũng đã vô vàn những lần tự lừa dối chính mình. Rằng anh ấy từ chối mình, chỉ vì anh ấy bận. Anh ấy vô tâm như thế, cũng vì anh ấy bận. Anh ấy khiến mình khổ tâm thế, đều là vì anh ấy bận. Để rồi đến cuối cùng lại bẽ bàng nhận ra, chỉ vì mình không đủ quan trọng nên người ta mới không dành thời gian cho mình…

Khi bạn ĐỦ quan trọng, đàn ông luôn có thời gian cho bạn - Ảnh 3
Để rồi đến cuối cùng lại bẽ bàng nhận ra, chỉ vì mình không đủ quan trọng nên người ta mới không dành thời gian cho mình… - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trên đời này, chẳng ai là rảnh rỗi cả ngày. Mỗi người đàn ông đều gánh trên vai nhiều trách nhiệm. Khác nhau là họ bận rộn vì ai, vì gia đình, hay vì một người phụ nữ khác. Họ dành rảnh rỗi cho ai, chỉ cho gia đình, hay cho người trong thiên hạ? Đàn ông, nếu biết lòng họ có ai, vì ai nặng hay nhẹ, cứ xem họ ưu tiên thời gian cho ai là rõ.

Khi đàn bà nén hết vào im lặng, không còn ghen thì cũng là lúc đàn ông chẳng còn quan trọng nữa

Khi đàn bà nén hết vào im lặng, không còn ghen thì cũng là lúc đàn ông chẳng còn quan trọng nữa

Một lần đàn ông làm phụ nữ tổn thương thì cũng đã làm vơi đi không ít tình cảm nơi họ. Đến một lúc, dù tình cảm của phụ nữ có từng mãnh liệt thế nào cũng sẽ dần không còn, họ ắt sẽ ra đi không quay đầu lại.

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Từ khóa:   chồng vô tâm ngoại tình

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