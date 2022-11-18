Ích kỉ - thù hận và sự hối hận muộn màng của người đàn ông sau 10 năm lấy được cô vợ tần tảo, ngoan hiền

Phụ nữ yêu 18/11/2022 15:49

Vậy là tôi chính thức được làm con rể nhà giàu đó.

Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn được 11 năm và có 3 con: 2 con gái, 1 con trai út.  Tối lấy vợ kém 5 tuổi, hiện vợ tôi làm kế toán của một công ty xây dựng gần nhà. Cô ấy là người hiền lành, có vẻ đẹp mặn mà và là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả. Nói chung gia đình vợ giàu có, có điều kiện hơn gia đình tôi rất nhiều lần. Cũng chính vì lsự chênh lệch này mà ngày xưa khi tối cưới, nhiều người bàn tán ác ý nói tôi là thằng hám của, thậm chí có những người độc mồm còn bảo tôi là “chó chui gậm chạn”. Người ngoài ác khẩu đã đành, đằng này đến mẹ vợ tôi cũng coi tôi là thằng “khố rách áo ôm”.

Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày đó, mỗi lần tôi tới nhà chơi là mẹ vợ tôi bây giờ hằm hè khó chịu ra mắt, đến khi tôi ra khỏi cổng là bà bắt đầu chửi té tát vợ tôi để ngăn cản chúng tôi tới với nhau. Mỗi lần như thế tôi đều đứng lại ở cổng nghe xong “câu chuyện” của bà và vợ tôi rồi mới về. Có hàng trăm hàng nghìn câu chửi độc địa, xúc phạm tôi nhưng nhớ nhất vẫn là bà mang cả gia đình tôi ra hạ nhục: “Làm gì thì nghĩ cho kỹ, nhìn là thấy bố mẹ nó nghèo rớt, lấy cái thằng khố rách áo ôm đó thì lấy cháo mà húp ah con? Bao nhiêu mối khác thì không nghe, cứ đâm đầu vào thằng này!”…

Ích kỉ - thù hận và sự hối hận muộn màng của người đàn ông sau 10 năm lấy được cô vợ tần tảo, ngoan hiền - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Rồi tôi không thể nào quên, cái hôm tôi tới nhà, lúc đó là chúng tôi đã thưa chuyện với 2 gia đình. Ấy vậy mà mẹ vợ tôi còn cạn tình cạn nghĩa với tôi. Lúc tôi đến, bà không có nhà, khi bà về thấy tôi ở đó, tôi nhanh nhảu chào hỏi lễ phép và có mời bà uống nước. Lập tức bà lao tới giằng lấy cốc nước hắt thẳng vào mặt tôi không thương tiếc. Sau đó, bà đuổi tôi, liên mồm chửi tôi là thằng mặt trơ, vô liêm sỉ này nọ. Uất ức vì bị xúc phạm nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và chào ra về.

Không vì thế mà tôi chịu đầu hàng, tôi càng tấn công ác liệt hơn và chiếm trọn trái tim của cô con gái nhà giàu đó. Nhưng thứ tình cảm trong tôi đã thay đổi. Từ tình yêu tha thiết tôi dành cho cô ấy trở thành thứ thù hận. Động lực của tôi phải lấy được cô con gái nhà giàu đó là không phải vì tình yêu nữa mà là để trả thù bà mẹ vợ tai ác kia.

Kế hoạch của tôi ngày một hoàn hảo hơn khi cô ấy mang thai – là đứa con gái lớn tôi bây giờ. Cực chẳng đã, bà phải chấp thuận một thằng con rể như tôi, tôi biết bà vẫn còn hậm hực lắm nhưng vì sợ tai tiếng nên phải chấp nhận đám cưới. 

Vậy là tôi chính thức được làm con rể nhà giàu đó. Và công cuộc trả thù của tôi diễn ra trong suốt 10 năm nay với việc hành hạ vợ mình bằng mọi cách để mẹ vợ xót xa. 10 năm cho 1 cuộc hôn nhân với 3 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn ai cũng cũng nghĩ chúng tôi có một gia đình hạnh phúc. Nhưng sự thật đó chỉ là cái vỏ bọc do chính tôi tạo nên.

“Khi vợ đã là người của ta, ta muốn làm gì thì ta làm” đó là cái suy nghĩ của tôi lúc đó. Chuyện hầu hạ, phục vụ chồng con, không cần biết có chuyện gì xảy ra, vẫn phải làm chu toàn. Việc công ty, rồi quay cuồng với việc gia đình, rồi chăm sóc 3 con… đến thân đàn ông đàn ang như tôi còn nhiều lúc thấy oải nữa là cô ấy. Tôi biết cô ấy mệt chứ, nhiều lúc định thuê giúp việc, nhưng lại nghĩ tới mẹ vợ tôi lại dừng lại. Thấy con gái vất vả, bà ngỏ ý cung cấp tiền hàng tháng cho nhà tôi tìm giúp việc nhưng tôi nhất định không đồng ý. Nói chung, giờ mọi việc là do tôi quyết định, và vợ chỉ là người phục tùng.

Ích kỉ - thù hận và sự hối hận muộn màng của người đàn ông sau 10 năm lấy được cô vợ tần tảo, ngoan hiền - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Về phần vợ, cô ấy vẫn hiền lành, biết điều như vốn có và cứ thầm lặng chăm sóc chu đáo, cẩn thận cho 4 bố con tôi. Còn tôi chỉ là một thằng chồng khốn nạn, không hơn không kém. Trong suốt 10 năm không biết quan tâm tới vợ tới 1 lần, chỉ biết hưởng thụ và dày vò người khác. Tôi còn thú tính tới nỗi, cả trong chuyện vợ chồng, hiếm khi tôi chịu dùng phương pháp an toàn nào vì ích kỷ bản thân. Để rồi vợ tôi có tới 5, 6 lần phải bỏ con. Lúc đó, tôi cũng chẳng bận tâm gì, nghĩ “là vợ thì phải phục vụ chồng là điều tất lẽ”. Cứ như thế tôi vặt kiệt sức lực của cô ấy. Cho tới 1 ngày, nhìn vợ xanh xao, gầy rộc và sức khỏe suy sụp trầm trọng tôi mới giật mình tỉnh lại. Tất cả đã quá muộn, bác sĩ đã kết luận vợ tôi bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối.

Lúc này đây, tôi mới thực sự thương vợ và hối hận vô cùng vì tất cả những gì đã làm trong 10 năm qua với 1 người vợ hiền lành như cô ấy. Cả đời này, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân vì những gì đã đối xử với vợ. Giờ đây, ngồi cạnh vợ bên giường bênh, chứng kiến sự gắng gượng để giành lấy từng hơi thở một cách khó khăn mà tôi không thể cầm lòng. Ước gì tôi gạt bỏ lòng tự trọng và bỏ cái suy nghĩ tàn ác kia thì có khi vợ tôi không phải chịu đau đớn như bây giờ.

 

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