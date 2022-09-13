Theo đó, cô gái có tên N.T.V.A bị tố lừa đảo rất nhiều người với số tiền lớn. Nạn nhân mới đây nhất là anh N.K bị lừa gần 90 triệu đồng sau hơn 1 tháng quen biết, hẹn hò.

Vào ngày 8/8, V.A nói rằng bố sắp từ Úc về Việt Nam, hẹn đi đánh golf nên muốn giới thiệu ra mắt bạn trai. Đến ngày 12/8, cô gái đóng kịch, gây chuyện để giận dỗi nhằm viện cớ không thể sắp xếp được cuộc hẹn với bố ruột.

Anh N.K cho biết quen V.A nhau qua mạng. Ở thời điểm quen nhau, cô gái không sử dụng tên thật mà lấy tên là Tina D.T.N, chủ động tiếp cận và làm quen. Vở kịch bắt đầu khoảng 1 tháng sau khi cả hai quen nhau.

Ngày 13/8, một tài khoản Zalo nhận là bố của cô gái nhắn cho anh N.K hỏi thăm về chuyện tình cảm của cả hai, đứng ra giảng hoà cho cặp đôi đang giận nhau. Sau đó là nhiều cuộc hẹn lên lịch rồi huỷ với cùng một chiêu là giận dỗi không thể gặp mặt. Anh N.K cho biết đây là chiêu nhằm thao túng tâm lý từ phía bạn nữ.

Những tin nhắn với người cha được cho là do chính cô gái tự lập nick ảo để lừa chàng trai

Vở kịch bị bắt cóc đòi tiền chuộc được N.T.V.A và bố ảo dựng lên lừa anh N.K - Ảnh: Nghệ An 24h

Cao trào của câu chuyện này còn được đẩy lên khi người bố tự xưng dựng vở kịch con gái bị bắt cóc. Anh N.K tin tưởng và đi tìm bạn gái, đến 2h sáng thì nhận được hình vali tiền chuộc và thông báo đã giải quyết xong. Ngày 16/8, V.A liên tục hẹn anh N.K đi cà phê và tặng quà, sau đó khóc lóc thông báo bị u não, không biết còn sống được bao lâu. Điều này đánh vào lòng thương người của anh N.K. Cùng với đó là câu chuyện bị giúp việc của cô ruột kiếm chuyện, thậm chí uy hiếp tính mạng nên anh N.K quyết định đưa chị V.A về nhà sống cùng để bảo vệ.



Đám cưới lộng lẫy xa hoa của V.A sau khi chen chân vào được gia đình giàu có - Ảnh: Eva

Khi chung sống, N.K bị thao túng tâm lý bằng nhiều cách, thậm chí còn bị thúc giục uống một lọ thuốc được cho là bổ não nhưng anh nhất quyết không uống. Cùng với đó, cô bạn gái còn liên tục ép anh N.K chụp ảnh tình cảm đăng Facebook. Sau 1 tuần chung sống, anh N.K bắt đầu nghi ngờ và phát hiện một thẻ ngân hàng tên N.T.V.A. Sau một hồi đôi co và phát hiện mọi thứ, anh N.K đã đuổi chị V.A ra ngoài thì bị uy hiếp bằng những câu như “anh nghĩ chia tay tôi dễ thế ư?”, “đừng nghĩ như vậy, không dễ đâu”.

Trong quá trình quen biết, chị V.A nhiều lần sử dụng thẻ của anh N.K để mua quần áo hết hàng chục triệu đồng. Thậm chí cô gái này còn tinh vi đến mức biết được khoản tiền nào có thể bị khép vào tội lừa đảo để có định mức cụ thể. Tổng số tiền mà anh N.K mất sau cuộc thi này là 89 triệu đồng gồm 60 triệu tiền cọc xe, 20 triệu hao hụt máy ảnh, 9 triệu mua đồ. Còn các khoản ăn uống, đi chơi không tính tới.

Sau khi câu chuyện bị thao túng tâm lý, lừa tình lừa tiền được anh N.K chia sẻ, nhiều người cũng lên tiếng cho biết từng bị cô gái này lừa đảo. Theo đó cô gái này sử dụng chiêu thức lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, làm giấy tờ tùy thân giả, dựng lên vẻ ngoài kiêu sa, sang chảnh để tiếp cận nạn nhân.

Chị A.T một nạn nhân chia sẻ trên trang cá nhân cho biết bị lừa 80 triệu và treo thưởng 50 triệu cho ai tìm được địa chỉ của cô gái này. Thậm chí có một hội nhóm được lập ra gồm những nạn nhân bị cô gái N.T.V.A lừa đảo với nhiều hình thức khác nhau.

Cô gái này từng tạo hình ảnh sang chảnh, đi xe tiền tỷ, xài toàn đồ hiệu để tạo lòng tin và đi đến hôn nhân với một thiếu gia. Đám cưới được tổ chức ở một khách sạn hạng sang và của hồi môn là chiếc xe giá 50 tỷ đồng. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi chị họ của chú rể nghi ngờ khi V.A liên tục hỏi xoay tiền.



Cô gái trong câu chuyện bị nhiều người tố thao túng tâm lý, lừa đảo tình và tiền - Ảnh: Eva

Nhiều người cho biết V.A có gia cảnh nghèo khó, thường xem các bộ phim Hollywood và tìm hiểu kịch bản để áp dụng vào đời thật. Cô thuê người đóng giả làm họ hàng, bố mẹ tham gia lễ cưới. Các căn hộ, xe sang đều là thuê để “làm màu”. Cô gái này cũng thường xuyên ký giấy vay nợ để có tiền giả danh sang chảnh, lừa nhiều chàng trai.