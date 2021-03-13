Cũng vì lẽ đó, phụ nữ ngày nay dần mất đi cảm giác muốn lập gia đình vì họ sợ mất đi cảm giác an toàn từ những gì cuộc sống tự do mang lại. Họ sợ mất đi các buổi tiệc tùng nightlife cùng lũ bạn gái xinh đẹp sang chảnh, họ sợ không còn được tận hưởng những buổi sáng cuối tuần ngủ nướng đến tận khi nắng lên, họ sợ phải san sẻ gánh lo con cái hoặc cơm áo gạo tiền...

Khi thời đại ngày càng phát triển, vai trò của người phụ nữ ngày càng được coi trọng. Từ đó, họ có được không gian riêng cho mình để tự do phát huy năng lực bản thân. Chính điều này đã mang đến cho họ cảm giác độc lập và sự tự tin với tất cả những gì họ có thể làm được.

Phụ nữ luôn bảo nhau rằng "hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu", điều này làm họ có cảm giác không thể có được hạnh phúc và vui vẻ như khi họ còn đang trong mối quan hệ yêu đương trước hôn nhân.

Đây là lí do những người phụ nữ thành công, độc lập, sự nghiệp vững vàng luôn chần chừ trước hôn nhân của chính mình. Họ không muốn phải đánh đổi sự tự do và thành công của bản thân để ràng buộc mình vào một cuộc hôn nhân với nhiều trách nhiệm.

Nhiều người phụ nữ tự hỏi bản thân, nếu sau khi kết hôn họ có nhiều hơn những trách nhiệm phải gánh vác và ít đi tình yêu của mình, liệu họ có sẵn sàng kết hôn hay không?. Thêm vào đó, khi tình yêu dần hao mòn, những tình huống như ngoại tình hay lừa dối nhau có thể sẽ xảy ra và họ chắc chắn sẽ không muốn bản thân mình phải rơi vào những câu chuyện như thế một chút nào.

Nỗi sợ tình yêu phai nhạt khi kết hôn là điểm cản trở phụ nữ khi muốn tiến tới mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Nỗi sợ về quyết định của bản thân

Phụ nữ dù tự tin và mạnh mẽ đến đâu, sẽ có những lúc họ hoang mang và nghi ngờ về những quyết định của bản thân mình. "Liệu đây có đúng là người cùng tôi đi đến cuối đời hay không?" hay "Liệu mình có thay đổi sau khi kết hôn hay không?", … tất cả những câu hỏi như thế luôn khiến phụ nữ lo sợ khi đứng trước quyết định hôn nhân của mình.

Nỗi sợ về quyết định của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nói đến hôn nhân chúng ta thường nói đến vai trò làm vợ, làm dâu và làm mẹ. Người phụ nữ luôn cảm thấy họ sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách và họ không chắc rằng họ có thể xử lý ổn thỏa tất cả mối quan hệ xung quanh hôn nhân của mình.

Cuộc hôn nhân nào cũng đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm và phụ nữ nghĩ rằng họ sẽ không thể nào chăm sóc và yêu thương chồng con một cách trọn vẹn được.

Nỗi sợ bị phản bội từ chính người mình yêu

Khi yêu, nếu cả hai cảm thấy không phù hợp, họ có thể chia tay trong êm đẹp. Tuy nhiên, đối với hôn nhân đó là câu chuyện rất khác. Hôn nhân về lâu dài nếu đôi bên không biết cách giữ gìn, nó sẽ trở nên nhạt dần và mất đi thú vị riêng của mình.

Nỗi sợ bị phản bội từ chính người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sợ họ sẽ gặp phải sự phản bội hay ngoại tình của chồng mình và lúc ấy họ không còn lựa chọn khác cho tình yêu của mình. Dù yêu và tin tưởng đến đâu, phụ nữ luôn tồn tại những suy nghĩ và sự nghi ngờ về đối phương của mình, đặc biệt là khi cả hai đã chính thức cùng nhau về chung một nhà.

Nỗi sợ phải hi sinh công việc của mình

Đây có lẽ là nỗi sợ lớn nhất trong những nỗi sợ về hôn nhân của phụ nữ khi ngày nay họ có nhiều không gian hơn để theo đuổi nhiều công việc khác nhau trong cuộc sống của mình. Rõ ràng là khi kết hôn, họ sẽ phải cân nhắc rất nhiều đến thời gian cũng như sức khỏe của bản thân cho việc sinh con và chăm sóc gia đình của mình.

Đặc biệt đối với những người phụ nữ đạt được thành công trong sự nghiệp càng lớn, họ càng có nhiều nỗi sợ về hôn nhân của mình. Họ sợ sẽ mất đi cơ hội được tiếp tục làm những công việc hiện tại và phải cắt bớt đi quỹ thời gian của mình cho gia đình.

Nỗi sợ phải hi sinh công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên thật dễ hiểu khi phụ nữ ngày càng muốn dành cho bản thân mình cuộc sống độc thân để đạt được những thành công như thế. Thực tế cho thấy, có rất nhiều người phụ nữ đã phải hi sinh sự nghiệp của mình để dành thời gian chăm sóc chồng và con cái, sau đó họ đã gặp rất nhiều vất vả để trở lại với con đường thành công của mình.

Dù phụ nữ có chuẩn bị sẵn sàng đến đâu, trong tâm lý của họ vẫn tồn tại những nỗi sợ riêng khi nói về hôn nhân. Đây chính là những lý do ngày nay phụ nữ ngày càng kết hôn trễ và muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống độc thân của mình.