Hóa ra đây chính là 3 CHIÊU ĐỘC giúp dân NGOẠI TÌNH CÔNG SỞ tha hồ hú hí mà chẳng lo bị phát hiện

Phụ nữ yêu 07/10/2019 16:30

Đàn ông ngoại tình công sở ắt sẽ sử dụng 3 “chiêu thức mật” này để qua mặt vợ, chị em cần tỉnh táo để lật tẩy chồng tệ bạc ngay!

Đây chính là những chiêu thức ngoại tình công sở tinh vi nhất, vợ nhất định phải thuộc lòng để lật mặt chồng ngoại tình, trả lại công bằng cho chính mình.

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Tận dụng giờ nghỉ trưa để hẹn hò là chiêu độc giúp dân ngoại tình công sở qua mặt bạn đời dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

1. Tận dụng giờ nghỉ trưa để tòm tem

Thông thường, phụ nữ chỉ nghi ngờ chồng có đàn bà khác khi anh ấy đi sớm về khuya, thường viện cớ ra ngoài vào ban đêm. Thế nên, nếu chồng vẫn về nhà đúng giờ, vẫn vui vẻ ăn cơm vợ nấu thì chẳng người vợ nào lại mảy may ngờ vực bạn đời.

Đấy chính là lý do vì sao những người chồng ngoại tình với đồng nghiệp thường tận dụng thời gian nghỉ trưa để tòm tem. Vừa được đi ăn trưa với người tình, lại được “ăn” cô ấy mà chẳng sợ bị vợ phát giác thì hỏi sao chồng ngoại tình không tận dụng khoảng thời gian quý giá ấy.

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Phụ nữ đừng mơ tìm thấy bất cứ một tin nhắn lạ, một dòng chữ khả nghi trong các ứng dụng chat của chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Xóa sạch tin nhắn trước khi về nhà

Những tin nhắn hẹn gặp nhau, những ghi chú về giờ giấc gặp gỡ sẽ được người chồng tệ bạc xóa sạch trước khi về nhà. Dù họ không nhớ, cũng sẽ có nhân tình nhắc nhở để tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc, bại lộ chuyện xấu.

Thế nên, phụ nữ đừng mơ tìm thấy bất cứ một tin nhắn lạ, một dòng chữ khả nghi trong các ứng dụng chat của chồng. Bởi lẽ, anh ấy và người tình đã nhanh tay hơn bạn một bước rồi.

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Chính vì đã giao kèo rõ ràng với nhau, đã thống nhất sẽ không liên lạc sau giờ làm nên chuyện ngoại tình công sở sẽ được giữ kín mãi - Ảnh minh họa: Internet

3. Xem nhau như người dưng sau giờ tan sở

Ở chốn công sở, chồng bạn và nhân tình có thể lén lút liếc mắt đưa tình, có thể mỉm cười hạnh phúc với nhau, có thể dành cho nhau những lời ngọt ngào, nóng bỏng. Thế nhưng, sau giờ tan sở, khi đã trở về với cương vị người đàn ông có gia đình chồng bạn sẽ tuyệt nhiên không liên lạc với người tình công sở của mình.

Chàng vẫn là người chồng đạo mạo, người cha mẫu mực bởi khi trở về nhà vẫn khen cơm vợ nấu, vẫn chơi cùng con mà không hề rớ đến chiếc điện thoại.

Chính vì đã giao kèo rõ ràng với nhau, đã thống nhất sẽ không liên lạc sau giờ làm nên chuyện ngoại tình công sở ấy sẽ được giữ kín mãi.

Là một người vợ, bạn đừng bao giờ mù quáng tin tưởng chồng mà không chút hồ nghi về lòng thủy chung của anh ấy. Đừng khờ dại trao hết tin yêu mà quên cảnh giác kẻo bị chồng qua mặt, làm điều khuất tất sau lưng mà vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình đang hạnh phúc viên mãn.

Chồng thế này vợ hãy ly dị càng sớm càng tốt, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái

Chồng thế này vợ hãy ly dị càng sớm càng tốt, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái

Nếu chẳng may lấy phải người chồng tệ bạc như thế này, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, bởi nếu cứ dây dưa, cứ chấp nhận “đồng lõa” với anh ấy thì người chịu thương tổn nặng nề nhất chính là mẹ con bạn.

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